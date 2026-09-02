La Monza de TAG Heuer est de retour pour son 50e anniversaire, et cette fois en fibre de carbone

TAG Heuer célèbre les 50 ans de la Monza avec un chronographe flyback à boîtier en carbone limité à 500 exemplaires, dévoilé juste avant le Grand Prix d’Italie.

TAG Heuer célèbre 50 ans d’histoire de la Monza de la plus belle des manières : avec une nouvelle montre. Le nouveau Monza Flyback Chronograph arrive juste avant le Grand Prix d’Italie de ce week-end, disputé comme il se doit sur le circuit de Monza. Il s’agit d’une édition limitée à seulement 500 exemplaires, tous numérotés individuellement.

La Monza originale est apparue en 1976. C’était la façon pour Heuer de célébrer le titre de champion du monde de Niki Lauda décroché l’année précédente, le premier pour Ferrari depuis 1964. Heuer étant le chronométreur officiel de Ferrari depuis 1971, cette montre constituait un magnifique hommage.

Cette nouvelle version s’inspire du chronographe Monza Flyback moderne que TAG Heuer avait relancé en 2023. Son boîtier conserve un diamètre de 42 mm, mais il est cette fois confectionné en carbone forgé plutôt qu’en acier. On est sous le charme : le carbone forgé est léger, ultra-résistant, et chaque boîtier arbore son propre motif marbré unique. Aucune montre ne ressemble donc tout à fait à une autre. L’esthétique est également très sportive et me rappelle les habitacles d’Aston Martin. Le cadran noir reste fidèle au modèle d’origine. On y retrouve un réhaut noir intégrant à la fois des échelles tachymétrique et pulsométrique, un clin d’œil direct aux racines automobiles de la Monza.

Des aiguilles laquées blanches revêtues de Super-LumiNova, une aiguille centrale de chronographe rouge et plusieurs touches de rouge réparties sur le cadran rappellent les couleurs de course classiques de Heuer. Un compteur des minutes du chronographe se situe à 3 heures, l’affichage de la seconde permanente à 6 heures, tandis que la date vient se loger dans un guichet biseauté à 9 heures. Le bracelet est en cuir de veau noir perforé avec des surpiqûres rouges. Il s’accorde parfaitement à l’ensemble.

Sous le capot se cache le calibre TH20-12 de TAG Heuer, certifié COSC et doté de la fonction flyback (retour en vol). Cela permet de réinitialiser et de relancer instantanément le chronographe d’une simple pression, sans avoir à l’arrêter au préalable. C’est une véritable complication issue des sports mécaniques, même s’il existe aujourd’hui des moyens plus précis pour mesurer ses temps au tour. On peut admirer le mouvement à travers un fond en verre saphir, à côté de la numérotation de cette édition limitée.

La Monza a toujours fait figure d’exception un peu à part aux côtés des grands noms de TAG Heuer comme la Carrera ou la Monaco, mais j’aime énormément son design. Ce TAG Heuer Monza Flyback Chronograph est disponible dès maintenant au tarif de 15300 €.