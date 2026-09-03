IFA 2026 – DJI survolte la Osmo 360 II avec sa meilleure vidéo 8K/60 im/s, un meilleur rendu en basse lumière et plus encore

La toute dernière caméra de DJI est accompagnée d’un nouvel aspirateur robot et d’un système solaire pour balcon.

Lorsque l’on évoque DJI, il y a de fortes chances que vous pensiez encore aux drones. Mais à l’occasion de l’IFA 2026, la marque entend bien changer la donne en lançant une nouvelle caméra 360, un aspirateur robot et un système solaire de balcon. Tout du moins en Europe.



DJI Osmo 360 II

Par quoi commencer ? Eh bien, l’Osmo 360 II grimpe jusqu’à 14,5 stops de plage dynamique (contre 13,5 stops sur le modèle d’origine), ce qui devrait l’aider à préserver davantage de détails dans les ciels très lumineux comme dans les zones d’ombre. Elle s’appuie également sur une paire de capteurs CMOS carrés de 1/1,1 pouce, tandis que le mode AI SuperNight 2.0 a été pensé pour améliorer les prises de vue en faible luminosité.

On découvre aussi un nouveau mode Spotlight Follow capable de suivre automatiquement un sujet au sein de séquences enregistrées à 360 degrés, avant d’exporter ultérieurement une vidéo 4K classique. La caméra peut également filmer en 4K jusqu’à 240 images par seconde, tandis que ses clichés panoramiques de 120 Mpx prennent désormais en charge le HDR.

L’une des améliorations les plus pratiques concerne toutefois les lentilles : les deux objectifs offrent désormais une meilleure résistance aux rayures et sont remplaçables par l’utilisateur en cas de dommage, évitant ainsi d’avoir à renvoyer l’appareil au SAV. Tous ceux qui ont déjà utilisé une caméra 360 savent à quel point ces dômes de verre sont exposés, c’est donc une excellente évolution.

Côté stockage et autonomie, la caméra embarque 105 Go de mémoire interne et offre jusqu’à 100 minutes d’enregistrement continu en 8K/30fps, une durée qui peut atteindre 120 minutes en mode Endurance. La caméra est étanche jusqu’à 10 mètres seule, ou jusqu’à 50 mètres avec le caisson étanche optionnel de DJI.

Plusieurs petites améliorations ergonomiques sont également au rendez-vous, comme l’appairage rapide via NFC (NFC Quick Connect) avec l’application DJI Mimo et une fixation à libération rapide bidirectionnelle. DJI prend par ailleurs en charge la couleur 10-bit et le profil D-Log M pour ceux qui souhaitent plus de flexibilité lors de l’étalonnage. Les tarifs et la disponibilité pour l’Europe n’ont pas encore été divulgués dans cette présentation d’avant-salon.



Romo 2 et DJI Power

Le Romo 2 représente la deuxième génération d’aspirateurs robots de la marque. Bien que DJI n’ait pas révélé beaucoup de détails lors de son annonce à l’IFA, une analyse de l’application Home donne quelques indices. Il y est question d’une détection du type de saleté capable d’ajuster la stratégie de nettoyage, d’une meilleure franchissabilité des seuils et d’une prise en charge du protocole Matter, certaines fonctions étant spécifiquement réservées aux modèles P2 et A2. Il ne s’agit toutefois pas d’une fiche technique officielle pour le marché européen, ces détails sont donc à prendre au conditionnel pour le moment.

La marque continue également son expansion dans l’énergie domestique. Sa station Power 2000 actuelle associe une batterie de 2 048 Wh à une puissance continue allant jusqu’à 3 000 W, extensible avec des batteries additionnelles jusqu’à environ 22,5 kWh.

Sur certains marchés européens compatibles, elle peut déjà s’associer à des panneaux solaires de balcon pour réinjecter le surplus d’électricité dans le réseau.

Nous avons hâte de découvrir tous ces produits en détail, en particulier la Osmo 360 II qui s’annonce déjà comme une mise à jour particulièrement conséquente. Affaire à suivre.