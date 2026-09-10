L’Apple Watch Series 12 perfectionne enfin la précision de la fréquence cardiaque (et sait quand vous avez besoin d’un jour de repos)

Le nouveau système de détection de santé d’Apple offre le suivi de la fréquence cardiaque le plus précis de tous les appareils connectés, ainsi qu’un score de préparation qui vous indique s’il faut forcer ou lever le pied.



Apple vient d’annoncer l’Apple Watch Series 12 aux côtés de l’Apple Watch Ultra 4, et il s’agit de la plus importante mise à niveau en matière de santé pour l’Apple Watch depuis des années. La fonctionnalité phare est un nouveau système de suivi de santé (Health Sensing System), également inclus dans l’Ultra 4. Apple affirme qu’il offre la mesure de la fréquence cardiaque la plus précise de tous les appareils portables du marché. C’est une grande promesse, mais Apple indique qu’elle s’appuie sur une étude menée auprès de plus de 1 000 personnes, comparant ces nouveaux capteurs aux appareils concurrents.

De nouveaux capteurs cardiaques optiques et électriques en sont le cœur. Des LED vertes plus grandes et plus efficaces mesurent désormais votre fréquence cardiaque toutes les cinq secondes, tout au long de la journée. La VFC (variabilité de la fréquence cardiaque), un indicateur clé du stress et de la récupération, est désormais mesurée jusqu’à 24 fois plus souvent qu’auparavant.

Un nouveau score de préparation (readiness score) fait également son apparition (enfin !). Il analyse votre activité récente, votre charge d’entraînement, vos signes vitaux et votre sommeil, puis vous attribue une note globale sur 10. En plus de ce score, une recommandation claire et accessible est fournie : Récupération, Gérez votre effort, Prêt, ou Foncez. C’est une fonction particulièrement appréciable. Ce score s’actualise tout au long de la journée, et pas seulement chaque matin. Si vous réalisez une séance d’entraînement très intense ou si le suivi du sommeil détecte quelque chose d’inhabituel, il s’ajustera pour le refléter. Apple a développé cet algorithme à partir des données de son propre étude Heart and Movement Study, en collaboration avec des spécialistes du sport et des médecins.





L’autonomie de la batterie bénéficie d’une amélioration spécifique pendant les séances de sport. Comptez jusqu’à 10 heures lors d’un entraînement en extérieur, soit une hausse de 25 %. L’autonomie au quotidien reste de 24 heures, ce qui demeure en retrait par rapport à la plupart des montres connectées sous Android. La recharge est en revanche plus rapide : 15 minutes sur le chargeur offrent désormais 12 heures d’autonomie supplémentaire. Le suivi des pas a également été repensé grâce à de nouveaux modèles d’apprentissage automatique (machine learning), ce qui en fait, selon Apple, le podomètre le plus précis sur smartwatch.

Plus tard cette année, une application Santé redessinée arrivera sur iPhone. Elle inclura un nouvel onglet Longévité, doté d’une fonction Âge de santé qui indique comment vos métriques se situent par rapport à votre âge réel. Cette fonctionnalité est couplée à des évaluations du mouvement : des tests de souplesse, de force et d’équilibre à réaliser chez soi en utilisant la caméra de l’iPhone et l’Apple Watch. Aucune séquence vidéo n’est enregistrée.

Vient ensuite Audio Intelligence, sans doute la nouvelle fonction d’IA la plus intéressante. Elle utilise le microphone de la montre et la nouvelle puce S11 pour vous aider à suivre les conversations. La fonction Live Rewind vous permet de double-cliquer sur la Digital Crown pour afficher sous forme de texte les 15 dernières secondes d’une conversation, au cas où vous auriez manqué un détail. Siri Recap va plus loin en générant un résumé et les points clés après un échange. Pour quelqu’un qui oublie constamment le nom des personnes qu’il vient de rencontrer, c’est une excellente fonctionnalité. Apple insiste sur le fait qu’aucun audio n’est enregistré ni conservé, le traitement s’effectuant dans une zone de la puce isolée au niveau matériel qui efface tout immédiatement. Un signal sonore et un témoin visuel s’activent également lorsqu’elle fonctionne, pour informer votre entourage.





Côté design, la Series 12 est proposée dans une nouvelle palette de finitions : bronze sombre (très tendance), noir, or clair et aluminium gris sidéral, ainsi qu’en or éclatant et titane naturel. Une nouvelle option en céramique fait aussi son apparition en blanc perle et bleu nuit.

Les modèles en aluminium intègrent désormais le Ceramic Shield 2, qu’Apple annonce 60 % plus résistant que le verre du modèle précédent.

L’Apple Watch Series 12 est disponible dès maintenant en précommande et arrivera en magasin le vendredi 18 septembre. Les prix débutent à 449 € watchOS 27, qui apporte le score de préparation ainsi que d’autres nouveautés logicielles, sera déployé le lundi 14 septembre.