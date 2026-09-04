IFA 2026 : UGREEN lance HomeAgent, un écosystème d’IA locale et privée pour la maison connectée

À l’occasion de l’IFA 2026, UGREEN franchit une nouvelle étape stratégique en dévoilant deux nouvelles lignes de produits. La marque y présente la gamme UGREEN HomeAgent — des hubs d’IA locale autonomes (agentic local AI hubs) — ainsi que ses dernières innovations MagFlow. Fort de son expertise reconnue dans les accessoires numériques et le stockage intelligent, le constructeur élargit son catalogue vers un écosystème grand public plus vaste, axé sur l’intelligence artificielle et la maison connectée.

Au cœur de cette vision se trouve UGREEN HomeAgent, un hub d’IA locale révolutionnaire qui rassemble au sein d’un même appareil stockage local, puissance de calcul et contrôle domotique. Il centralise l’écosystème AIoT grandissant d’UGREEN — caméras de sécurité, enceintes connectées, cadres photo intelligents — tout en restant ouvert aux équipements tiers.

Le HomeAgent fonctionne sous UGOS Pro, le système d’exploitation maison développé par UGREEN sur une architecture Linux. Conçu pour offrir une gestion de stockage de niveau professionnel, UGOS Pro garantit une sécurité renforcée des données, des fonctions de sauvegarde et de synchronisation fluides, ainsi qu’une grande évolutivité. En combinant l’expertise NAS de la marque, des fonctionnalités de sécurité résidentielle, le contrôle de la maison connectée et une interaction en langage naturel, UGREEN propose une solution tout-en-un inédite.

Là où les caméras de surveillance traditionnelles se contentent d’enregistrer des incidents bruts, avec des vidéos constamment écrasées qui effacent les moments de vie, UGREEN repense la caméra résidentielle pour en faire un véritable outil au service de la vie de famille, explique Samuel Zhang, PDG d’UGREEN. « HomeAgent repère automatiquement les moments importants de la journée pour en faire un journal vidéo personnalisé. Il remet en lumière ces précieux souvenirs familiaux qui risquaient d’être oubliés, pour aider chacun à mieux préserver ces instants partagés. ».

Positionné comme le véritable « cerveau » de la maison connectée, ce hub autonome associe l’intelligence sur l’appareil (on-device), le stockage local, le traitement IA et le pilotage domotique. Conçu pour privilégier le respect de la vie privée grâce au traitement local des données, HomeAgent assure la gestion intelligente des fichiers, une surveillance proactive du domicile, des automatisations vocales et le contrôle unifié des appareils.

MagFlow Pro : refroidissement liquide et charge rapide

L’écosystème comprend les boîtiers HomeAgent HA100 et HA100 Pro, le MasterAgent MA100 (équipé du processeur de pointe NVIDIA Jetson Thor), les caméras intelligentes SynCare, l’enceinte connectée UGREEN Smart Speaker pour Uliya et les cadres photo UGREEN Gallery, tout en garantissant une compatibilité avec des appareils tiers prenant en charge Matter. Ensemble, ils forment une plateforme d’IA privée, évolutive et contextuelle pour protéger ses souvenirs, sécuriser son foyer et piloter ses équipements. En parallèle, UGREEN complète son offre de charge avec la MagFlow Pro, la première batterie externe magnétique Qi2 de 25 W au monde dotée d’un système de refroidissement liquide par micropompe CryoPulse. Cette technologie évite la surchauffe et maintient la puissance de charge dans le temps, illustrant l’engagement d’UGREEN à fournir des performances réelles.

Les précommandes pour les UGREEN HomeAgent HA100, HA100 Pro et MasterAgent MA100 sont ouvertes dès ce 4 septembre 2026 sur la boutique officielle UGREEN AIoT, en amont du lancement officiel de la campagne de financement participatif Kickstarter prévu le 27 octobre 2026. Les autres accessoires de l’écosystème AIoT seront introduits au lancement de la campagne Kickstarter. Pendant cette phase de précommande, un acompte à partir de 50 $ (environ 45 €) permet de réserver son unité et d’obtenir une réduction « Super Early Bird » de 50 %.