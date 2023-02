On a testé… le Samsung Galaxy Z Flip 4

C’est le nouveau visage des pliables. Son boîtier mince et profilé vise le grand public. Mais que faut-il penser du Samsung Galaxy Z Flip 4 ?

En tant que plus modeste des deux téléphones pliables de Samsung, la série Galaxy Z Flip a toujours semblé destinée au succès grand public. Sa coque mignonne a donné une touche moderne au téléphone à clapet de la vieille école et s’est avérée suffisamment populaire pour que si vous avez vu un type de pliable dans la chair, c’était probablement l’un d’entre eux.

Il est maintenant de retour pour une quatrième version Le Samsung Galaxy Z Flip 4 n’apporte aucun changement radical à ce qui a précédé. Au lieu de cela, il essaie de corriger ce qui ne nous a pas époustouflés à propos du Galaxy Z Flip 3 de l’année dernière. Pensez à une batterie plus grosse, plus multitâche et quelques fonctionnalités supplémentaires pour mieux utiliser le petit écran de couverture. Ces mises à niveau pourraient suffire à le transformer de vitrine technologique en matériel de pilote quotidien.

Conception : très familier

Le Z Flip 4 vous semble-t-il familier ? Samsung a utilisé une touche particulièrement légère en ce qui concerne les ajustements de conception, optant pour un cadre légèrement plus plat et un verre mat pour la couverture extérieure, mais vous devrez regarder de près pour dire qu’il ne s’agit pas en fait d’un Z Flip 3. Il y a encore une légère courbe sur les bords, nous ne parlons donc pas des niveaux de netteté de l’iPhone, mais il tient confortablement dans la main, qu’il soit déployé ou non.

Il est toujours parfaitement au format de poche, avec Corning Gorilla Glass Victus à l’avant et à l’arrière pour le protéger des rayures lorsqu’il est jeté dans un sac ou un sac à main. La partie noire du couvercle extérieur bicolore contient l’écran de couverture de 1,9 pouces, qui disparaît dans le verre lorsqu’il n’est pas sous tension.

La nouvelle couleur Bora Purple est particulièrement distinctive, avec l’or rose et le bleu juste derrière, et le graphite étant l’option la plus subtile. L’édition personnalisée sur mesure revient également, avec jusqu’à 75 combinaisons différentes de matériaux de panneau avant, de panneau arrière et de cadre/charnière si vous voulez vous démarquer. Et ne vous souciez pas tant de la valeur de revente.

Le capteur d’empreintes digitales monté sur le côté est parfaitement placé pour un accès facile si vous êtes droitier, et l’écran fin signifie que les gauchers n’ont pas à s’étirer trop loin non plus. Il est assez rapide pour détecter vos chiffres, sinon aussi avant-gardiste qu’un scanner intégré. La connectivité est limitée à un port USB-C solitaire en bas, sans port casque.

La charnière offre une sensation de sécurité rassurante, s’ouvrant et se fermant avec juste la bonne force. Il peut être ouvert à n’importe quel angle et restera en grande partie en place, à moins que vous ne l’agitiez sérieusement. Samsung affirme qu’il a été testé pour 200 000 plis, ce qui devrait couvrir toute la durée de vie utile du téléphone. Nous n’avons eu aucun problème lors de nos tests.

L’ensemble est résistant à l’eau IPX8, il devrait donc survivre à un bref trempage dans de l’eau douce, mais il n’est pas protégé contre la poussière. Les brosses minuscules à l’intérieur des charnières devraient aider à empêcher les débris de pénétrer à l’intérieur, mais la qualité n’est pas claire sur la base de nos tests limités.

Écran et son : pliez-moi

Si vous avez vu un Galaxy Z Flip 3 dans la nature, vous saurez à peu près à quoi vous attendre ici : un écran extérieur de 1,9 pouces, résolution 512 × 260 pour les notifications, les widgets et autres, ainsi qu’un écran de 6,7 pouces, 2640 × 1080 OLED flexible à l’intérieur. Les deux sont nets, détaillés et regorgent de couleurs, comme c’est la norme pour les écrans Samsung. Le pli est toujours visible si vous le cherchez, mais n’est en aucun cas gênant lorsque vous utilisez le Z Flip 4 comme vous le feriez avec un téléphone ordinaire.

Les angles de vision sont excellents et il devient très lumineux. Même en plein soleil, il n’y a pas de problèmes de visibilité – les OLED de Samsung deviennent régulièrement plus lumineuses que toute autre chose dans le monde Android, et le Z Flip 4 n’est pas différent. Cela fait également toute la différence pour le contenu HDR10 ; soyez prêt à vous gaver de services de streaming avec l’un d’entre eux dans votre poche. L’écran principal a un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, de sorte que tout semble magnifiquement fluide lorsque vous glissez entre les écrans d’accueil ou faites défiler les sites Web. Il n’y a pas d’option pour le forcer tout le temps, ce qui aurait été bien, mais c’est assez bon pour savoir quand composer le taux de rafraîchissement de haut en bas.

Il y a beaucoup de punch de la part des haut-parleurs stéréo, qui deviennent assez puissants pour apprécier les vidéos YouTube sans une paire d’écouteurs. Ce sera Bluetooth uniquement pour l’écoute , car il n’y a pas de port casque 3,5 mm – et Samsung n’inclut pas de dongle dans la boîte.

Fonctionnalités : en couverture

Une fois déplié, il ne semble pas si différent d’un téléphone traditionnel, mais Samsung a veillé à ajouter de nombreuses prouesses multitâches pour profiter d’un écran qui se plie au milieu. Un balayage à deux doigts depuis le bas de l’écran lance désormais plusieurs fenêtres, ce qui est beaucoup plus pratique que l’ancienne méthode.

Les propres applications de Samsung jouaient déjà bien avec l’écran pliant, l’application appareil photo remplissant la moitié supérieure avec le viseur et la moitié inférieure avec toutes les commandes et les modes de prise de vue. Maintenant, cependant, les applications tierces ont également été modifiées. YouTube, par exemple, garde la vidéo en haut, tandis que les commentaires se trouvent en dessous du pli.

Il existe également un mode Flex pour les applications qui ne prennent pas en charge nativement l’écran pliant verticalement – ce qui est assez nombreux. Il met un pavé tactile sur la moitié inférieure et est pratique pour caler le téléphone en forme de L sur un bureau pour une utilisation mains libres. La moitié supérieure de l’écran est rapidement encombrée, mais la convivialité est toujours assez bonne.

L’écran extérieur de 1,9 pouces propose les plus gros ajouts. Les thèmes appliqués à l’écran principal changent désormais également l’écran extérieur, mettant beaucoup plus de couleurs à l’écran et dessinant vraiment dans les yeux. Pouvoir choisir entre une charge plus de widgets est également agréable, vous évitant d’ouvrir le téléphone pour composer un contact favori ou répondre à un message.

Il agit toujours comme un viseur pour prendre des selfies avec les caméras externes, avec des balayages entre les objectifs et les modes de caméra (y compris le mode portrait maintenant), et un double-clic montrant le rapport d’aspect réel de vos prises de vue, plutôt que de simplement remplir le diddy avant filtrer.

Sur le plan matériel, il semblerait que peu de choses aient changé entre le Galaxy Z Flip 3 de l’année dernière et le nouveau Flip 4. Les deux téléphones ont une configuration à double objectif à l’extérieur, avec un capteur principal de 12 MP, f/1.8 et 12MP, f/ 2.2 ultra large, rejoint par une caméra perforée 10 MP f/2.4 à l’intérieur. L’appareil photo principal obtient une stabilisation optique de l’image, comme auparavant. Étant donné que le Z Flip 3 était parfaitement capable de prendre de bonnes photos, ce n’est pas une mauvaise chose que Samsung n’ait pas trop mélangé les choses, mais sans téléobjectif dédié, cela signifie que vous êtes à nouveau limité au zoom numérique. Les rivaux phares dans l’espace de 1000 € ont sérieusement musclé leur jeu en photographie récemment, et le Z Flip 4 ne travaille pas trop dur pour suivre.

La qualité d’image correspond à ce que nous attendons d’un téléphone haut de gamme, mais elle est en deçà de la concurrence véritablement de premier plan. Les scènes bien éclairées ont ce traitement Samsung familier, avec des couleurs trop saturées et parfois une utilisation plutôt libérale du HDR. La définition ne manque pas et le bruit est réduit au minimum. Le feuillage, la maçonnerie et d’autres détails fins sont également légèrement

L’ultra large résiste bien en comparaison, avec une exposition et un traitement des couleurs similaires pour maintenir la cohérence entre les objectifs. Il y a une certaine baisse de netteté vers les bords du cadre, mais la correction de l’objectif fait par ailleurs un excellent travail. Le mode nuit automatique se déclenche une fois que la lumière baisse et parvient à contrôler le bruit tout en préservant une quantité décente de détails. Vous obtenez des couleurs plus réalistes en désactivant le mode nuit et en ayant une main ferme, mais les deux méthodes produisent des résultats décents. Il y a ici une plus grande netteté et clarté que vous ne le trouveriez dans un Z Flip 3, bien que l’ultra large ne puisse pas tout à fait suivre le rythme du capteur principal et ait une plus grande diminution du bruit.

Des changements plus importants ont été apportés sur le front logiciel, avec une prise en charge tierce plus large pour le mode Flex Cam à moitié plié. Ouvrez Instagram, par exemple, et le viseur ne remplit que la moitié supérieure de l’écran, laissant la moitié inférieure pour afficher le bouton de l’obturateur, ce qui vous permet de donner à vos photos des angles funky à l’aide du paravent. Cela change vraiment la façon dont vous cadrez vos prises de vue et peut vraiment vous aider à faire preuve de créativité – ou même à utiliser les mains libres avec la prise de vue avec minuterie, en utilisant la charnière comme un trépied.

Performances et autonomie : accrochez-vous

Avec le processeur Snapdragon 8+ Gen 1 de pointe de Qualcomm et 8 Go de RAM, le Z Flip 4 est tout aussi puissant que vous pouvez l’attendre d’un téléphone haut de gamme. Les applications s’ouvrent en un éclair, les animations sont fluides et le multitâche à double fenêtre n’était pas suffisant pour le faire transpirer.

La version de Samsung sur Android 12 n’est pas la plus légère, mais OneUI fonctionnait toujours sans bégaiement. Les jeux 3D exigeants ne posent aucun problème non plus, car ils fonctionnent à des fréquences d’images élevées avec la plupart des paramètres de détail poussés au maximum. Le jeu prolongé peut voir le téléphone devenir un peu grillé et avoir un impact négatif sur la durée de vie de la batterie.

Une cellule de 3700 mAh n’est pas à la hauteur des derniers téléphones phares traditionnels, même s’il s’agit d’une augmentation respectable de 400 mAh par rapport au Z Flip 3 sortant. Ce téléphone gérerait à peu près une journée d’utilisation typique, mais ici vous êtes capable de durer bien en une seconde avant qu’il n’ait besoin d’être rechargé. Autrement dit, tant que vous vous en tenez au mélange habituel de navigation Web, de défilement social et de prise de photos, plutôt que de sessions de jeu toute la journée et de nombreux enregistrements vidéo 4K.

La charge rapide de 25 W est modeste par rapport aux téléphones phares qui sortent actuellement de Chine, mais vous bénéficiez d’une charge sans fil plus pratique. Il inversera également les gadgets comme les Galaxy Buds 2 Pro.

Il n’y a pas de manque de stockage – si vous êtes prêt à payer pour cela. Comme le Z Flip 3, il n’y a pas de prise en charge de la carte microSD, vous devrez donc acheter la capacité dont vous avez besoin à l’avance, mais Samsung donne le choix entre 128, 256 et 512 Go. Ce dernier est tout nouveau pour la gamme Z Flip, mais augmente le prix bien au-dessus de la barre des 1000 €.

Verdict Samsung Galaxy Z Flip 4

Le Z Flip 3 sortant était le téléphone pliable pour tous : pas aussi cher que le Z Fold, mais avec plus de puissance et de meilleurs appareils photo que la concurrence à clapet. Le Z Flip 4 a aplani les points faibles de ce téléphone et doublé la conception, tout en maintenant des performances à la hauteur de ce que 2022 a de mieux à offrir. Il n’est pas tout-à-fait prêt à remplacer le S22 non pliable en tant que notre Galaxy préféré, étant donné son ensemble d’appareils photo moins polyvalent et sa durée de vie de la batterie plus limitée. De plus, il y aura toujours un point d’interrogation sur la durée de vie réelle d’un écran pliable dans l’utilisation quotidienne, même avec les tests rigoureux de Samsung.

Là encore, rien ne vaut le spectacle de déplier cet écran chaque fois que vous sortez le Z Flip 4 d’une poche. Ce n’est pas parfait, mais le facteur wow compense largement.

Note : 4/5

Le meilleur Flip à ce jour est toute la preuve dont vous avez besoin pour savoir que les téléphones pliables ont un grand avenir. Il se situe derrière des alternatives plus plates à quelques endroits, mais offre la qualité, les performances et la durée de vie de la batterie de l’appareil photo