Trois idées pour célébrer la Journée mondiale du rhum

Le 12 juillet, les amateurs célèbrent la Journée mondiale du rhum. L’occasion de (re)découvrir toute la richesse de cet univers, entre traditions, terroirs et créativité. Des Philippines au Guatemala, en passant par Trinidad & Tobago, Pour-Parlers, agence de relations presse spécialisée dans les spiritueux, propose une sélection de trois maisons emblématiques qui illustrent la diversité des styles de rhums d’aujourd’hui.



Le goût du Guatemala

Maison familiale fondée au Guatemala en 1940, Botran élabore ses rhums à partir de miel vierge de canne plutôt que de mélasse. Une signature qui confère à ses cuvées une gourmandise naturelle et une grande richesse aromatique. Vieillis en altitude selon un système dynamique inspiré de la Solera, les rhums Botran offrent un équilibre unique entre rondeur, fraîcheur et complexité. Dernière création de la maison, Botran Ki’ (25,90 €) revisite les codes du rhum premium avec une expression accessible et généreuse. Vieilli entre 6 et 9 ans et affiné en fûts de Moscatel, il dévoile des notes de miel, de fruits jaunes, de vanille et d’épices douces. À déguster pur, sur glace ou en cocktail. Vieilli selon le système Solera, Botran 15 Reserva (39 à 42 €) séduit par sa texture soyeuse et ses notes de cacao, caramel, fruits secs et épices. Un rhum de dégustation qui reflète parfaitement le style de la maison guatémaltèque.





L’esprit de Sugarlandia

Élaboré sur l’île volcanique de Negros, aux Philippines, Don Papa poursuit son développement avec une nouvelle identité visuelle inspirée de la faune philippine et une bouteille plus légère intégrant 30 % de verre recyclé. Don Papa Single Island Rum (52 €), vieilli en fûts de bourbon puis de Rioja selon la méthode STR, il dévoile une palette aromatique généreuse mêlant fruits mûrs, vanille, agrumes et notes boisées. Cet été, Don Papa met également à l’honneur l’ubé, igname violet emblématique des Philippines, avec son cocktail Ubé Fizz, une création fraîche, colorée et résolument estivale. Déclinaison audacieuse et résolument exotique, Don Papa Baroko (42 €) séduit par son profil intensément gourmand, porté par des notes d’agrumes, de vanille et de fruits tropicaux confits.







L’Ubé Fizz, le cocktail star de l’été

Cet été, Don Papa voit la vie en violet. Originaire des Philippines, comme la marque, l’ubé – un igname naturellement violet devenu un véritable phénomène food – s’invite dans les cocktails avec Taste of Purple, une expérience imaginée par Don Papa célébrant la richesse de la culture philippine. Cocktail signature de cette opération, l’Ubé Fizz associe l’univers gourmand de Don Papa à la douceur subtile de l’ubé dans une création fraîche, pétillante et visuelle, dont la teinte entre mauve et corail pourrait bien devenir la couleur incontournable de l’été.



Recette – Ubé Fizz

• 40 ml de Don Papa Rum

• 20 ml de concentré d’ubé Monin

• 20 ml de jus de citron vert

• Eau pétillante

Servir sur glace dans un verre highball, compléter avec de l’eau pétillante et déguster bien frais.





L’élégance des Caraïbes

Référence incontournable depuis 1824, la Maison Angostura est mondialement connue pour ses bitters mais propose également une gamme de rhums premium élaborés à Trinidad & Tobago. Son emblématique Angostura 1919 devient aujourd’hui Angostura Grand Réserve, avec une nouvelle identité et un profil aromatique encore plus élégant. Angostura Gra nd Réserve est un rhum rond et velouté aux notes de vanille, caramel, noisette et fruits tropicaux, aussi à l’aise en dégustation que dans un Old Fashioned revisité. Quelques gouttes suffisent pour transformer un cocktail. Véritables exhausteurs de saveurs, les bitters Angostura (17,90 €) apportent profondeur, équilibre et complexité aux cocktails classiques comme aux créations estivales. L’iconique bitter aux notes d’herbes, d’épices et de fruits, indispensable pour réaliser un Old Fashioned, un Manhattan ou twister un Spritz, un Gin Tonic ou même une limonade.

