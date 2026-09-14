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    Aeropick, une scène faite main pour votre guitare

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    Chaque guitare mérite sa propre scène ; Aeropick la lui donne.

    Trop souvent, en intérieur, la guitare doit se contenter d’être posée dans un coin. Elle disparaît trop souvent du regard une fois le morceau terminé, reléguée au fond d’un étui ou simplement appuyée contre un mur. C’est précisément pour cela qu’a été créée la marque Aeropick, qui réinvente la place de l’instrument pour lui offrir la place qu’il mérite et en faire un objet déco.

    Loin d’un simple accessoire fonctionnel, ce Groove à la forme inspirée d’un mediator géant constitue une véritable scène pour votre guitare. Un objet fait main en Italie, qui combine la chaleur du bois, la structure de l’aluminium et l’élégance d’un laquage haute brillance. Détail ultime : tiroir secret taillé dans le bois massif s’ouvre en silence pour révéler un fond en daim rouge.

    Sa fabrication s’appuie sur le savoir-faire d’un atelier italien d’exception. Riche de vingt-cinq ans d’expérience dans le travail de précision, chaque élément y est façonné à la main, une à une, sans compromis. Cette exigence d’exécution garantit non seulement la justesse des finitions, mais confère également au socle une durabilité exemplaire.
    www.aeropick.com

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