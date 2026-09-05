IFA 2026 : Carles Puyol, légende du FC Barcelone, rejoint Midea pour incarner leur partenariat de cinq ans

La légende du club Carles Puyol est à l’honneur à Berlin pour illustrer les exigences communes qui sous-tendent les performances de niveau mondial.



Carles Puyol, légende du FC Barcelone, s’est joint aujourd’hui à Midea sur son stand à l’IFA 2026 pour la première grande activation grand public du partenariat en Allemagne. L’ancien capitaine a participé à un échange sur le leadership et la performance, suivi d’une remise de maillot personnalisé avec Lewis Fu, président de Midea International, ainsi que d’une visite des espaces SMART MASTER et du partenariat avec le FC Barcelone. Sur le stand de Midea dans le hall 5.1, Puyol est revenu sur le travail acharné, la discipline, le travail d’équipe et l’amélioration continue qui ont façonné sa carrière. Ces valeurs guident également l’approche de Midea en matière d’innovation, qui utilise la technologie et un design réfléchi pour rendre les expériences quotidiennes plus simples et plus intuitives. Après cet échange, Puyol a rejoint Lewis Fu pour une photo souvenir avec le maillot personnalisé, avant qu’un membre du public ne soit tiré au sort pour recevoir un ballon de football dédicacé et prendre une photo commémorative avec eux.

« La performance de classe mondiale ne dépend jamais du seul talent individuel. Elle découle du travail acharné, de l’amélioration continue et de la confiance envers son entourage », a déclaré Carles Puyol. « Ces valeurs sont profondément ancrées au FC Barcelone, et je retrouve ce même engagement envers l’excellence chez Midea. Je suis fier d’aider à les réunir à travers ce partenariat. »

« Midea et le FC Barcelone partagent le même engagement envers la performance de niveau mondial », a déclaré Lewis Fu, président de Midea International. « Nous apportons cette même discipline et cette recherche constante d’amélioration à la technologie, pour rendre la vie quotidienne plus simple. La présence de Carles Puyol avec nous à l’IFA concrétise ces valeurs partagées et notre partenariat de cinq ans. »

Visite guidée du stand SMART MASTER Depuis la scène, Puyol s’est rendu dans l’espace SMART MASTER de Midea, où un robot de service l’a accueilli avec du popcorn. Il a ensuite assisté à une démonstration en direct du Comfort Agent, illustrant comment « Une maison qui comprend » peut interpréter les besoins des occupants et y répondre naturellement pour créer un environnement domestique plus confortable. La visite s’est poursuivie dans l’espace dédié au partenariat avec le FC Barcelone, où Puyol a pris part à une courte animation autour du football sur l’installation Shoot Like a Star, devant un mur aux couleurs du club.



Un partenariat de cinq ans qui prend forme La venue de Puyol intervient alors que Midea et le FC Barcelone entament la première saison de leur partenariat de cinq ans, entré en vigueur le 1er juillet 2026. En tant que partenaire principal et partenaire officiel d’électroménager du club, le logo de Midea figure sur les manches des maillots de match et d’entraînement du FC Barcelone. Le partenariat comprend également de la co-création de contenu, de l’engagement auprès des supporters et des activations sur les marchés locaux, offrant à Midea de nouvelles façons de se connecter avec les fans du FC Barcelone et d’intégrer cette collaboration dans la vie quotidienne.

Le FC Barcelone incarne une performance de classe mondiale bâtie sur le travail d’équipe, la discipline et la volonté de s’améliorer chaque jour. Puyol personnifie ces valeurs, qui se lient naturellement à l’ambition de Midea d’offrir une technologie avancée et fluide à la maison.

À l’IFA 2026, ce partenariat s’est concrétisé en une véritable expérience grand public, rapprochant le FC Barcelone du foyer et montrant comment la philosophie « Tout simplement idéal » (Simply ideal) de Midea s’exprime à travers la technologie et les passions qui rassemblent les gens.

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