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    BOOX présente Picco, une liseuse ultra-compacte au format carte à jouer

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    Premier modèle de la nouvelle gamme ‘BOOX Tiles’, BOOX dévoile la Picco, une liseuse e-Paper de 3,97″ au format carte à jouer, premier modèle de sa toute nouvelle gamme Tiles. 

    Pensée pour des sessions de lecture courtes et rapides pendant les pauses du quotidien (transports, file d’attente, pause déjeuner…), elle se glisse dans toutes les poches et se fixe même au dos du téléphone grâce à son étui magnétique :
    • Format carte à jouer ultra compact : 3,97 pouces pour 58 grammes et 5,5 mm d’épaisseur,
    • Coque magnétique pour fixer la liseuse au dos du téléphone,
    • Écran e-Paper monochrome 235 PPI avec anti-aliasing,
    • Éclairage frontal intégré, réglable en luminosité et en température de couleur,
    • Écran tactile, boutons physiques de tournage de page et Function Switchpersonnalisable,
    • Carte microSD de 16 Go incluse (jusqu’à 2 To),
    • Système d’exploitation simplifié avec économiseurs d’écran personnalisables,
    • Applications utilitaires Pomodoro, Todo et Countdown pré-installées.

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