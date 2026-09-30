Realme dévoile le realme 16 Pro Édition Harry Potter

Realme poursuit sa collaboration avec Warner Bros. Discovery Global Consumer Products et dévoile une édition limitée inspirée de l’univers de Harry Potter.

Realme, qui s’est imposée en rendant la technologie de pointe accessible à tous, dévoile aujourd’hui le design de sa très attendue édition limitée Harry Potter du realme 16 Pro, fruit d’une collaboration élargie avec Warner Bros. Discovery Global Consumer Products, après le succès de la version Game of Thrones du realme 15 Pro. S’inspirant de Harry Potter, l’une des franchises mondiales les plus populaires, cet appareil co-brandé associe une esthétique inspirée de l’univers des sorciers aux technologies innovantes de realme. Au-delà de son design, cette édition spéciale s’accompagne d’un coffret collector aux couleurs de Poudlard, conçu pour prolonger l’expérience et retrouver l’excitation du voyage de chaque jeune sorcier vers l’école de magie et de sorcellerie.



Inspirée de l’univers des sorciers, l’édition limitée Harry Potter intègre des références à Poudlard dans chaque élément de son design, transformant ainsi l’imaginaire en réalité grâce à la technologie. Le smartphone arbore une finition brune, associée à une texture effet cuir haut de gamme avec un motif à losanges inspiré de la scène des Échecs des sorciers. Au dos du téléphone, les blasons de Poudlard sont subtilement mis en valeur au centre. S’appuyant sur le décor métallique miroir de l’appareil photo du realme 16 Pro, une touche de design dorée et bien pensée fait écho aux yeux brillants et vifs de la chouette Hedwige. En outre, la mention « Welcome to Hogwarts » (Bienvenue à Poudlard) gravée au laser sur le cadre métallique, ajoute une touche de mystère à ce design élégant et raffiné.

Pour compléter cette édition, realme a imaginé un coffret collector en édition limitée à seulement 5000 exemplaires dans le monde. Inspiré du célèbre coffre de Harry Potter, il est conçu comme une réplique 1:1 de celui-ci et renferme un ensemble d’accessoires personnalisés réunis au sein d’un Pack de Bienvenue à Poudlard. Les fans y découvriront notamment une lettre d’admission à Poudlard et un billet de train depuis la voie 9¾, évoquant l’excitation de devenir élève de première année. Le coffret comprend également des marque-pages représentant les quatre blasons des maisons, permettant aux fans de choisir la maison qu’ils souhaitent le plus rejoindre ; des cartes postales mettant en scène Harry, Hermione et Ron à leur arrivée à Poudlard ; ainsi qu’une coque de téléphone ornée du logo de Poudlard et un éjecteur de carte SIM. Une collection pensée pour recréer, dès l’ouverture du coffret, l’excitation du premier voyage vers Poudlard.

Avec cette édition limitée, realme associe imagination et innovation technologique pour offrir aux jeunes utilisateurs une expérience inspirée de l’univers des sorciers. Cette collaboration s’inscrit dans la volonté de la Marque de créer des produits qui vont au-delà de la fonctionnalité, en créant une connexion émotionnelle avec ses utilisateurs et en les inspirant à vivre avec audace, bienveillance et espoir.

