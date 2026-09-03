La Tudor North Flag est de retour : plus affûtée et plus prête que jamais pour l’aventure

Tudor fait renaître la North Flag, l’une de ses montres de type « tool watch » les plus sous-estimées, en lui ajoutant une fonction GMT et la certification Master Chronometer.



Tudor relance la North Flag. C’est l’une de nos montres Tudor préférées, parmi les modèles un peu plus confidentiels, et cette nouvelle version la rend meilleure et plus pratique que jamais. Le modèle d’origine est sorti en 2015. C’était la toute première montre Tudor équipée d’un mouvement Manufacture maison, ce qui en faisait déjà un événement en soi. Cette fois-ci, Tudor y a ajouté une fonction GMT, la transformant en une véritable montre d’aventure (l’un de mes genres horlogers préférés).

Son nom s’inspire de l’expédition britannique dans le nord du Groenland menée dans les années 1950. Des montres Tudor étaient alors attachées aux poignets des explorateurs durant deux années d’un froid brutal dans l’Arctique. Cet héritage se retrouve toujours dans le design contemporain. Le cadran conserve ses grands chiffres arabes très lisibles, désormais façonnés en céramique lumineuse monobloc.

Un réhaut 24 heures incliné à 45 degrés rappelle la Ranger II de 1973, qui avait inspiré la North Flag originale.

La grande nouveauté est l’ajout d’une aiguille 24 heures en forme de flèche. Dans les régions touchées par la nuit polaire ou le soleil de minuit, distinguer le jour de la nuit sur une montre classique peut s’avérer délicat — ce nouveau modèle règle le problème. Cette aiguille GMT vient remplacer l’indicateur de réserve de marche de la génération précédente. Pour être honnête, on est ravi que Tudor ait supprimé cet indicateur : cela donne au cadran un aspect plus épuré et symétrique.

Sous le capot bat le nouveau Calibre Manufacture MT5652-U, certifié à la fois par le COSC et le METAS (Master Chronometer). Il offre 65 heures de réserve de marche : vous pouvez ainsi retirer la montre le vendredi soir, la laisser sur une étagère tout le week-end, et la retrouver parfaitement à l’heure le lundi matin au réveil. Le boîtier affiche un diamètre de 40 mm pour 12,7 mm d’épaisseur (ce qui le rend plus fin que la version précédente), conçu dans un acier 316L aux finitions satinées et polies. Il est associé à un bracelet intégré à deux maillons, imaginé pour prolonger le boîtier de manière fluide et sans rupture visuelle.

Ce bracelet bénéficie du fermoir T-fit de Tudor, qui permet un ajustement rapide au poignet sur une plage de 8 mm, sans le moindre outil.

Au dos, le fond transparent doté d’un verre bombé laisse apparaître le mouvement. On comprend l’attrait d’un fond saphir pour admirer la mécanique. La nouvelle Tudor North Flag est disponible dès maintenant, exclusivement dans les boutiques Tudor, au tarif de 5050 €).