IFA 2026 : L’aspirateur robot Roomba d’iRobot « se colle » littéralement à votre moquette pour en extraire plus de saleté

Le Roomba Max 875 projette également de la brume chauffée, frotte à 300 tr/min et dissimule son rouleau humide pour protéger vos tapis.

Les aspirateurs robots sont devenus extrêmement puissants ces dernières années, mais iRobot estime qu’augmenter simplement la puissance d’aspiration ne suffit plus. Son nouveau modèle phare, le Roomba Max 875 Combo, dévoilé à l’IFA 2026, adopte une approche différente : il se colle physiquement contre votre moquette pour mieux aspirer la saleté incrustée dans les fibres. Il conserve néanmoins une aspiration très impressionnante. Le Max 875 développe 35 000 Pa avec un débit d’air de 20 L/s, ce qui en fait l’aspirateur robot le plus puissant jamais conçu par iRobot. La partie lavage intègre elle aussi des technologies intéressantes, notamment une brume chauffée pour éliminer les taches incrustées, ainsi qu’un large rouleau autonettoyant en continu.



De plus, lorsque le Max 875 détecte un tapis ou une moquette, il peut ranger son rouleau humide derrière un bouclier protecteur pour tout garder au sec — une astuce plutôt maline. Pourquoi un aspirateur robot collé à la moquette ? Plutôt que de compter uniquement sur l’aspiration, le Max 875 abaisse une jupe située sous son châssis lorsqu’il arrive sur de la moquette, formant ainsi un joint étanche contre les fibres. Cela permet de concentrer le flux d’air directement à travers le tapis au lieu de le laisser s’échapper sur les côtés du robot.

iRobot nomme cette technologie SealForce et affirme qu’elle offre un nettoyage trois fois plus profond sur moquette en comparaison avec une aspiration classique sans joint.

Le robot est également équipé d’une brosse principale anti-emmêlement capable de couper les cheveux, d’une brosse latérale en spirale, ainsi que d’un système de navigation LiDAR à double ligne ClearView Pro. Son intelligence artificielle PrecisionVision AI peut reconnaître et éviter plus de 300 objets du quotidien, et enregistrer jusqu’à trois cartes pour différents étages. Malgré tout cet équipement, l’appareil ne mesure que 9,98 cm de haut et peut franchir des seuils allant jusqu’à 3,5 cm.





Pour les taches séchées, le nouveau système ThermaMist d’iRobot projette une brume ultrasonique chauffée à 60 °C pour ramollir les saletés, tandis que le rouleau PowerSpin Max utilise de l’eau chaude à 60 °C pendant le nettoyage. Selon la marque, cette combinaison double les performances de détachage par rapport à un lavage sans brume chauffée. Le rouleau tourne à 300 tr/min et applique une pression vers le bas de 18 N pour frotter le sol, ce qui offrirait un nettoyage 3,75 fois plus efficace que celui du Roomba Max 775. iRobot présente le PowerSpin Max comme le plus grand rouleau laveur du marché (44 % plus grand que la version standard), capable de s’étendre jusqu’à 45 mm vers les murs et les plainthes.

Quand le robot rencontre un tapis, le système IA DriLift relève le rouleau humide et déploie un bouclier de protection autour pour éviter tout contact avec le textile.



Une fois le nettoyage terminé, le Max 875 retourne à sa station AutoWash Dock :

• Elle vide le bac à poussière dans un sac carbone AllergenLock (jusqu’à 90 jours d’autonomie sans intervention).

• Elle gère l’eau sale et lave le rouleau avec de l’eau chauffée à 80 °C.

• Elle sèche le rouleau avec de l’air chaud à 55 °C et dose automatiquement le produit nettoyant.

Le pack Roomba Max 875 Combo + station AutoWash Dock est commercialisé au tarif de 1199 €