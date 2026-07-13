La Submersible de Panerai reçoit enfin un bracelet en métal, et il était temps

La montre de plongée culte de Panerai vient de recevoir son tout premier bracelet en métal, accompagné d’une astuce ingénieuse de réglage de la taille sans outil.



Panerai vient de dévoiler une nouvelle Submersible, et c’est un véritable tournant pour cette collection de montres. La Submersible PAM01756 est la toute première Submersible de 44 mm dotée d’un bracelet en métal. Jusqu’à présent, ce boîtier emblématique n’avait toujours été associé qu’à des bracelets en caoutchouc ou en tissu. Elle est propulsée par le calibre manufacture P.980, un mouvement automatique offrant une autonomie confortable de trois jours de réserve de marche.

Le boîtier lui-même est fabriqué en acier inoxydable AISI 316LVM, choisi pour sa résistance à la corrosion. Il est surmonté d’une lunette en céramique bleue, un matériau exceptionnel pour résister aux rayures. Il n’y a pas de guichet de date sur ce modèle ; les références Panerai antérieures à 1998 faisaient totalement l’impasse sur la date, il s’agit donc d’un clin d’œil à ces modèles vintage. Le cadran noir est satiné soleil, avec un motif rayonnant qui accroche joliment la lumière lorsque vous bougez le poignet.

Le Super-LumiNova blanc sur les aiguilles et les index garantit une lisibilité tout aussi parfaite dans le noir, avec une luminescence verte pour les index des heures et bleue pour l’aiguille des minutes et le point de la lunette. La petite seconde se trouve à 9 heures, agrémentée d’une gravure ondulée en « azurage ». C’est une petite touche esthétique, mais elle apporte de la texture à un cadran qui, autrement, aurait pu paraître assez dépouillé.

L’étanchéité atteint 500 mètres, et Panerai teste chaque exemplaire bien au-delà de cette valeur avant sa sortie d’usine. Le fond du boîtier est également en acier inoxydable, gravé de l’ancienne torpille pilotée « maiale » (cochon) de la marine italienne – un autre lien avec l’histoire maritime de la marque. La véritable nouveauté marquante pour moi reste cependant le système de réglage rapide de la longueur du bracelet (Quick Length Adjustment). Il vous permet de rallonger le bracelet de 2 mm de chaque côté sans outil et sans retirer de maillons, ce qui devrait faire une vraie différence par temps chaud ou après un long vol. La montre est disponible dès maintenant sur le site web de Panerai, au prix de 12800 €.