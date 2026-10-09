La nouvelle Denon DP-500BT fait entrer le son du vinyle dans l’ère du sans-fil

Conçue pour préserver toute la chaleur du vinyle, tout en facilitant plus que jamais son écoute dans toute la maison.

Après son lancement mondial en mars 2026, la DP-500BT commencera à être commercialisée dans toute l’Europe à partir de novembre 2026. Le vinyle évoque quelque chose de différent pour chacun. Pour certains, c’est le rituel consistant à abaisser délicatement le bras de lecture et à entendre les premiers crépitements avant que la musique ne commence. Pour d’autres, c’est cette chaleur et cette présence incomparables qui créent un lien émotionnel unique avec la musique. À mesure que les intérieurs et les habitudes d’écoute évoluent, de nombreux passionnés recherchent une expérience vinyle à la fois

intemporelle et simple à vivre. Ils souhaitent retrouver tout le caractère du son analogique, dans une forme qui s’intègre naturellement aux modes de vie modernes.

C’est cette vision qui a guidé la conception de la Denon DP-500BT, une platine vinyle semi-automatique haut de gamme qui associe l’authenticité de l’écoute analogique, le savoir-faire d’ingénierie Denon et la diffusion audio Bluetooth avancée. Conçue aussi bien pour les nouveaux passionnés de vinyle que pour les collectionneurs de longue date, la DP-500BT reste fidèle aux rituels qui font tout le charme du vinyle, tout en offrant de nouvelles façons d’en profiter au sein de la maison.

« La DP-500BT associe l’authenticité intemporelle du vinyle à la liberté du sans-fil moderne d’une manière propre à Denon », explique Lyle Smith, Président de Sound United chez HARMAN. « Que l’on découvre l’univers du vinyle ou que l’on soit un collectionneur de longue date, cette platine propose une expérience premium, enrichie par une connectivité Bluetooth simple et flexible qui étend la richesse, la profondeur et les nuances du son analogique à toute la maison. »

Au cœur de la DP-500BT se trouvent les éléments essentiels d’une véritable restitution haute fidélité. Son système d’entraînement par courroie de précision assure une vitesse de rotation constante, tandis que son bras de lecture en S à équilibrage statique minimise les distorsions pour une lecture d’une grande exactitude. Son plateau en aluminium moulé sous pression contribue à la stabilité de rotation et à la précision globale de la reproduction sonore. Le résultat est une restitution musicale riche en nuances, offrant toute la présence, la profondeur et le détail qui font le charme du vinyle.

Le vinyle à l’ère du sans fil

Compatible aptX, aptX HD et aptX Adaptive, la DP-500BT diffuse toute la richesse du son analogique vers des enceintes, casques ou barres de son Bluetooth. Grâce à l’intégration Denon Home et HEOS, vos vinyles vous accompagnent dans toute la maison. Le relevage automatique du bras et l’arrêt de lecture en fin de disque assurent une utilisation simple, intuitive et sans souci. Conçue pour s’intégrer naturellement à votre intérieur

Inspirée de la DP-3000NE, la DP-500BT reprend l’esthétique moderne et raffinée de Denon à travers une élégante finition bicolore et un design épuré qui s’intègre naturellement à tous les intérieurs. Ses pieds en métal moulé, sa conception résistante aux vibrations et son capot amovible allient stabilité, protection et élégance. Chaque détail a été pensé pour offrir à la fois le niveau de performance et la qualité de finition attendus d’une platine Denon. Avec la DP-500BT, le vinyle trouve naturellement sa place dans le quotidien. Que vous choisissiez une écoute immersive sur votre système hi-fi ou la liberté du Bluetooth, votre collection vous accompagne d’une pièce à l’autre et s’adapte à chaque instant de vie.

Denon DP-500BT, 849 €