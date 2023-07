Coupe du Monde de Rugby 2023 : Citel Games présente “France Rugby – Le Jeu Officiel”

À l’approche de la très attendue Coupe du Monde de Rugby 2023 en France, Citel Games, marque de Microids, présente “France Rugby – Le Jeu Officiel”, une expérience de jeu unique qui promet de rassembler les amateurs de rugby de tous âges.

Avec plus de 22 millions de français âgés de plus de 15 ans qui s’intéressent au rugby, “France Rugby – Le Jeu Officiel” offre à toute la famille un moment convivial autour d’un jeu de cartes inédit. Doté de plusieurs modes de jeu qui le rendent infiniment rejouable, ce jeu est accessible à tous grâce à des règles simples qui permettent de jouer en équipe ou en duel. De plus, sa portabilité en fait un compagnon de route indispensable !

“France Rugby – Le Jeu Officiel” sera disponible à partir du 30 août 2023, juste à temps pour le lancement de la Coupe du Monde de Rugby en France. Les passionnés de rugby auront l’occasion de vivre l’excitation de ce sport emblématique dans un format ludique et divertissant, tout en partageant des moments mémorables en famille ou entre amis.

Citel Games, en collaboration avec des experts du rugby, comme Yann Delaigue (ex-international français), a veillé à ce que chaque détail du jeu reflète l’essence même de ce sport passionnant. Les joueurs auront la possibilité de découvrir les stratégies du rugby, tout en s’amusant grâce à des mécaniques de jeu captivantes.

« Je suis ravi de collaborer avec Citel Games pour créer un jeu officiel de rugby qui saura captiver les fans et leur offrir une expérience immersive », a déclaré Yann Delaigue, ex-international français. « “France Rugby – Le Jeu Officiel” permettra aux joueurs de vivre l’excitation de la Coupe du Monde de Rugby 2023 où qu’ils soient, en partageant leur passion pour ce sport palpitant. »