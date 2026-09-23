PI-POP, le vélo électrique français sans batterie

L’entreprise orléanaise réinvente l’assistance électrique. Ses utilisateurs roulent avec un vélo PI-POP et témoignent d’une nouvelle expérience du vélo au quotidien.

Plutôt que de consommer une énergie stockée à l’avance, pourquoi ne pas gérer l’énergie disponible tout au long du trajet ? Le cycliste contribue, le vélo récupère l’énergie disponible pendant le parcours, la stocke dans des supercondensateurs et la restitue au moment où elle est utile. Une logique de gestion de l’énergie, plutôt que de simple consommation. C’est sur ce principe que l’entreprise orléanaise développe depuis dix ans une nouvelle génération de vélos à assistance électrique sans batterie à recharger. Après avoir consacré une décennie au développement, à l’industrialisation et à la confrontation de sa technologie aux usages réels, PI-POP dispose aujourd’hui d’une preuve concrète.

Depuis Orléans, PI-POP développe et industrialise une nouvelle approche du vélo électrique, l’assistance autonome sans batterie. Avec Liberté, la marque a choisi de confronter sa technologie aux conditions réelles d’utilisation plutôt que de limiter son innovation au stade du prototype ou de la démonstration.

Plus de 1500 PI-POP roulent déjà sur les routes. Vélotaf, courses, marchés, déplacements de proximité, parcours vallonnés ou sorties de loisir, ces utilisateurs expérimentent au quotidien une autre manière de vivre le vélo électrique. Une expérience fondée sur une promesse particulièrement simple : pas de batterie à recharger, pas d’autonomie à planifier, pas de prise à rechercher. Avec Liberté, premier modèle de la gamme, PI-POP a transformé cette technologie en un produit disponible et éprouvé par l’usage. Avec Horizon, son nouveau modèle, plus léger et proposé à moins de 2 000 euros, l’entreprise orléanaise ouvre aujourd’hui une nouvelle étape : rendre cette conception de l’assistance électrique accessible à un public plus large.