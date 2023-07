La TAG Heuer Connected se fait encore plus luxueuse

Les nouvelles éditions TAG Heuer Connected Bright sont encore plus luxueuses que les modèles standards…

La TAG Heuer Connected est l’une des montres connectées les plus luxeque vous puissiez acheter. Dorénavant, TAG Heuer fait passer le luxe au niveau supérieur avec deux éditions “Bright”.

La TAG Heuer Connected 45 mm Bright Black Edition et la toute première TAG Heuer Connected 42 mm Golden Bright Edition allient un design sophistiqué, une technologie de pointe et des touches dorés. Si vous êtes à la recherche d’une smartwatch tendance, ce modèle est fait pour vous. Cela nous rappelle l’époque où Apple a lancé une Apple Watch en or massif, bien que la TAG Heuer soit nettement moins chère (et ne comporte pas d’or véritable).

La plus grande des deux, la TAG Heuer Connected 45 mm Bright Black Edition possède un boîtier en titane grade 2 sablé DLC noir. Sa lunette en céramique est ornée de laque dorée et de PVD pour ajouter une touche d’opulence.

Ce modèle Connected est également doté d’un bracelet bi-matière cuir/caoutchouc et de détails en laque dorée agrémentant la couronne et les poussoirs.

La plus petite édition Golden Bright de 42 mm marque la première fois que TAG Heuer inclut un boîtier de montre entièrement en coloris PVD doré dans la série Connected.

Le boîtier en acier avec revêtement PVD or rose présente des finitions alternées, témoignant du savoir-faire horloger de TAG Heuer. La couronne en acier PVD or rose et le verre saphir bombé ajoutent une touche d’élégance supplémentaire.

Les deux éditions TAG Heuer Connected Bright sont livrées avec un cadran de montre exclusif appelé “TONOS”. Il a la spécificité de se décliner en dix couleurs et s’harmonise parfaitement avec le boîtier et la lunette.

TAG Heuer Connected Calibre E4 – 42 Mm Édition Golden Bright – 2400 €

TAG Heuer Connected Calibre E4 – 45 Mm Édition Bright Black – 2800 €