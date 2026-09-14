Jabra élargit sa gamme Evolve3 pour répondre à la diversité des usages professionnels

Afin d’adapter l’équipement audio aux nouvelles réalités du travail moderne, Jabra annonce le lancement de trois nouveaux casques professionnels : les Evolve3 65 Flex, Evolve3 65 et Evolve3 45.

Venant compléter les modèles haut de gamme Evolve3 75 et 85 sortis plus tôt cette année, cette extension vient faire succéder la série Evolve3 à la gamme Evolve2 lancée en 2020. L’objectif : permettre aux entreprises d’équiper leurs collaborateurs selon leur profil – bureau, open space ou mobilité – tout en simplifiant la gestion et le renouvellement progressif de leur parc informatique.

Face à l’émergence des réunions hybrides et des outils d’intelligence artificielle alimentés par la voix, la qualité audio est devenue un enjeu stratégique majeur. Une étude menée par Jabra révèle en effet que 73 % des salariés rencontrent des difficultés d’audition en réunion, un frein direct à la productivité. Les nouveaux casques intègrent ainsi des technologies de pointe telles que Jabra ClearVoice pour l’isolation vocale, une réduction de bruit active (ANC) dédiée aux appels, et garantissent une capture vocale précise à plus de 99 %, indispensable pour la transcription automatique et la rédaction de comptes-rendus par l’IA.

Sur le plan technique et ergonomique, ces déclinaisons s’ajustent finement aux besoins de chaque environnement. Le modèle Evolve3 65 Flex, compact et pliable sans perche micro, s’adresse aux travailleurs nomades et hybrides. L’Evolve3 65, muni d’une perche réversible et d’une captation à trois microphones, cible la concentration dans les open spaces bruyants. Enfin, l’Evolve3 45 s’impose comme la version supra-auriculaire la plus légère de la gamme, conçue pour limiter la fatigue lors d’un usage prolongé au bureau. Tous ces modèles bénéficient de la technologie Jabra Air Comfort, de coussinets remplaçables et de certifications pour les principales plateformes comme Microsoft Teams, Zoom ou Google Meet.

Déployables à grande échelle via les solutions de gestion centralisée Jabra Plus et Jabra Xpress, ces équipements mettent également l’accent sur la durabilité grâce à l’emploi de matériaux recyclés et une conception réparable. Les Jabra Evolve3 65 Flex, Evolve3 65 et Evolve3 45 seront commercialisés à l’échelle mondiale à partir de septembre 2026, aux prix publics conseillés respectifs de 299 €, 253 € et 199 €.