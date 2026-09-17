Nouvelle gamme Apple iPhone 18 : précommandes ouvertes sur Joybuy, avec une reprise pouvant aller jusqu’à 800 €

Le nouvel iPhone arrive sur Joybuy. Les clients peuvent précommander les dernières nouveautés Apple avant la sortie officielle du 18 septembre.



Les nouveaux iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max rejoignent l’ensemble de la gamme Apple disponible sur Joybuy en France et en Europe. À cette occasion, Joybuy met tout en œuvre pour rendre l’accès au dernier iPhone plus rapide, plus simple et plus avantageux. Les précommandes ouvrent le 12 septembre, avant la mise en vente des nouveaux appareils le 18 septembre.

Pour que les précommandes parviennent aux clients le plus vite possible le jour du lancement, Joybuy s’appuie sur ses centres de livraison locaux en France et en Europe, les commandes sont traitées en priorité par JoyExpress, son réseau de livraison du dernier kilomètre. Les clients résidant dans les zones éligibles pourront recevoir le dernier iPhone à partir du 18 septembre. À partir du 19 septembre, Joybuy proposera une livraison ultrarapide pour la gamme iPhone 18 Pro dans certaines régions ; les commandes éligibles seront livrées en moins de quatre heures.

Ce dispositif s’appuie sur le service de livraison « Double 11 » déjà en place chez Joybuy. Dans les zones éligibles, une commande passée avant 11h est livrée avant 23h le jour même ; passée avant 23h, elle arrive le lendemain. Le « Double 11 » couvre déjà plus de 40 millions de personnes en Europe, dont plus de 12 millions à Paris et en Île de France.



Jusqu’a 800 € d’économies

Un nouvel iPhone n’oblige pas nécessairement à en payer le prix fort. Les clients qui passent à certains nouveaux modèles peuvent utiliser le service d’échange de Joybuy TradeIn pour déduire la valeur du prix de vente conseillé d’un appareil qu’ils possèdent déjà du prix de leur nouveau téléphone. Smartphones, tablettes, ordinateurs portables et consoles de jeu éligibles, toutes marques confondues, peuvent être repris, avec des écononomies pouvant atteindre 800€ selon l’appareil et son état.

Et les clients éligibles n’ont pas à payer le prix fort puis à attendre le remboursement de leur reprise. Il leur suffit de sélectionner « Estimer la valeur de reprise » sur une fiche produit éligible et de répondre à quelques questions sur leur ancien appareil et son état. Lorsque la reprise est éligible, Joybuy déduit directement cette valeur estimée du prix du nouvel appareil au moment du paiement. Ainsi, si un nouvel iPhone coûte 1 000€ et qu’un ancien appareil est estimé à 200 €, un client éligible peut ne régler que 800 € à la commande. Une fois le nouvel iPhone reçu, les clients envoient leur ancien appareil au partenaire spécialisé de Joybuy pour inspection, les frais d’envoi sont pris en charge par Joybuy. Son état est vérifié et la valeur finale confirmée. Si la déduction immédiate n’est pas disponible, les clients peuvent toujours envoyer leur ancien appareil et en recevoir la valeur résiduelle après inspection. Pour les derniers iPhone 17 Pro/Pro Max, les clients éligibles à la reprise reçoivent en plus un coupon de 20 €.

Au-delà des économies réalisées, la reprise offre une seconde vie aux appareils dont on ne se sert plus. Ils sont reconditionnés et réutilisés lorsque c’est possible, ou recyclés de manière responsable lorsqu’ils ne peuvent plus l’être.