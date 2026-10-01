 FanFare, rend les loges et expériences sportives Premium accessible à tous

Parce que les expériences les plus désirables du sport, les loges, les accès VIP, l’hospitalité premium, sont aujourd’hui réservées à un cercle restreint d’entreprises et sponsors… FanFare propose aujourd’hui aux fans de pouvoir y accéder gratuitement via tirage au sort grâce à des opérations financées par des marques partenaires. Un concept unique pour vivre une soirée de sport inoubliable, jusqu’ici inaccessible.



Comment fonctionne FanFare ? La marque, le club, l’organisateur ou la ligue met une expérience en jeu sur FanFare. L’opération est ensuite relayée auprès de la communauté. Les fans participent gratuitement au tirage au sort, et peuvent, via un consentement distinct qu’ils sont libres d’accepter ou non, choisir de recevoir les communications de la marque ou un avantage qu’elle propose.



Assister à un match de son équipe favorite ou d’un évènement de sport dans les meilleures conditions possibles, telle est la promesse de FanFare : des places en loge VIP, de l’hospitalité premium, des accès VIP ou encore l’accès aux meilleures places…. FanFare propose une expérience de prestige qui va au-delà de l’emplacement du siège. Ce qui fait la différence, c’est toute l’expérience autour de l’événement : l’arrivée, l’espace d’hospitalité, le service, la restauration, l’ambiance avant le match, la vue, … pour vivre un instant inoubliable et devenu enfin accessible à chaque passionné de sport avec FanFare.Des premières opérations seront bientôt annoncées en France dans plusieurs disciplines : football, rugby, basket, équitation. Côté marques, FanFare échange déjà avec plusieurs acteurs de premier plan dans des secteurs variés : médias et diffusion sportive, services financiers, paris sportifs, livraison, assurance. A terme, FanFare a l’ambition de proposer son modèle à l’échelle européenne : « Assister à

un match de Liga ou de Premier League depuis une loge fait partie des expériences que nous voulons rendre accessibles à des fans français et européens.