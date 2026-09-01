Tim Cook écrit sa dernière note en tant que PDG d’Apple : les 4 points clés de son message aux employés

Tim Cook s’adresse au personnel d’Apple lors de son dernier jour après 15 ans au poste de PDG.



Le PDG sortant d’Apple, Tim Cook, passe actuellement son dernier jour à la tête de l’entreprise et a partagé ses ultimes réflexions avec le personnel avant de passer le relais au nouveau dirigeant, John Ternus. Dans une note émouvante obtenue et partagée par Bloomberg, Cook s’est montré très élogieux envers son successeur et a rendu hommage à la culture entretenue par les employés pendant son mandat historique de 15 ans à la tête du géant technologique. Voici les quatre enseignements majeurs de la lettre de Cook :

John Ternus est un « créateur de produits »

L’accent mis par Apple sur le produit ne va pas disparaître. Cook s’est dit réconforté par le savoir-faire de son remplaçant dans la conception d’objets. Si vous craigniez qu’Apple ne se tourne uniquement vers les services à l’ère de l’IA, les paroles de Cook sont rassurerantes.

Il a écrit : « Mener cette entreprise à vos côtés et être avec vous à chaque étape me manquera, même si je trouve un immense réconfort à passer le flambeau à quelqu’un d’aussi brillant, formidable et capable que John. Peu de gens comprennent ce qu’il faut pour concevoir des produits qui changent le monde comme John le fait, et je ne pourrais pas être plus enthousiaste à l’idée de le voir prendre la direction. »

Ternus est actuellement vice-président sénior de l’ingénierie matérielle chez Apple ; il est donc logique de s’attendre à ce que la priorité donnée aux appareils physiques se poursuive.

« Je ne pars pas »

Bien que ce ne soit pas dit de la manière provocante du Loup de Wall Street, Cook a profité de l’occasion pour rappeler au personnel qu’il ne s’en allait pas vers d’autres horizons. Bien qu’il ne soit plus PDG, il jouera toujours un rôle très actif dans l’avenir d’Apple. « Comme vous le savez, je ne quitte pas Apple. Mais je me retire d’un rôle que j’ai profondément aimé », a-t-il déclaré. Plus tard, il a ajouté : « J’ai hâte de vous recroiser dans mes nouvelles fonctions à Apple Park et à travers le monde. » À partir du 1er septembre, Cook occupera le poste de président exécutif du conseil d’administration d’Apple, ce qui nécessitera probablement sa gestion délicate des affaires où les intérêts de l’entreprise recoupent la politique mondiale.

L’ADN de Steve Jobs compte toujours chez Apple

Tim Cook avait été choisi personnellement par le fondateur d’Apple et visionnaire du marketing, Steve Jobs, pour lui succéder. Il était donc prévisible que Cook fasse référence aux débuts d’Apple dans ses propres mots d’adieu. Il a écrit : « Ensemble, nous avons créé quelque chose de bien plus grand que ce que chacun d’entre nous aurait pu imaginer ou accomplir seul. Et c’est là le secret de notre succès. Nous révélons le meilleur les uns des autres. Nous nous élevons mutuellement. Nous avons réussi à laisser notre “empreinte dans l’univers”, comme Steve la décrivait autrefois, en raison de ce que nous sommes, de ce que nous croyons, de nos valeurs et de notre vision du monde. Quelle chance nous avons. Quelle chance j’ai. » Steve Jobs est décédé en 2011 des suites d’un cancer du pancréas, à l’âge de 56 ans. Cook avait pris les rênes quelques mois plus tôt.

Il n’a rien révélé sur l’avenir

Tim Cook n’a rien mentionné concernant les futurs produits qu’Apple pourrait lancer ou les défis à venir. Ces sujets relèveront peut-être de ses nouvelles fonctions. Il est resté positif dans son discours, choisissant de féliciter le personnel d’Apple pour avoir tiré le meilleur de lui-même et en le remerciant pour son engagement. Il a écrit : « Cet endroit est la preuve que la culture l’emporte sur tout le reste. Nous partageons la conviction que ce que nous construisons a de l’importance, et que nous avons à la fois l’opportunité et la responsabilité de laisser le monde meilleur que nous l’avons trouvé. Ce projet fait partie de ce qui rend cet endroit extraordinaire. Apple aide à le nourrir, mais je crois qu’il résidait en chacun de vous bien avant votre arrivée ici. C’est ce qui vous a amenés dans cette entreprise et ce qui continue d’animer votre travail au quotidien. »