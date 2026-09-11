Roborock rend le nettoyage encore plus simple avec ses nouveaux F25 Ultra Steam Gen 2 et F25 Pro Turbo Combo

Roborock est un leader mondial de la robotique domestique, avec pour ambition de simplifier le quotidien, et se positionne comme la marque de robots aspirateurs n°1 au monde.



À l’occasion de l’IFA 2026, Roborock poursuit sa démarche d’innovation et dévoile ses nouveaux lancements phares : Roborock F25 Ultra Steam Gen 2 et Roborock F25 Pro Turbo Combo. Tous deux associent des performances puissantes à des fonctionnalités intelligentes conçues pour simplifier davantage le quotidien. Qu’il s’agisse de venir à bout des saletés les plus tenaces, d’atteindre les zones difficiles d’accès ou de répondre aux besoins spécifiques des propriétaires d’animaux de compagnie, ces nouvelles solutions offrent une expérience de nettoyage toujours plus simple et efficace.



Roborock F25 Ultra Steam Gen 2 : une puissance de nettoyage renforcée par une technologie intelligente

Le Roborock F25 Ultra Steam Gen 2 fait passer le nettoyage à la vapeur à un niveau supérieur. Son mode Turbo Steam délivre jusqu’à 2,5 fois plus de vapeur que la génération précédente, permettant de ramollir, décoller et éliminer plus efficacement les taches tenaces ainsi que les résidus graisseux. Une fois préchauffé, le Roborock F25 Ultra Steam Gen 2 produit une vapeur stable à 180 °C en seulement 30 secondes, pour une efficacité optimale au quotidien.

Dans la continuité du Roborock F25 Ultra, ce nouveau modèle intègre une technologie intelligente capable d’adapter automatiquement la puissance de nettoyage aux différents types de sols. Il délivre ainsi le niveau de nettoyage adapté à chaque surface, sans nécessiter de réglages manuels constants de la part de l’utilisateur.

L’aspirateur laveur a également été conçu pour rendre le nettoyage du quotidien aussi simple que possible. Son design à plat lui permet de se glisser facilement sous les meubles bas, tout en assurant une navigation fluide sur les sols. Le bras robotisé SensEdge s’ajuste automatiquement aux mouvements de l’utilisateur, permettant au Roborock F25 Ultra Steam Gen 2 de nettoyer au plus près des murs et des plinthes grâce à la technologie 0 mm Triple-Edge Cleaning.

Une fois le nettoyage terminé, les fonctions de nettoyage et de séchage automatiques facilitent l’entretien de l’appareil, pour le garder propre, prêt à être réutilisé et limiter les mauvaises odeurs.



Roborock F25 Pro Turbo Combo : un seul appareil pour tout nettoyer

Le Roborock F25 Pro Turbo Combo offre une plus grande polyvalence grâce à son système 5-en-1 amélioré. Grâce à son module moteur amovible et à ses têtes de brosse interchangeables, l’appareil peut être utilisé comme aspirateur laveur ou transformé en aspirateur balai sans fil pour nettoyer les tapis et moquettes. Cette conception offre une flexibilité accrue et permet également de gagner de la place en évitant d’avoir recours à un second appareil. Tapis, canapés, sols durs ou encore zones difficiles d’accès – un seul appareil Roborock suffit désormais pour répondre à tous les besoins de nettoyage.

Lorsque davantage de puissance est nécessaire, la technologie HyperScrub augmente le débit d’eau, l’intensité du frottement et la puissance d’aspiration afin de venir à bout des taches incrustées et des saletés tenaces. Avec une puissance d’aspiration pouvant atteindre 25 000 Pa, le Roborock F25 Pro Turbo Combo offre des performances de nettoyage élevées en un seul passage. Parallèlement, les roues SlideTech 2.0, dotées d’une assistance électrique renforcée, assurent une maniabilité fluide et précise, tandis que la conception JawScrapers contribue à empêcher les cheveux de s’emmêler dans la brosse.

