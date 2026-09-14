Sonoro lance la série Signature Line

À l’occasion de son 20e anniversaire, sonoro dévoile Signature Line, un système audiophile complet développé avec Karl-Heinz Fink et FinkTeam.

Cœur du système, le MAESTRO Quantum Signature ne constitue pas une simple évolution du MAESTRO Quantum, mais une relecture complète de son architecture. La sélection et le contrôle approfondi des composants, ainsi que l’optimisation des circuits et des trajets du signal, visent à améliorer le rapport signal/bruit et à préserver les informations musicales les plus fines. Ses modules Hypex de classe D délivrent 2 × 180 W sous 4 Ω et 2 × 110 W sous 8 Ω à 0,1 % THD, avec la puissance, la maîtrise et la stabilité nécessaires pour alimenter des enceintes exigeantes. Les convertisseurs SABRE d’ESS Technology sont associés au contrôle de volume numérique PureGain, développé par sonoro pour garantir une grande linéarité et maintenir la distorsion à un niveau particulièrement faible.

Le mode True Fidelity réduit le traitement du signal au strict nécessaire afin de respecter l’intégrité de l’enregistrement. DIRAC Live adapte la restitution à l’acoustique de la pièce, tandis que les réglages dédiés aux enceintes sonoro assurent une association immédiatement optimisée.

Développé à partir des usages réels des mélomanes, le MAESTRO Quantum Signature réunit lecteur CD à chargement par fente, radio FM/DAB+, radio Internet, streaming haute résolution et accès aux plateformes musicales, dont Qobuz Connect. Apple AirPlay, Google Cast, Roon Ready, DLNA et UPnP complètent une connectique étendue comprenant notamment HDMI ARC, USB-C et une entrée phono MM. Cette architecture tout-en-un remplace avantageusement un DAC, un lecteur CD et un streamer séparés.

Amplificateur multiroom et véritable centre de l’écosystème sonoro, il peut s’harmoniser avec l’AVATON, le MEISTERSTÜCK Gen.2 et les autres systèmes multiroom compatibles de la marque. Sa prise en charge de Bluetooth LE Audio et d’Auracast permet également d’étendre la diffusion aux enceintes VIBES et de créer progressivement un environnement audio cohérent dans toute la maison. La liaison Bluetooth bidirectionnelle permet en outre de connecter directement un casque sans fil à l’amplificateur pour une écoute privée. Compatible avec les solutions Smart Home Busch-Jaeger, Jung et Gira, le MAESTRO Quantum Signature inscrit ainsi l’exigence audiophile dans les usages contemporains.



ORCHESTRA Shaped Signature : optimisées avec FinkTeam

Développées avec Karl-Heinz Fink et FinkTeam, les ORCHESTRA Shaped Signature condensent dans une paire d’enceintes colonnes accessibles des solutions et des composants que l’on retrouve habituellement sur des modèles proposés à des prix nettement plus élevés. Leur architecture trois voies associe un tweeter Air Motion Transformer à moteur néodyme, rapide et précis, à un haut-parleur de médium et deux haut-parleurs de graves dotés de membranes en papier et bambou renforcées au Kevlar.

Élément central de leur mise au point, le filtre LKR du 4ème ordre répartit les fréquences à 300 Hz et 2 700 Hz afin d’assurer une transition maîtrisée entre les transducteurs et une restitution cohérente sur l’ensemble du spectre, de 35 Hz à 24 kHz pour une sensibilité de 88 dB. Le coffret en HDF limite les résonances parasites, tandis que le système bass-reflex optimisé et le résonateur intégré contribuent à l’assise et à la dynamique du registre grave.

L’optimisation menée avec FinkTeam et les réglages dédiés du MAESTRO Quantum Signature garantissent une synergie immédiate entre l’amplification et les enceintes. Dès la première écoute, l’utilisateur profite d’un système équilibré, cohérent et prêt à l’emploi, sans les incertitudes liées au choix et à l’association de composants séparés.



PLATINUM Signature : l’émotion du vinyle à l’état pur

La PLATINUM Signature transpose les grandes traditions de la lecture analogique dans un design résolument contemporain. Dépourvue de tout superflu, cette platine manuelle à entraînement par courroie repose sur une conception mécanique exigeante, des matériaux soigneusement sélectionnés et des possibilités de réglage destinées à préserver l’intégrité du signal analogique. Elle se positionne ainsi dans l’univers des platines audiophiles spécialisées, avec l’ambition d’offrir une alternative crédible aux références reconnues du segment premium.

Son architecture associe un châssis MDF à double couche doté de la technologie Constrained Damping, un lourd plateau en aluminium moulé sous pression et un tapis en POM (polyoxyméthylène). Très prisé dans la conception de platines haut de gamme pour ses propriétés d’amortissement, le POM contribue à limiter les vibrations au plus près du disque. Le moteur à courant continu, régulé activement et associé à une détection optique de la vitesse dans l’axe du plateau, assure une rotation stable et précise. La variation de vitesse est spécifiée à 0,15 % maximum selon la norme IEC 386, avec des valeurs généralement nettement inférieures en production, tandis que le rapport signal/bruit supérieur à 60 dB contribue à préserver les détails les plus fins du signal analogique.

Le bras en J de nouvelle génération, d’une longueur effective de 224 mm et d’une masse effective de 12,5 g, bénéficie d’un équilibrage statique, d’un amortissement interne, d’un câblage en cuivre et de roulements de précision à faible friction. Son contrepoids en laiton participe à la stabilité mécanique de l’ensemble, tandis que le réglage en hauteur VTA permet d’ajuster finement la géométrie de lecture. Le porte-cellule amovible à fixation baïonnette, la force d’appui réglable, l’anti-skating précis et le gabarit d’alignement fourni facilitent l’installation et l’évolution de la cellule.

Livrée d’origine avec une cellule à aimant mobile Ortofon 2M Red et son diamant elliptique, la PLATINUM Signature privilégie une restitution fluide, chaleureuse et généreuse. Une Ortofon 2M Blue est proposée en option aux mélomanes recherchant davantage de définition, de précision et de pouvoir de résolution. Chacun peut ainsi choisir une présentation plus ronde et douce ou une lecture plus détaillée, selon sa sensibilité et sa collection de disques.

Par la maîtrise des résonances, la stabilité de son entraînement, la précision de son bras et son potentiel d’évolution, la PLATINUM Signature réunit le meilleur des principes de conception audiophile dans un appareil élégant et simple à intégrer. Pensée pour accompagner le MAESTRO Quantum Signature et les ORCHESTRA Shaped Signature, elle complète l’écosystème Signature Line par une source analogique ambitieuse, capable de révéler la richesse harmonique, la dynamique et les micro-informations gravées dans le sillon.

« Un système audiophile doit être jugé sur ce qu’il fait entendre, pas sur le nombre d’éléments qu’il additionne. Avec Karl-Heinz Fink et FinkTeam, nous avons travaillé sur l’ensemble de la chaîne, de l’amplification aux enceintes et à leurs réglages, pour offrir un système cohérent, optimisé et simple à utiliser. Signature Line permet ainsi de retrouver l’émotion de la Haute Fidélité dans un écosystème pensé pour la vie d’aujourd’hui. » Marcell Faller, CEO de sonoro.