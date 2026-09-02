La brosse à dents Dyson réclamée depuis longtemps est désormais officielle : voici ce qu’elle fait et pourquoi elle coûte si cher

La Dyson CameraJet est un produit typiquement signé Dyson, capable de repérer les espaces entre vos dents et de projeter du fil dentaire liquide pendant le brossage. Mais comme on pouvait s’y attendre, le prix est élevé.



Les premières rumeurs sur le lancement d’une brosse à dents par Dyson ont émergé au milieu de la décennie précédente, et des brevets ont ensuite fui dès 2018. L’appareil intégrait un hydropropulseur (« jet dentaire »). Oui, une brosse à dents qui nettoie les espaces interdentaires au fil de l’eau pendant que vous vous brossez les dents.

Et, comme pour prouver que Dyson a une longue tradition d’itérations par milliers et consacre un temps considérable à perfectionner ses produits, la brosse à dents vient d’être lancée (avec un an de retard sur le calendrier initial, semble-t-il).

La Dyson CameraJet, affiché au prix plutôt élevé de 479 €, ne s’éloigne pas tant que cela du design de ces premiers brevets : elle intègre un réservoir bulbeux de 12,5 ml sous la tête de brosse et un manche épais aux dimensions similaires aux autres appareils de soins personnels de Dyson. Bien que je n’aie pas été autorisé à l’essayer, je l’ai pris en main : il est assez imposant, ce qui me laisse penser que les versions ultérieures seront plus compactes.

La véritable prouesse se trouve au niveau de la tête de brosse anti-blocage : une caméra qui donne son nom à l’appareil. Pendant que vous vous brossez les dents, la caméra intégrée à objectif macro détecte, suit et anticipe les interstices entre vos dents et projette, en moins de 100 ms, un jet de rincage ultra-précis entre elles. Selon Dyson, ce système est conçu pour éliminer plus de plaque tout en étant plus doux pour les dents. J’ai senti l’impact du jet conique sur ma main et la sensation est assez ferme ; je suis donc très curieux de l’essayer en conditions réelles pour voir ce que cela donne sur les dents.

Le réservoir anti-gravité du CameraJet est équipé d’une pompe à membrane et d’une chambre de pression qui s’adaptent pour délivrer des jets contrôlés et ininterrompus, quelle que soit l’orientation de la brosse. Ce système évite les bulles d’air et garantit la projection du liquide de rincage dès que nécessaire. Dyson précise que la caméra n’est active que pendant le nettoyage en direct ou l’injection automatique. Aucune image n’est enregistrée ni stockée sur l’appareil ou dans le cloud, et les visuels restent totalement privés.

La CameraJet dispose d’une connexion Wi-Fi pour se synchroniser avec l’application Dyson, vous permettant de suivre la façon dont vous vous brossez les dents et d’obtenir des conseils. La marque indique que le CameraJet a été entraîné sur 470 000 images dentaires collectées lors de son développement. Le coût des consommables n’est pas extravagant, mais reste notable : compter 25 € pour un lot de deux têtes de brosse dotées de puces RFID (deux têtes sont déjà fournies avec la brosse, tout comme du dentifrice et une solution de rincage). La CameraJet est également livré avec une station de charge et un étui de transport.

« Passer du fil dentaire est une corvée fastidieuse et inconfortable », explique le fondateur James Dyson. « Peu d’entre nous le font, même si nous savons que c’est indispensable. Les ingénieurs et scientifiques de Dyson ont passé plus d’une décennie à étudier les habitudes d’hygiène buccale et la manière dont les bactéries s’accumulent dans la bouche. Nos recherches montrent que les gens oublient systématiquement les zones où la plaque se forme le plus : les espaces entre les dents. »

D’après les études de Dyson, 9 personnes sur 10 ne se nettoient pas suffisamment les espaces interdentaires. Les experts en dynamique des fluides de Dyson ont passé des années à optimiser le profil du jet pour retirer la plaque plus efficacement. La marque a même mis au point sa propre fausse plaque dentaire en collaboration avec la faculté de dentisterie de l’Université nationale de Singapour. Cela a permis à l’entreprise d’expérimenter rapidement sans devoir repasser par de longs essais cliniques à chaque étape.