Beats dévoile le Beats 360, son premier casque personnalisable

Pour la première fois chez Beats, des coussinets d’oreillettes et d’arceau interchangeables permettent de personnaliser son casque avec différents coloris et types de matériaux, pour l’assortir à son style, son activité ou son humeur.

Conçu pour vous accompagner tout au long de la journée, des trajets au travail, en passant par l’entraînement et les voyages, le Beats 360 offre également un son optimal et un confort bien supérieur à celui des autres produits de la marque. Son système acoustique conçu avec une précision extrême offre les performances les plus innovantes jamais proposées par Beats. Doté de la technologie de Réduction active du bruit la plus évoluée de Beats, avec une réduction totale jusqu’à 1,75 x supérieure à celle du Beats Studio Pro, le Beats 360 procure une expérience d’écoute puissante et immersive. Par ailleurs, une nouvelle architecture équilibrée et des coussinets haut de gamme, proposés en maille technique respirante ou en UltraPlush, offrent un confort, une stabilité et une durabilité exceptionnels.

Grâce à son indice IPX4 pour la résistance à l’eau et à la transpiration et à ses jeux de coussinets interchangeables disponibles dans différents coloris et matériaux, le Beats 360 s’adapte à votre façon de bouger, d’écouter et de vous exprimer. Il offre jusqu’à 32 heures d’autonomie avec l’égalisation adaptative lorsque la Réduction active du bruit et le mode Transparence sont désactivés, et jusqu’à 32 heures avec la Réduction active du bruit et l’Audio spatial personnalisé activés. Grâce à la technologie Fast Fuel, une recharge de 5 minutes offre jusqu’à 1 heure de lecture via USB-C11.

Le Beats 360 est disponible à la commande pour 349,95 euros sur le site apple.com en France, dans quatre coloris de base (Noir, Neige, Rose et Bleu ciel) chacun avec des coussinets d’oreillettes et d’arceau en maille technique assortis. Le casque sera disponible en magasin dès le 24 septembre. Les jeux de coussinets Beats 360, qui comprennent des coussinets d’oreillettes et d’arceau, sont disponibles à la commande dès aujourd’hui sur le site apple.com en maille technique dans six coloris (Noir, Neige, Rose, Bleu ciel, Bleu nuit et Volt), ainsi qu’en UltraPlush en Noir et Neige.



