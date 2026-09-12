“Écoutez votre raison d’être”: Le nouveau casque AVENTHO Y de beyerdynamic donne vie à toute la puissance émotionnelle de la musique

Ce casque circum-aural s’adresse aux profils soucieux de leur style, qui s’appuient sur la musique pour se motiver, stimuler leur concentration ou se ressourcer

Qui suis-je ? Qu’est-ce que je ressens, et comment l’exprimer ? Ces questions traversent de plus en plus nos esprits, et c’est souvent dans la musique que l’on trouve les réponses. beyerdynamicaborde cette thématique avec l’AVENTHO Y, un nouveau casque circum-aural sans fil qui permet aux utilisateurs d’explorer leur propre “why” (“pourquoi”). Ce nouveau modèle se décline en quatre coloris, chacun symbolisant un état émotionnel différent.

Que l’AVENTHO Y soit utilisé à la maison ou en déplacement, pour des projets créatifs, pour le travail ou pour le streaming et le divertissement – grâce au Bluetooth Multipoint 6.0, les utilisateurs peuvent basculer de manière fluide d’un appareil à l’autre sans perdre leur flow. L’autonomie de la batterie pouvant atteindre 90 heures (sans ANC) fait de l’AVENTHO Y un compagnon particulièrement pratique et fiable. Grâce à la technologie de charge rapide avancée, le casque n’a besoin d’être rechargé que pendant cinq minutes pour offrir six heures d’utilisation supplémentaires. Lorsqu’il s’agit de moments pour soi et de pleine conscience, le confort est essentiel. C’est pourquoi l’AVENTHO Y est équipé de coussinets confortables qui, tout comme la batterie, sont faciles à remplacer. De plus, un kit d’extension disponible séparément, comprenant un dongle USB-C et un microphone sur perche aux coloris assortis, sera commercialisé en octobre. Grâce à cela, l’AVENTHO Y se transforme en un micro-casque polyvalent en un clin d’œil.





Pour que la musique révèle tout son potentiel, un socle technologique solide est indispensable — et c’est précisément ce qu’offre le transducteur dynamique de 45 mm de l’AVENTHO Y. Il restitue le moindre détail, même le plus subtil, permettant ainsi aux utilisateurs de s’immerger pleinement dans leurs morceaux préférés. Sa conception circum-aurale avancée garantit une isolation totale des oreilles du monde extérieur. Lorsque la réduction active de bruit (ANC) est activée, les bruits ambiants gênants sont éliminés encore plus efficacement. L’AVENTHO Y est proposé à 149 $ sur la boutique en ligne www.beyerdynamic.com, sur Amazon ainsi qu’auprès des revendeurs spécialisés.