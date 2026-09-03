POCO X8, le champion de l’endurance repousse les limites de l’autonomie

Ce smartphone intègre une batterie de plus grande capacité, un grand écran et une expérience utilisateur optimisée.





Le POCO X8 tire son endurance d’une batterie entièrement repensée : capacité accrue, charge plus rapide et longévité prolongée. Il redéfinit la liberté mobile grâce à une batterie de 8 340 mAh (typ), soit une capacité supérieure de 63,2 % à celle de son prédécesseur. Conçue avec la technologie silicium-carbone intégrant 13 % de silicium, elle offre une densité énergétique élevée garantissant plus de deux jours d’autonomie en une seule charge. Pensée pour durer, cette batterie conserve au moins 80 % de sa capacité après 1600 cycles de charge, assurant des performances fiables sur environ six ans d’utilisation régulière. De plus, le POCO X8 a réussi de rigoureux tests en conditions d’extrêmes températures, de contraintes mécaniques et de cycles de charge, lui valant la certification TÜV SÜD 5 étoiles pour les performances et la fiabilité de sa batterie. Cette autonomie s’accompagne de la charge HyperCharge de 67 W et de la charge inversée filaire de 22,5 W. Le POCO X8 se recharge ainsi rapidement tout en pouvant servir de batterie externe pour d’autres appareils lors des déplacements.

Le POCO X8 embarque un écran de 6,83 pouces en résolution 1,5K ultra-lumineux, offrant un champ de vision plus immersif pour le divertissement, le jeu et la navigation. Avec une luminosité de pointe atteignant 3 500 nits sur 25 % de l’écran, l’affichage reste parfaitement lisible même sous la lumière du soleil. Il exploite un matériau luminescent de niveau haut de gamme qui délivre une image plus vive tout en réduisant la consommation d’énergie. Pour préserver les yeux, le POCO X8 intègre les certifications de protection oculaire TÜV Rheinland.

Ce smartphone affiche une résistance à l’eau et à la poussière certifiée IP66, IP68, IP69 et IP69K. Le POCO X8 inaugure également le tout premier mode sous l’eau (Underwater Mode) de la marque, ouvrant la voie à de nouvelles perspectives photographiques. Idéale pour immortaliser des moments aquatiques entre amis ou en famille, cette fonctionnalité permet même de photographier à travers un aquarium. Enfin, l’écran est protégé par le verre Corning Gorilla Glass Victus 2, offrant une résistance aux rayures et aux chutes directes jusqu’à 3 mètres de hauteur.

Proposé sous Xiaomi HyperOS 3, le POCO X8 offre une expérience plus intelligente et connectée. L’interface intègre Xiaomi HyperIsland pour des fonctionnalités intuitives ainsi que Google Gemini en tant qu’assistant IA intégré pour simplifier le quotidien. Côté connectivité, la fonction Communication Hors-Ligne Xiaomi (Xiaomi Offline Communication)¹⁵ permet de passer des appels même sans couverture réseau dans les zones reculées. Le téléphone prend également en charge un booster de volume jusqu’à 300% pour une expérience audio plus puissante.

Le système photo du POCO X8 élève la qualité des portraits pour capturer chaque instant avec authenticité. Le capteur principal de 50 MP, équipé d’une double stabilisation OIS et EIS, s’associe à une caméra frontale de 16 MP pour restituer des portraits détaillés et naturels, quelle que soit la luminosité. Le mode Double Vidéo permet d’enregistrer simultanément avec les caméras avant et arrière.

En post-production, des outils de retouche par IA intuitifs (Suppression des reflets par IA, Effacement Pro par IA, Extension d’image par IA, Amélioration d’image par IA et Embellissement par IA) facilitent l’optimisation des clichés.

Le POCO X8 est disponible en trois coloris : Blanc, Noir et Orange. Il est proposé en deux configurations :

• 8 Go + 256 Go au prix de 403 € et avec une offre de lancement de 299 € entre le 1er et le 21 septembre.

• 12 Go + 256 Go au prix de 453 € et avec une offre de lancement de 329 € entre le 1er et le 21 septembre.