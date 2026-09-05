IFA 2026 : Plus de 20 nouveaux produits pour ses 40 ans de présence en Europe

Chaque année, le salon IFA est un évènement clef pour Strong. Non seulement pour y montrer les nouveaux produits mais aussi pour donner un aperçu des innovations à venir. 2026 marque un tournant dans l’histoire de Strong, car c’est en septembre que Strong va commencer les célébrations de son 40e anniversaire en Europe. Pour commémorer cet anniversaire, Strong annonce plus de 20 nouveaux produits avec un grande nombre d’innovations exclusives.

L’IA étant au centre de notre stratégie de développement, Strong a été logiquement un des premiers revendeurs approuvés pour des appareils Google TV powered by Gemini. Cela démultiplie les capacités de notre gamme existante pour le divertissement, comme les boitiers de streaming, les sticks, les vidéoprojecteurs et les TV.



Dans le cadre de ce partenariat stratégique, SKYWORTH DIGITAL GROUP va développer et mettre sur le marché plusieurs produits conçus avec Google Home pour répondre parfaitement aux attentes des consommateurs de l’UE. Cela va positionner Strong en tant que leader incontesté dans la nouvelle ère des solutions basées sur l’IA pour la maison intelligente. “Cette collaboration avec Google va accélérer la transformation de STRONG. Ensemble avec SKYWORTH, nous n’allons pas nous contenter d’apporter du divertissement assisté par l’AI mais également redéfinir ce qu’un consommateur peut attendre d’un foyer connecté,” déclare le CEO de STRONG, Charlie Zheng.



Notre NOUVELLE gamme de produits STRONG AI Home, alimentée par le nouveau programme d’intégration Geminini dans Google Home, répond aux attentes du foyer connecté à travers un ensemble d’appareils de nouvelle génération qui font passer la sécurité de la maison au niveau supérieur et simplifient les tâches du quotidien : caméras d’intérieur et d’extérieur, visiophones d’accès au domicile, enceintes…

STRONG prévoit de lancer ses premiers appareils en 2027 avec de nouveaux modèles qui arriveront progressivement. “Nous sommes très fiers de notre partenariat dans la durée avec Google. Le nom de notre nouvelle gamme AI HOME révèle à lui seul les bénéfices marquants pour le consommateur : entrer dans la nouvelle ère du smart home en exploitant la puissance de l’IA Gemini pour rendre chaque foyer plus simple, plus intelligent et plus pratique ”, déclare Lionel Paris, Senior Marketing Director de STRONG EU.