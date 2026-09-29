Nothing lance le Headphone (1) Pro, et à 349 €, il vaut le détour

Cet Headphone (1) Pro est conçu pour les passionnés d’audio qui recherchent l’expérience d’écoute la plus détaillée et la plus personnalisable possible.

La plupart des casques sont conçus soit pour le travail en studio, soit pour une écoute occasionnelle. Le Headphone (1) Pro remet en question cette distinction en combinant des fonctionnalités essentielles au quotidien, comme la réduction active du bruit, avec des fonctionnalités de qualité studio pour l’écoute, la production et le mixage.

Contrairement à la plupart des casques actuellement disponibles sur le marché, qui sont généralement équipés d’un seul haut-parleur, le Headphone (1) Pro dispose d’une architecture à trois haut-parleurs. Chacun est spécialisé dans une partie de la gamme de fréquences, et ils fonctionnent ensemble pour offrir des basses plus profondes, des voix plus texturées et des instruments plus riches. Le haut-parleur dynamique dédié aux basses confère à celles-ci plus de punch et de sensibilité. Les voix et les instruments gagnent en texture grâce au haut-parleur dynamique de précision, tandis que les aigus sont plus nets grâce à un nouveau haut-parleur xMEMS dédié.

Sur cet Headphone (1) Pro, disponible en noir et en blanc, vous pouvez entrevoir les contours de l’architecture à triple haut-parleur à travers le verre Panda 9H résistant aux chocs et aux rayures qui recouvre les deux oreillettes. L’aluminium est associé au titane pour offrir une finition haut de gamme et durable, tout en réduisant le poids. Une structure équilibrée répartit le poids de manière homogène grâce à un arceau plus large doté d’un rembourrage plus épais, tandis qu’un ajustement adaptatif assure un confort durable. Avec un poids de 327 g, nous avons réduit la masse totale grâce à une architecture interne repensée, en remplaçant les bras en acier par du titane et en développant des coussinets plus moelleux. Le Headphone (1) Pro offre jusqu’à 68 heures d’autonomie avec la réduction active du bruit désactivée, une recharge rapide et un indice de protection IP52.



Ce Headphone (1) Pro a été mis au point en collaboration avec Metropolis Studios, des experts de renommée internationale. En complément de notre expertise en matière de technologies d’écoute au quotidien, Metropolis Studios apporte son savoir-faire en matière d’outils professionnels et d’espaces sonores pour offrir une expérience digne d’un studio d’enregistrement. Un commutateur dédié « Flat EQ » offre un profil sonore neutre destiné aux producteurs et aux créateurs. « Studio B » est un nouveau mode d’audio spatial dynamique qui vous permet de découvrir le caractère acoustique d’une salle de mixage, tandis que cinq nouveaux profils d’égalisation personnalisés sont conçus pour mettre en valeur le meilleur de la musique britannique.



Nothing a également intégré notre meilleure technologie de réduction active du bruit adaptative en temps réel. Elle utilise un système à 10 microphones pour filtrer plus précisément les bruits ambiants, en particulier par temps venteux ou dans la circulation. Les coussinets ont été repensés pour offrir une meilleure isolation acoustique, grâce à une nouvelle paroi déflectrice en silicone de 8 mm à l’intérieur du coussinet, créant une barrière sonore pour un contrôle encore plus efficace du bruit.

Le Headphone (1) Pro prend également en charge la lecture sans fil et filaire haute résolution via USB-C pour un son sans perte et haute-fidélité jusqu’à 24 bits/192 kHz. Cinq modes d’audio spatial dynamique avec suivi de la tête créent une expérience d’écoute immersive adaptée à vos besoins du moment.



Faites varier les points de réglage sur toute la gamme de fréquences et contrôlez individuellement les haut-parleurs « Main » et « Precision » grâce à l’égaliseur avancé (Advanced EQ). Vous pouvez également ajuster des éléments tels que les basses et les voix avec l’égaliseur simple (Simple EQ). Personnalisez le Headphone (1) Pro en fonction de vos préférences d’écoute grâce à la fonction « Personal Sound » et à des profils d’égalisation personnalisés.



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