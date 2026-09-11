Avec ses nouveaux robots, ECOVACS repousse les standards de la robotique domestique

ECOVACS, leader mondial de la robotique pour la maison, a présenté à l’IFA 2026 ses dernières nouveautés conçues pour offrir une expérience de nettoyage toujours plus complète, efficace et autonome. La catégorie des robots aspirateurs DEEBOT est au cœur des annonces, avec pas moins de 8 nouveaux modèles, parmi lesquels se distinguent les DEEBOT T90 MAX PRO OMNI et DEEBOT X12S OmniCyclone, qui embarquent les technologies les plus avancées de la marque pour améliorer les performances et faire passer le lavage à un nouveau niveau. L’offre d’ECOVACS pour l’IFA se complète avec le nouveau WINBOT W2S PRO OMNI dédié au nettoyage des vitres, ainsi qu’avec les nouvelles gammes ULTRAMARINE pour les piscines et GOAT pour le jardin.



ECOVACS a été désignée comme la marque n° 1 mondiale de robotique domestique dans un rapport de recherche récemment publié par Forbes Chine, qui salue son leadership dans plusieurs catégories de la robotique domestique. S’appuyant sur ses capacités internes de R&D et de fabrication ainsi que sur des plateformes technologiques évolutives, l’entreprise a étendu ses activités de l’entretien des sols à celui des fenêtres, des pelouses et des piscines. Ses robots de service sont désormais utilisés par plus de 38 millions de foyers sur près de 180 marchés à travers le monde.

DEEBOT X12S : un nettoyage en profondeur contre la saleté la moins visible

Le DEEBOT X12S intègre un nouveau moteur d’aspiration de 53 AW, avec plus de 60 % de puissance supplémentaire par rapport à la génération précédente. Cette puissance est pensée pour capturer la poussière microscopique et les particules fines, tandis que son système spécifique pour les tapis, doté de brosses 130 % plus épaisses, aide à éliminer la saleté et les acariens accumulés entre les fibres, avec un taux d’élimination des acariens atteignant 95,45 %.

Par ailleurs, la technologie FocusJet agit en amont sur les taches sèches et difficiles afin de faciliter leur élimination par le rouleau. Lorsqu’il détecte un tapis, celui-ci se soulève automatiquement jusqu’à 15 mm et un cache crée une barrière pour éviter que le rouleau humide n’entre en contact avec les fibres.

Il embarque également des fonctions d’intelligence artificielle grâce à AGENT YIKO 3.0, qui agit comme un gestionnaire autonome doté d’IA et apprend des caractéristiques du logement, des habitudes et des préférences de l’utilisateur pour optimiser les stratégies et les routines de nettoyage. De son côté, AIVI 3D 4.0 permet d’adapter la navigation en temps réel et d’améliorer la couverture tout en conservant une distance de sécurité vis-à-vis des animaux et des autres obstacles.



OZMO ROLLER 3.0 : puissance et autonomie au service du nettoyage

Une fois encore, ECOVACS met en avant sa technologie de lavage phare, OZMO ROLLER 3.0. Les DEEBOT X12S et DEEBOT T90 MAX PRO OMNI intègrent une version améliorée dotée d’un rouleau de 27 cm, conçu pour augmenter la couverture et venir à bout des taches sèches, de la saleté incrustée et des résidus du quotidien.

Le rouleau est rincé en continu à l’eau sous pression grâce au système d’autolavage pressurisé, qui évite que la saleté collectée ne soit redéposée sur le sol. Ces deux modèles intègrent en outre TruEdge 3.0, qui optimise la couverture des bords, des angles, des plinthes, des espaces sous les meubles et des autres zones difficiles d’accès.

Pour une gestion intelligente de la charge, ECOVACS a opté pour PowerBoost, qui favorise un fonctionnement continu, particulièrement important dans les grands logements. Dans le cas du DEEBOT X12S, la version PowerBoost Charging Plus permet en outre de récupérer 13 % de batterie en seulement trois minutes.

La station OMNI du DEEBOT X12S automatise une grande partie de l’entretien quotidien afin de réduire au minimum l’intervention de l’utilisateur. Elle intègre des fonctions avancées pour le lavage et l’entretien du système de nettoyage humide, ainsi que des solutions destinées à maintenir propres et secs les différents composants du robot et à les préparer pour la session de nettoyage suivante.

Dans le cas du DEEBOT X12S OmniCyclone, la nouvelle station OmniCyclone va encore plus loin en intégrant PureCyclone 2.0, un système de vidage automatique sans sac qui maintient une puissance d’aspiration élevée pendant la collecte de la poussière et supprime le besoin de consommables. Sa conception permet d’économiser jusqu’à 25 sacs à poussière en cinq ans, tandis que le système de nettoyage automatique et le chauffage programmé du réservoir d’eau sale contribuent à réduire l’accumulation de résidus et d’odeurs. S’y ajoutent le séchage automatique du système pneumatique et d’autres fonctions destinées à offrir un entretien plus propre et quasiment sans contact.

DEEBOT mini 2 : de grandes performances dans un format ultracompact

Pensé pour s’adapter également aux espaces réduits, le DEEBOT mini 2 complète les nouveautés de cette catégorie en combinant un corps ultracompact de seulement 28,6 cm avec une puissance d’aspiration de 10 000 Pa. Le modèle intègre ZeroTangle 4.0 pour éviter les enchevêtrements de cheveux et OZMO TURBO 2.0, avec deux serpillières rotatives à haute pression et un relevage automatique en cas de détection de tapis, pour offrir un nettoyage continu sur différents types de sols.

Sa taille réduite se retrouve également dans la station OMNI mini, qui n’occupe que 0,13 m² et intègre des fonctions telles que le vidage et le lavage automatiques, le séchage à l’air chaud et l’autonettoyage. Elle embarque en outre des fonctionnalités spécifiques pour les foyers avec animaux, comme des stratégies de nettoyage adaptées à leurs zones de jeu et un gestionnaire vidéo permettant de les surveiller lorsque l’utilisateur est absent.

DEEBOT T90 MAX : les technologies premium rendues plus accessibles

Avec la nouvelle famille DEEBOT T90 MAX, ECOVACS franchit une étape supplémentaire dans sa volonté de rendre ses technologies de nettoyage les plus avancées accessibles à un plus grand nombre de foyers. Composée des DEEBOT T90 MAX OMNI et DEEBOT T90 MAX PRO OMNI, la nouvelle gamme intègre des technologies jusqu’ici réservées à ses modèles les plus premium, comme OZMO ROLLER 3.0, dans une proposition plus accessible et sans compromis sur les performances.



WINBOT W2S PRO OMNI : autonomie et portée pour vos vitres

Conçu pour rendre plus confortable et plus autonome le WINBOT W2S PRO OMNI intègre des technologies telles que TruEdge 2.0 pour un nettoyage précis des cadres, des bords et des angles ; une pulvérisation à large portée avec trois buses pour dissoudre la saleté avant le passage de la lingette ; et WIN-SLAM 4.0, qui adapte son parcours aux différents types de fenêtres. Son réservoir d’eau de 120 ml permet de nettoyer jusqu’à 75 m² de surface vitrée avec un seul remplissage, tandis que la station OMNI fait office de centre de contrôle, de charge et de rangement et intègre une batterie offrant jusqu’à 110 minutes de nettoyage sans fil, pour une expérience plus confortable et plus autonome.

