BenQ reçoit le COMPUTEX Best Choice Award

À l’occasion du COMPUTEX 2026, notre nouveau vidéoprojecteur laser 4K à focale courte dédié à la simulation, l’AK700ST, a reçu un COMPUTEX Best Choice Award, l’une des distinctions les plus reconnues du salon.



L’AK700ST est notamment le premier vidéoprojecteur pour simulateur à intégrer une technologie d’ajustement automatique de l’image (Auto Screen Fit) capable de calibrer l’image à l’écran en seulement quelques secondes. Conçu pour simplifier l’installation tout en offrant une expérience immersive de grande qualité, il répond à la forte croissance du marché de la simulation ‘sportive’ à domicile.

Premier vidéoprojecteur pour simulateur de golf à intégrer la technologie Auto-Screen Fit, l’AK700ST est capable d’ajuster automatiquement l’image à l’écran en quelques secondes seulement. Il est également accompagné d’un outil de planification 3D en ligne intuitif, conçu pour faciliter la préparation et l’installation des espaces dédiés à la simulation de golf. Grâce à ces innovations, l’AK700ST s’est distingué parmi de nombreuses candidatures par son niveau d’innovation, sa facilité d’utilisation et son fort potentiel sur le marché.

Le vidéoprojecteur laser 4K LK835ST illustre parfaitement cette volonté d’accompagner les intégrateurs, les centres de formation et les entreprises dans la création d’expériences visuelles de grande qualité. Grâce à sa forte luminosité, sa précision d’image et sa flexibilité d’installation, il répond aux exigences des environnements professionnels où la fiabilité et la performance sont essentielles. Cette approche globale permet à BenQ de proposer un écosystème complet de solutions de projection adaptées aussi bien aux usages professionnels qu’aux nouvelles expériences immersives destinées au grand public.

« Chez BenQ, nous réinventons continuellement la manière dont les technologies d’affichage peuvent s’intégrer dans le quotidien à travers des usages concrets », explique Claire Huang, Directrice de la division Large Display chez BenQ. « Au-delà de la qualité d’image, notre objectif est de proposer des technologies qui s’intègrent naturellement aux habitudes et aux modes de vie des utilisateurs. Avec le vidéoprojecteur laser à focale courte AK700ST, nous souhaitons simplifier l’installation des simulateurs de golf et lever les freins souvent associés aux solutions professionnelles, afin de permettre à un plus grand nombre d’utilisateurs de profiter d’expériences sportives et de divertissement immersives directement à domicile. »

L’AK700ST intègre plusieurs technologies clés qui redéfinissent l’expérience de simulation de golf en intérieur. Sa technologie Auto-Screen Fit s’appuie sur une caméra intégrée capable de détecter automatiquement les dimensions de l’écran et d’ajuster la projection en seulement 10 secondes. Cette fonctionnalité réduit considérablement les déformations de l’image et élimine les réglages complexes habituellement nécessaires lors de l’installation.

Le Golf Mode offre une couverture de 95 % de l’espace colorimétrique Rec.709 et bénéficie d’un réglage spécifique des verts, du ciel et des plans d’eau afin de restituer fidèlement l’apparence d’un véritable parcours de golf. L’AK700ST est également équipé d’une source lumineuse laser de 4 000 lumens et d’un bloc optique hermétique certifié IP5X, garantissant des performances stables même dans des environnements poussiéreux tels que les garages ou les sous-sols. Sa durée de vie peut atteindre jusqu’à 20 000 heures sans maintenance.

Pensé pour offrir une grande flexibilité d’installation, l’AK700ST dispose d’un rapport de projection à focale courte de 0,69 à 0,83. Il peut ainsi être positionné en toute sécurité derrière le joueur, éliminant les ombres susceptibles de perturber le swing. Compatible avec les principaux logiciels de simulation de golf ainsi qu’avec différents formats d’image, il s’intègre facilement à de nombreuses configurations. BenQ propose également un écosystème complet dédié à la simulation de golf, comprenant un outil de planification 3D, des outils d’aide au choix du vidéoprojecteur et un accompagnement à l’installation, facilitant ainsi l’accès à ce type de solution.