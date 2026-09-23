Samsung repense la cuisine à domicile

De la table de cuisson au four, les nouveautés Samsung répondent à des irritants très concrets du quotidien.

La hotte intégrée contribue à limiter fumées et odeurs, tandis que la Flex Zone Plus offre davantage de liberté au moment de cuisiner. Le revêtement MattTouch aide à limiter les traces de doigts et améliore la résistance aux rayures. Côté four, la technologie Dual Cook permet de préparer plusieurs plats simultanément, tandis que la distribution homogène de la chaleur favorise une cuisson plus régulière et que les différentes fonctions d’auto-nettoyage simplifient l’entretien. Autant de fonctionnalités pensées pour rendre la cuisine plus confortable, plus flexible et plus agréable au quotidien.

Des odeurs persistantes dans la cuisine à la corvée du nettoyage de son électroménager, cuisiner peut parfois s’accompagner de quelques frustrations. Avec sa nouvelle table de cuisson à hotte intégrée et sa gamme de fours encastrables dotés notamment des technologies Dual Cook et d’auto-nettoyage, Samsung entend simplifier le quotidien et rendre la cuisine plus agréable. Pouvoir préparer plusieurs plats en même temps, disposer de suffisamment d’espace pour cuisiner, limiter les odeurs ou encore faciliter le nettoyage du four : autant de détails qui peuvent faire la différence au quotidien.



Une cuisine intégrée, du plan de travail au four

La plaque de cuisson avec hotte intégrée concentre cuisson, aspiration et design dans un seul équipement de 80 cm. Cette conception permet de libérer l’espace au-dessus du plan de travail tout en allégeant visuellement la cuisine. Sa hotte intégrée élimine efficacement fumées et odeurs grâce à une puissance d’aspiration pouvant atteindre 720 m³/h1, une solution particulièrement adaptée aux cuisines ouvertes.

Côté cuisson, la Flex Zone Plus offre davantage de liberté pour utiliser simultanément plusieurs casseroles ou plats de tailles différentes2. La commande tactile à glissière, elle, permet de faciliter l’utilisation et de contrôler avec précision la température de cuisson. Avec son design minimaliste et son encastrement affleurant3, la table s’intègre parfaitement à votre plan de travail et met en valeur l’esthétique moderne de votre cuisine.

De plus, la table de cuisson est équipée d’un revêtement en verre anti-rayures MattTouch, avec un indice de dureté de Mohs de 8/104. En plus d’être plus harmonieux et premium, il offre des avantages au quotidien : une meilleure résistance aux rayures et aide à limiter l’apparition de traces de doigts lors de l’utilisation de la table de cuisson.

Deux fours en un sans prendre plus de place

Après les contraintes généralement constatées, liées à la cuisson, aux odeurs et au manque d’espace sur la table de cuisson, le four soulève lui aussi son lot de défis. Comment préparer simultanément un gratin dauphinois et un moelleux au chocolat, tout en limitant les temps de cuisson et de nettoyage ? Au cœur de la gamme de fours encastrables Samsung se trouve le Dual Cook5 – une technologie qui divise l’intérieur du four en deux zones contrôlées indépendamment. Cela signifie que vous pouvez rôtir des légumes à haute température dans la partie supérieure tout en faisant cuire doucement un dessert dans la partie inférieure, en même temps, sans que les saveurs ne se mélangent et sans avoir à jongler avec les temps de cuisson. Cette fonctionnalité s’adresse aussi bien aux chefs et aux amateurs de pâtisserie qu’à tous ceux qui cuisinent au quotidien.

L’auto-nettoyage qui allège la corvée

Nettoyer son four reste rarement la partie la plus agréable en cuisine. Pour simplifier cette étape, les fours Samsung proposent, selon les modèles, plusieurs technologies d’auto-nettoyage. La pyrolyse utilise une température élevée pour transformer les graisses et résidus en cendres faciles à essuyer. Les revêtements catalytiques absorbent une partie des projections pendant la cuisson, tandis que le nettoyage hydrolytique utilise la vapeur pour aider à décoller les dépôts de graisse. Trois approches différentes, avec un même objectif : faciliter l’entretien du four au quotidien.