IFA 2026 : Zendure présente le « le hub énergétique intelligent de l’ère de l’IA »

Zendure fait entrer la gestion de l’énergie domestique dans une nouvelle ère : au-delà de la simple planification par IA, l’entreprise propose une intelligence à l’échelle du système, capable d’anticiper, de planifier et d’agir de manière autonome.

La gestion de l’énergie domestique entre aujourd’hui dans une nouvelle ère, fondée sur une coordination en temps réel de multiples sources d’énergie et équipements. Production solaire, batteries, véhicules électriques, pompes à chaleur, tarification dynamique de l’électricité et consommations domestiques sont désormais étroitement interconnectés. Le système doit ainsi arbitrer simultanément entre économies d’énergie, confort, préservation des batteries et sécurité.

Dans ce contexte, les approches traditionnelles de planification par IA atteignent leurs limites : elles se concentrent essentiellement sur la décision immédiate, faut-il charger ou décharger à cet instant ? sans prendre en compte les enjeux d’une gestion énergétique autonome et optimisée sur le long terme.

Le HEMS agentique constitue la réponse de Zendure à ce défi. Plus qu’une simple fonctionnalité d’IA, il transforme le système de gestion énergétique domestique en un véritable agent intelligent, capable d’analyser son environnement, d’anticiper les évolutions, de comprendre les besoins du foyer, de planifier ses actions en amont, d’agir de manière autonome et d’apprendre en continu des résultats obtenus. Cette architecture repose sur trois couches complémentaires, conçues pour fonctionner de manière intégrée : ZenPulse, un modèle propriétaire de séries temporelles à grande échelle qui anticipe la production photovoltaïque, les prix de l’électricité, les consommations et les conditions météorologiques ; ZENKI AI Agents, qui convertissent ces prévisions en décisions et en actions concrètes, en conciliant économies d’énergie, confort, durée de vie des batteries et sécurité ; et Zen+OS, une plateforme ouverte qui orchestre ces décisions et les connecte à l’ensemble des équipements du foyer.

L’ouverture constitue l’un des piliers de la plateforme. Grâce à ses API et à son écosystème ouverts, Zen+OS permet aux utilisateurs, développeurs, installateurs et partenaires de concevoir et de personnaliser leurs propres stratégies énergétiques. Aujourd’hui, la plateforme s’intègre aux principaux environnements domotiques, notamment MQTT, Home Assistant et Homey, et prend en charge plus de 90 % des usages domestiques courants. Elle est également connectée à plus de 870 fournisseurs d’énergie en Europe, représentant plus de 150 millions d’utilisateurs, et compatible avec plus de 5 000 modèles de pompes à chaleur, ainsi qu’avec les principaux onduleurs solaires résidentiels et systèmes de recharge pour véhicules électriques.

Pour aller encore plus loin, Zendure propose ZenWave, son propre service d’électricité à tarification dynamique, qui permet au système d’acheter automatiquement de l’énergie lorsque les prix sont les plus avantageux.

Concrètement, cela signifie que le système peut absorber un pic tarifaire en soirée en déchargeant l’énergie solaire stockée tout en différant la recharge du véhicule électrique, se précharger en prévision de plusieurs jours nuageux, et signaler une anomalie sur une pompe à chaleur avant qu’elle ne devienne problématique, le tout sans intervention manuelle.

Avec le HEMS agentique, Zendure entend créer une nouvelle catégorie pour l’industrie : une gestion de l’énergie domestique qui ne se contente pas de réagir, mais qui anticipe.

Sur le salon de l’IFA 2026, Zendure a présenté la façade vivante ZEN + Home, une vision globale de l’énergie intelligente pour toute la maison, articulée autour de trois produits phares :

Série SolarFlow Mix : la gamme de stockage enfichable pour toute la maison de Zendure, qui allie une capacité et une puissance de niveau stockage résidentiel à la simplicité du branchement, évoluant de façon modulaire d’une unité unique jusqu’à une capacité couvrant l’ensemble du foyer.

PowerHub : la passerelle centrale de l’écosystème, coordonnant plusieurs unités SolarFlow Mix, le photovoltaïque résidentiel, les bornes de recharge pour véhicules électriques et les pompes à chaleur au sein d’un système unique pour toute la maison, avec une sauvegarde de niveau onduleur (UPS).

Série SolarFlow 2400 : la gamme de stockage compacte et prête à l’emploi de Zendure pour balcons et rénovations, conçue pour une installation rapide et accessible.

Intégrée au PowerHub, la série SolarFlow Mix illustre la gestion énergétique de toute la maison en action, aux côtés de la série SolarFlow 2400. Zendure étendra également l’énergie propre du foyer à la route grâce à son expérience Eco-Mobility, mettant en avant le vélo cargo Zendure « RangeFlow » et la recharge intelligente de véhicules électriques avec la borne murale intelligente EVFlow série AC, tous deux intégrés au HEMS 2.0, permettant aux familles d’alimenter vélos électriques et véhicules électriques avec l’énergie produite à domicile.

Grâce à la combinaison du RangeFlow et de la recharge intelligente pour véhicules électriques, Zendure boucle officiellement sa boucle d’énergie propre : production, stockage et utilisation.

« Le HEMS d’aujourd’hui optimise l’électricité. Celui de demain optimisera la vie », a déclaré Bryan Liu, PDG de Zendure. « Le HEMS agentique n’est pas un simple mode d’IA supplémentaire, c’est une évolution de niveau système qui offre à chaque foyer une énergie plus efficace, plus personnalisée, plus sûre et toujours plus intelligente. »