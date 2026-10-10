A390 GT : on a essayé l’Alpine du futur 

Le monde moderne va vers les SUV et les autos électriques. Même des marques comme Alpine ne peuvent ignorer le sens du mouvement. Voici donc l’A390 GT, l’Alpine du renouveau. Que faut-il en penser ? On vous le dit… Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

Tout comme Colin Chapman, le fondateur de Lotus, Jean Rédédé, créateur d’Alpine, pensaient tous les deux que la légèreté était la clé de la performance. Ils ont su convaincre de leur vivant, avant d’être rattrapé par l’ère moderne, qui se veut « écologique » : résultat, des SUV de plus de 2 tonnes, voire 2,7 tonnes dans le cas de Lotus ! On en pensera ce que l’on voudra, mais saluons toutefois l’arrivée de l’Alpine A390 GT, qui doit emmener la marque de Dieppe vers de nouveaux horizons !

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Absolument tout ! Oubliez la sylphide berlinette : l’A390 est un joli SUV de 4,61 m de long, avec une belle habitabilité à bord et un coffre de 532 litres (jusque 1643 litres avec les sièges arrière rabattus). On aime le style, qui sait se raccrocher à l’ADN Alpine, notamment sur la courbure du montant C (tout à l’arrière), qui rappelle un peu la berlinette. La signature visuelle à l’avant est carrément expressive, la prise d’air sur le capot est suggestive. Ce n’est pas abuser que de dire que l’A390 GT est une réussite esthétique.

Et sous le capot ?

Que de l’électrique, bien sûr. Pour l’instant, l’A390 existe en deux versions. GT, avec 3 moteurs électriques (un à l’avant, deux à l’arrière, pour 400 ch), et une GTS, 470 ch. Tout va bien, sauf la vitesse de recharge, qui est de 150 kW, soit probablement deux fois moins que ses concurrentes allemandes. Ça, c’est un peu moins cool…

Et au volant, ça donne quoi ?

L’intérieur est stylé avec de jolis sièges et de belles matières. Nonobstant, l’ergonomie intérieure est identique à celle d’une Megane ; tant pis pour l’exclusivité, tant mieux pour l’aspect pratique des choses car ce système fait juste figure du meilleur du marché. Alpine, malgré ses plus de 2 tonnes, a réussi à rendre sa 390 GT assez agile, vive, même si la précision de la direction aurait mérité d’être plus réactive. Le châssis, avec ses deux roues arrières motrices, procure une motricité exceptionnelle en sortie de courbe. Le poids se fait ressentir au freinage, mais le plaisir de conduite est bien présent. Pas au point d’égaler une A110 berlinette, mais il faut qu’Alpine évolue avec son temps…

Son point fort ?

Du confort et de l’espace pour toute la famille, des performances qui dépotent et un feeling de route digne de la marque Alpine, telle est la 390 GT…

Le verdict de Stuff

Alpine doit se renouveler. On adorait l’A 110 Berlinette, il faut se faire au futur que l’UE nous impose… Alpine fait ça bien…

Les chiffres clé

Moteur : électrique x 3

Cylindrée : –

Puissance : 400 ch

Couple : 650 Nm

Boîte de vitesse : continue

Poids : 2049 kilos

Vitesse maxi :200 km/h

0 à 100 km/h : 4,8 secondes

Conso officielle / de l’essai : 19 kWh/100 / 19 kWh/100

Prix : gamme Alpine A390 à partir de 67100 €