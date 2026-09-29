Technics présente son casque haut de gamme EAH-A1000 doté d’un nouveau transducteur à fluide magnétique

Ce Technics EAH-A1000 vient directement concurrencer d’autres casques majeurs tels que le Sony WH-1000XM6. Et d’après nos premières écoutes, il est tout à fait à la hauteur de ses rivaux.

Technics annonce aujourd’hui l’EAH-A1000, son nouveau casque sans fil circum-aural haut de gamme. Doté d’un nouveau transducteur à fluide magnétique de 40 mm, d’une réduction adaptative du bruit nouvelle génération et d’un arceau Flow Arm au design raffiné, l’A1000 incarne la philosophie sonore de longue date de Technics et offre l’expérience d’écoute circum-aurale la plus immersive jamais proposée par la marque.

Proposé au tarif de 449 €, ce casque circum-auriculaire EAH-A1000 se positionne en rival direct de modèles comme le Sony WH-1000XM6 et le Bowers & Wilkins PX7 S3. Et il ne rivalise pas seulement sur le prix : d’après nos premières impressions, il est également au niveau sur la qualité sonore. On vous proposera très bientôt un test complet du Technics EAH-A1000, Technics ayant récemment publié des mises à jour de firmware pour le mode transparence et la réduction de bruit.

Ce casque est disponible en noir ainsi qu’en une teinte que Technics (propriété de Panasonic) qui est fondamentalement un gris/platine, similaire aux coloris d’autres constructeurs comme Sony ou Sonos. Technics a accordé un soin particulier au design, baptisé « flow arm ». Ils sont très confortables, mais aussi assez imposants, ce qui pourrait ne pas séduire tous les acheteurs potentiels.

Un haut-parleur à fluide magnétique

L’élément clé de la qualité sonore de ce nouveau casque réside dans son haut-parleur de dernière génération à fluide magnétique de 40 mm. Celui-ci contient une petite quantité d’un liquide spécialement développé, que la marque avait déjà utilisé sur ses écouteurs intrapersonnels EAH-TZ700 et EAH-AZ100. L’objectif principal est d’éliminer la distorsion tout en offrant la scène sonore la plus vaste possible. Ce casque prend en charge le codec Hi-Res LDAC ainsi que la lecture sans perte (lossless) via USB-C, et intègre également l’audio spatial Dolby Atmos avec suivi des mouvements de la tête. Il est capable d’être appairé à trois appareils simultanément avec un basculement presque instantané. Plutôt que de se reposer sur des commandes tactiles sur les oreillettes comme plusieurs de ses concurrents majeurs, le casque conserve d’excellents boutons physiques. Côté autonomie, tablez sur40 heures d’écoute sans fil en haute qualité avec la réduction de bruit active (ANC) activée, 80 à 90 heures d’autonomie exceptionnelle lorsque la réduction de bruit est désactivée.

Lors d’un récent événement de lancement à Tokyo, nous en avions appris davantage sur la démarche de Technics : « Créer simplement une version plus grande de notre haut-parleur existant ne suffisait pas. Nous voulions offrir une expérience d’écoute circum-auriculaire que seule la technologie pouvait apporter. » « Nous avons donc réuni les technologies et le savoir-faire développés dans l’audio nomade et la hi-fi. Nous avons combiné tout ce que nous avons appris en des décennies d’ingénierie sonore. Nous nous sommes défiés de créer une plateforme globale qui offre non seulement un son remarquable, mais une expérience d’écoute complète digne du nom Technics. »