Yamaha présente l’amplificateur streaming WXA-70A et le préamplificateur streaming WXC-70A

Yamaha Corporation annonce le lancement de l’amplificateur compact WXA-70A et du streamer compact WXC-70A, deux appareils Hi-Fi compacts conçus pour offrir le son authentique Yamaha, la simplicité du streaming moderne et une intégration flexible dans les espaces de vie actuels.

Au-delà de leur format compact, les deux modèles délivrent un niveau de qualité et d’écoute musicale proche de celui des composants Hi-Fi grand format, faisant de leur compacité une véritable porte d’entrée vers le son Yamaha le plus exigeant. Le WXA-70A associe un châssis compact à une amplification Class D robuste, capable de piloter une large gamme d’enceintes avec clarté, contrôle et ampleur, tandis que le WXC-70A apporte une fonction audio réseau avancée à tout système Hi-Fi existant, en tant que streamer haute qualité. Ensemble, ils permettent de profiter pleinement de la musique, du son TV et des sources connectées, avec la qualité et la simplicité propres à Yamaha.

Les deux modèles héritent de la philosophie d’ingénierie Yamaha, forgée par plusieurs décennies d’expertise Hi-Fi, et intègrent un DAC ESS SABRE ES9039Q2M qui révèle tout le potentiel des sources numériques haute résolution actuelles. Un traitement numérique avancé, incluant un DSP interne haute précision et une technologie ASRC de reconstruction d’horloge, aide à préserver la focalisation, la clarté, la précision temporelle et la précision spatiale, quelle que soit la source. La calibration YPAO signée Yamaha optimise la lecture selon l’environnement d’écoute, tandis que le HDMI eARC/ARC, la fonction Dialogue Level et la compatibilité MusicCast apportent une simplicité d’utilisation au quotidien pour la musique comme pour la télévision.

Avec la compatibilité Control4, la configuration web, l’entrée IR, le trigger 12V et des options d’installation adaptées aux racks, les WXA-70A et WXC-70A sont également prêts pour l’intégration sur mesure. Leur construction en aluminium raffinée, leurs proportions compactes et leur finition tactile premium sont pensées pour s’intégrer avec élégance dans les intérieurs contemporains, tout en offrant l’expérience musicale riche et expressive qui définit la Hi-Fi Yamaha. Le résultat : un appareil compact à la présence sonore étonnamment ample, pensé pour les amateurs qui recherchent la satisfaction d’un véritable système Hi-Fi, dans un encombrement rédui

Les WXA-70A et WXC-70A sont conçus pour la flexibilité qu’exigent les intérieurs connectés d’aujourd’hui, facilitant l’intégration d’un son Yamaha haute qualité dans les systèmes domotiques professionnels. La compatibilité avec Control4, plateforme de contrôle de référence, permet d’unifier la gestion audio de toute la maison au sein d’un système d’automatisation plus large. Une fonction de configuration web intégrée améliore encore l’efficacité de l’installation, en donnant aux installateurs un accès simplifié aux réglages système, aux fonctionnalités et à la configuration réseau.

Pour une expérience utilisateur encore plus stable, le Wi-Fi et le Bluetooth® peuvent être désactivés individuellement lors de l’installation, afin de sécuriser la sélection des sources. Une entrée IR dédiée permet une connexion filaire directe à un système de contrôle sans recourir à un émetteur externe, pour garder l’arrière du système propre et organisé. La prise en charge du trigger 12V permet également de synchroniser l’alimentation avec d’autres composants audio, pour une intégration système plus intelligente et plus fluide.

WXA-70A : 1399 € / WXC-70A : 999 €