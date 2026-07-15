Une nouvelle Yema Flygraf Pilot lancée avec l’Armée de l’Air

YEMA vient d’annoncer le lancement de sa nouvelle Flygraf Pilot, née du partenariat entre la marque et les femmes et les hommes qui servent dans les forces aériennes françaises.

Cette Flygraf Pilot Armée de l’Air Française est une montre de pilote conçue dans l’esprit du cockpit : épurée, parfaitement lisible et résolument militaire. Son boîtier en acier inoxydable de 38,5 mm arbore un camouflage sablé à quatre tons, dont chaque motif est traité à une profondeur de sablage différente. Les teintes les plus foncées présentent une texture plus marquée, tandis que les plus claires offrent un grain plus fin, créant un relief qui s’exprime avec autant de netteté au poignet que dans le ciel.

Le cadran gris à la finition finement grainée est suffisamment mat pour limiter les reflets mais suffisamment texturé pour évoquer un véritable instrument de bord. Les grands chiffres appliqués noirs mats, cerclés de blanc et revêtus de Super-LumiNova BGW9, se détachent avec force sur le cadran, tandis qu’un discret chemin de fer des minutes blanc vient structurer la partie inférieure plus sombre. À 6 heures, le charognard emblématique de l’armée de l’Air et de l’Espace s’affiche dans ses couleurs officielles bleu, blanc et rouge. Un symbole fort d’appartenance qui ancre l’identité militaire de cette édition. Les aiguilles des heures et des minutes, traitées en noir mat et également dotées de Super- LumiNova BGW9, garantissent une excellente lisibilité quelles que soient les conditions. La trotteuse blanche, ponctuée d’une extrémité rouge signal, rythme quant à elle le mouvement avec précision et rappelle l’univers aéronautique dont cette montre est issue.

Le boîtier en acier inoxydable de 38,5 mm de diamètre, pour seulement 8,9 mm d’épaisseur, adopte des proportions fidèles aux montres de pilote historiques tout en garantissant un excellent confort au quotidien. Sa finition camouflage militaire n’est pas appliquée en surface mais directement intégrée au métal grâce à un procédé sophistiqué de double traitement par dépôt ionique (IP). Une première couche couleur canon de fusil crée la base du boîtier, tandis qu’une seconde application dessine les motifs de camouflage. Réalisés sous vide, ces traitements offrent une profondeur visuelle remarquable ainsi qu’une excellente résistance dans le temps. Le fond de boîte vissé en acier inoxydable 316L présente une finition circulaire brossée. Il est orné de l’insigne de l’armée de l’Air et de l’Espace gravé en relief.



La nouvelle Flygraf Pilot affichée à 459 € est équipée d’un bracelet en nylon tissé de type Cordura noir, sélectionné pour sa robustesse, son confort et son esprit résolument opérationnel. Il est sublimé par la cocarde tricolore brodée, emblème iconique arboré par les aéronefs militaires f rançais. Le bracelet se ferme à l’aide d’une boucle ardillon en acier inoxydable, dotée d’une finition brossée verticale rehaussée de chanf reins polis et gravée de la signature YEMA. Au cœur de la Flygraf Pilot bat le calibre à quartz Seiko VH31, un mouvement hybride offrant le meilleur des deux mondes : la précision et la simplicité d’utilisation du quartz, associées à la fluidité visuelle d’une trotteuse à balayage continu inspirée des mouvements mécaniques. Affichant les heures, les minutes et les secondes, il privilégie l’essentiel avec une lecture claire, instantanée et parfaitement adaptée à l’esprit fonctionnel des montres de pilote.