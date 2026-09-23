Reolink OMVI 3i WiFi : elle a trois yeux, et c’est plutôt une bonne nouvelle

Les caméras de surveillance ont un problème assez fondamental : lorsqu’elles regardent quelque chose, elles ne regardent généralement plus ailleurs. Les modèles fixes embrassent une large zone mais restent désespérément immobiles, tandis que les caméras motorisées peuvent suivre un visiteur dans le jardin au risque de tourner le dos à ce qui se passe derrière elles.Reolink a donc eu une idée assez maligne avec l’OMVI 3i WiFi : ne pas choisir.

Son imposant boîtier réunit trois objectifs répartis en deux systèmes indépendants. En haut, deux caméras travaillent ensemble pour produire une image panoramique de 10 Mpx en 5120 x 1920 pixels couvrant 180° horizontalement. Juste en dessous se trouve une troisième caméra 8 Mpx capable de filmer en 3840 x 2160 pixels et installée sur une tête motorisée Le résultat est un peu comme avoir un vigile qui surveille constamment l’ensemble du parking pendant qu’un second va voir de plus près ce que fabrique l’individu qui tourne autour de votre voiture.

C’est véritablement cette association qui distingue l’OMVI 3i des innombrables caméras PTZ disponibles aujourd’hui. La vue panoramique reste en place tandis que l’objectif inférieur peut pivoter jusqu’à 350° et suivre un sujet. Dans l’application Reolink, les deux images peuvent ainsi être consultées simultanément : la première donne le contexte général, la seconde montre le détail. Cela paraît presque évident une fois qu’on l’a utilisé, au point de se demander pourquoi davantage de caméras ne fonctionnent pas ainsi.

Le système SyncTrack exploite cette architecture pour verrouiller une personne, une voiture ou un animal détecté dans le panorama et transmettre en quelque sorte le témoin à la caméra motorisée. Celle-ci suit alors la cible et la maintient dans son cadre. L’Auto Framing ajuste également automatiquement le cadrage pour obtenir une image plus exploitable du sujet. Mieux encore, le suivi peut continuer lorsque celui-ci quitte le champ des objectifs panoramiques. La caméra supérieure garde donc son poste pendant que celle du dessous poursuit sa petite enquête. On peut aussi toucher une zone particulière de l’image avec la fonction Pinpoint afin d’orienter rapidement la caméra motorisée vers cet endroit. Pour surveiller alternativement un portail, une voiture et une porte d’entrée, c’est nettement plus agréable que de jouer avec des commandes directionnelles.

18 mégapixels qui servent vraiment à quelque chose

Jusqu’à 64 positions peuvent être mémorisées et une position de garde définie pour que la caméra revienne automatiquement regarder l’endroit considéré comme prioritaire. Additionner les pixels de plusieurs capteurs est toujours un petit jeu marketing, mais les 18 MP annoncés ici ont au moins une véritable utilité. Le panorama 10 MP offre suffisamment de définition pour examiner une grande scène sans qu’elle se transforme immédiatement en bouillie de pixels. La caméra inférieure 8 MP apporte quant à elle la précision de la 4K lorsqu’il faut identifier ce qui a déclenché une alerte.

Il faut néanmoins garder à l’esprit que son zoom est numérique. L’OMVI 3i peut donc recadrer intelligemment un sujet, mais elle ne possède pas le véritable zoom optique d’une grosse caméra PTZ professionnelle. Plus on lui demande d’aller chercher un détail éloigné, plus la définition finit logiquement par en souffrir. Autre limite : la vidéo plafonne à 20 images par seconde. C’est parfaitement suffisant pour de la surveillance domestique, beaucoup moins pour réaliser le prochain Mission: Impossible depuis sa gouttière.

La nuit, Reolink combine infrarouge – avec une portée annoncée jusqu’à 30 mètres – et huit projecteurs permettant d’obtenir une image en couleur lorsqu’un éclairage supplémentaire est nécessaire.

Une IA sans abonnement obligatoire

Reolink marque également des points avec le traitement local. L’OMVI 3i WiFi sait différencier personnes, véhicules et animaux sans qu’il soit nécessaire d’envoyer systématiquement ses images dans le cloud ou de souscrire un abonnement mensuel pour profiter de ses fonctions de détection. On peut définir des zones, créer une ligne virtuelle dont le franchissement provoquera une alerte ou surveiller une intrusion dans une partie précise de l’image. Une détection de présence prolongée permet également de repérer quelqu’un qui s’attarde là où il ne devrait probablement pas. C’est moins spectaculaire que les trois gros yeux de la caméra, mais probablement plus important au quotidien : une caméra intelligente n’est réellement utile que lorsqu’elle évite de faire vibrer votre téléphone à chaque feuille qui traverse le jardin. Les images peuvent être enregistrées directement sur une carte microSD allant jusqu’à 512 Go, et l’OMVI 3i peut également rejoindre l’écosystème NVR et Home Hub de Reolink. Les utilisateurs plus avancés apprécieront aussi la présence de protocoles comme RTSP, RTMP ou FTP.

Wi-Fi, oui. Sans fil, non

Son nom peut prêter à confusion. L’OMVI 3i WiFi communique bien sans câble réseau grâce au Wi-Fi 6 double bande 2,4/5 GHz, avec prise en charge WPA3, mais elle n’est pas une caméra fonctionnant sur batterie. Il faut donc toujours lui apporter une alimentation 12 V. Avant de sortir la perceuse et de choisir l’endroit offrant la plus belle vue sur votre propriété, mieux vaut vérifier qu’une alimentation peut effectivement y arriver.

Une fois installée, sa certification IP66 lui permet de rester dehors et son gabarit ne cherche franchement pas la discrétion. Avec trois objectifs, les LED, le mécanisme motorisé et un boîtier qui doit résister aux intempéries, nous sommes loin des petites caméras minimalistes que l’on oublie sous une avancée de toit. Mais ici, cette présence visuelle n’est pas forcément un défaut. Une caméra de sécurité peut aussi avoir intérêt à être vue. L’audio bidirectionnel complète l’ensemble grâce au microphone et au haut-parleur intégrés. On peut donc discuter avec un livreur ou rappeler à un visiteur indésirable que, oui, les trois yeux braqués sur lui sont bien en train de l’observer.

Une caméra qui justifie ses trois yeux

L’OMVI 3i WiFi réussit surtout parce que Reolink n’a pas ajouté un troisième objectif uniquement pour faire gonfler la fiche technique. Conserver en permanence une vue panoramique à 180° tout en laissant une seconde caméra motorisée identifier et suivre ce qui mérite de l’être apporte un vrai bénéfice. Sur une façade, une grande cour, une entrée ou un jardin, elle peut effectivement remplacer deux caméras plus conventionnelles.

certes, tout n’est pas parfait pour autant. Elle est volumineuse, nécessite toujours un câble d’alimentation malgré son appellation WiFi, son zoom reste numérique et les 20 images par seconde rappellent qu’il s’agit avant tout d’un appareil de surveillance. Mais Reolink apporte ici une réponse étonnamment intelligente à une question très simple : vaut-il mieux surveiller toute la scène ou regarder précisément ce qui s’y passe ?