CES 2026 : Samsung dévoile sa gamme Micro RGB, avec des tailles d’écran inédites

Des téléviseurs haut de gamme de 55 pouces aux modèles cinématographiques de 115 pouces, cette nouvelle gamme offre une précision des couleurs inégalée et une expérience plus intelligente…

Samsung annonce le lancement en 2026 de sa nouvelle gamme de téléviseurs Micro RGB, disponible dans des formats de 55, 65, 75, 85, 100 et 115 pouces.1 Celle-ci incarne la prochaine étape de la technologie d’affichage Micro RGB de Samsung et propose une expérience visuelle hors norme à domicile. Organisé à Las Vegas du 6 au 9 janvier, le CES 2026 sera l’occasion pour Samsung de dévoiler ses dernières avancées en matière d’affichage.

« Grâce aux dernières technologies Samsung, notre gamme Micro RGB propose une clarté et des couleurs saisissantes qui rendent les films, les événements sportifs et les émissions de télévision plus réalistes et captivants, » a déclaré Hun Lee, vice-président exécutif de la division Visual Display (VD) chez Samsung Electronics. « En élargissant notre gamme de 2026, nous établissons une nouvelle catégorie de TV premium avec des formats adaptés aux espaces de vie modernes tout en maintenant les normes les plus élevées en matière de qualité d’image. »

Les consommateurs exigent une qualité d’image toujours plus élevée faisant de ce critère un élément clé dans le choix de modèles haut de gamme.2 Quel que soit l’intérieur où il est destiné et son usage, chaque modèle Micro RGB utilise l’architecture d’affichage avancée de Samsung, illustrant l’excellence de son ingénierie et son exigence en matière de performances visuelles.

S’inscrivant dans la continuité du modèle Micro RGB 115 pouces lancé en 2025, la nouvelle gamme intègre des fonctionnalités avancées et des améliorations inédites en matière de couleurs, de netteté et de design.

• La technologie Micro RGB exploite des LED rouges, vertes et bleues de moins de 100 micromètres qui émettent de la lumière de manière indépendante. Cette architecture avancée décuple la précision de la lumière et des couleurs. De plus, des technologies de traitement boostées – dont 4K AI Upscaling Pro et AI Motion Enhancer Pro3 – affinent encore davantage la luminosité, la fluidité des mouvements et la clarté.

• Micro RGB AI Engine Pro est équipé d’un processeur IA nouvelle génération qui offre une clarté et un réalisme améliorés. Celui-ci comprend également les technologies Micro RGB Color Booster Pro et Micro RGB HDR Pro afin d’offrir des couleurs vibrantes de réalisme.4

• Micro RGB Precision Color 100 intègre une source lumineuse Micro RGB plus performante pour une gradation des couleurs améliorée et une expression des couleurs inégalée. Certifiée par VDE, cette technologie atteint 100 % de l’espace colorimétrique BT.2020 pour des nuances hyperréalistes et une luminosité éclatante.

• Une version enrichie de Vision AI Companion, la plateforme multi-agents de Samsung, combine l’intelligence d’un grand modèle de langage (LLM) avec une conversation naturelle via Bixby. Ceci permet de naviguer et rechercher des contenus par commande vocale, de poser des questions, d’obtenir des recommandations et d’accéder à des fonctionnalités et applications intelligentes comme le Live Translate et Fond d’Écran Génératif.

• La technologie Sans-Reflet exclusive à Samsung5 supprime les effets de réverbération lumineuse afin de préserver la clarté des couleurs et le contraste pour une expérience visuelle optimale – quel que soit l’éclairage.

• Des fonctionnalités audio améliorées telles que Dolby Atmos pour un son multidimensionnel et Adaptive Sound Pro pour une expérience optimisée en fonction de la pièce et du contenu. De plus, Q-Symphony connecte les haut-parleurs du téléviseur aux appareils Samsung compatibles afin de créer une scène sonore encore plus profonde. Enfin, tous les téléviseurs lancés par Samsung en 2026 seront dotés d’Eclipsa Audio, une technologie spatiale qui décuple la sensation d’immersion.

