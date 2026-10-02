Rokid Glasses, l’intelligence artificielle qui vous saute aux yeux

Et si votre prochaine paire de lunettes pouvait traduire une conversation en direct, vous souffler votre discours ou reconnaître les objets qui vous entourent ? Avec ses Rokid Glasses, le fabricant chinois entend transformer cette promesse de science-fiction en réalité. Le tout dans une monture de seulement 49 grammes. Sur le papier, difficile de ne pas être intrigué. Mais une fois sur le nez, ces lunettes intelligentes tiennent-elles vraiment leurs promesses ?

À première vue, les Rokid Glasses ressemblent à une paire de lunettes relativement classique. Leur monture noire reste discrète, même si les branches épaisses trahissent la présence d’une électronique embarquée. Et quelle électronique ! On retrouve un processeur Qualcomm Snapdragon AR1, une caméra de 12 mégapixels, quatre microphones, deux haut-parleurs directionnels, 32 Go de stockage et surtout un système d’affichage MicroLED intégré aux verres. Une véritable concentration de technologies dans un accessoire qui pèse moins de 50 grammes.

Petite attention particulièrement appréciable de la part du constructeur : pour nous permettre de réaliser ce test dans les meilleures conditions, Rokid nous a fait parvenir une paire spécialement adaptée à notre vue. Une démarche qui mérite d’être soulignée, car lorsqu’il s’agit de projeter des informations directement devant les yeux, la correction optique n’est pas un détail. Pouvoir découvrir cette technologie avec des verres correspondant à ma correction constitue un véritable avantage pour apprécier les possibilités de ces lunettes. Une délicate attention qui témoigne également de la volonté de la marque de soigner l’expérience de ses utilisateurs.

C’est évidemment l’affichage qui constitue la grande originalité des Rokid. Contrairement aux lunettes connectées traditionnelles, qui se contentent de diffuser du son ou de prendre des photos, elles projettent directement des informations dans votre champ de vision. Grâce à un système optique à guide d’ondes, du texte vert semble flotter devant vos yeux, sans masquer complètement votre environnement. L’affichage binoculaire offre un champ de vision de 30 degrés et une luminosité annoncée de 1 500 nits.

L’effet est franchement spectaculaire lors des premières utilisations. Voir apparaître des informations devant soi donne immédiatement l’impression d’avoir emprunté un accessoire à un héros de science-fiction. Mais l’intérêt dépasse rapidement le simple effet « waouh ».

Prenons la traduction en temps réel. Vous discutez avec une personne parlant une langue étrangère et les paroles traduites apparaissent directement dans vos lunettes, comme des sous-titres. Rokid annonce la prise en charge de 89 langues. Une fonctionnalité particulièrement séduisante pour les voyageurs, qui peuvent ainsi suivre une conversation sans consulter constamment leur smartphone. Les premières observations rapportées dans les essais disponibles soulignent une reconnaissance vocale convaincante dans des conditions ordinaires, même si les performances peuvent naturellement varier selon les langues et l’environnement sonore.

Autre fonction intéressante : le téléprompteur. Imaginez présenter un projet, enregistrer une vidéo ou prononcer un discours tout en gardant votre texte sous les yeux, sans regarder vos notes. Les indications de navigation suivent le même principe : quelques informations apparaissent au bon moment, puis disparaissent pour vous laisser profiter de votre environnement.

L’intelligence artificielle apporte une dimension supplémentaire. Grâce à la caméra embarquée, les lunettes peuvent analyser ce que vous regardez et répondre à des questions sur les objets ou les scènes qui vous entourent. Le système associe ainsi reconnaissance visuelle, commandes vocales et affichage des réponses. Une combinaison bien plus intéressante qu’un simple assistant vocal logé dans une branche de lunettes.

Rokid travaille également à enrichir son écosystème logiciel. L’application Hi Rokid permet de gérer les différentes fonctionnalités, tandis que la plateforme AIUI et ses outils de développement ouvrent progressivement la porte à de nouveaux agents intelligents. Les évolutions logicielles de 2026 montrent que le constructeur ne considère plus ses lunettes comme un produit figé, mais comme une plateforme susceptible de gagner de nouvelles capacités.

La caméra de 12 mégapixels permet également de photographier et de filmer sans sortir son téléphone. Un petit viseur intégré à l’affichage facilite le cadrage. C’est pratique pour immortaliser une scène spontanée, même si cette discrétion soulève inévitablement des questions de confidentialité. Un indicateur lumineux signale l’enregistrement, mais il n’est pas forcément évident à distinguer pour les personnes situées à proximité.

Reste la question essentielle du confort. Car si 49 grammes représentent une belle performance pour un appareil aussi sophistiqué, cela reste sensiblement plus lourd qu’une paire de lunettes ordinaire. La possibilité de bénéficier d’une correction adaptée, comme celle que Rokid nous a fournie pour ce test, est donc particulièrement bienvenue. Elle permet de tenir compte des besoins visuels du porteur, même si elle ne supprime pas nécessairement les contraintes propres à un affichage projeté.

En effet, les retours d’essais indépendants montrent que ce type d’écran peut demander un certain temps d’adaptation. Certains utilisateurs signalent une fatigue visuelle, voire une sensation de vertige lors des sessions prolongées. Les Rokid semblent ainsi particulièrement adaptées à la consultation ponctuelle d’informations plutôt qu’à la lecture continue de longs textes. Un point à garder à l’esprit pour ceux qui envisagent de les porter toute une journée.

L’autonomie constitue l’autre compromis majeur. La petite batterie de 210 mAh doit alimenter l’écran, la caméra, les microphones et les traitements électroniques. Rokid évoque jusqu’à 8 à 10 heures d’utilisation quotidienne selon les conditions, mais les essais indépendants montrent que les usages intensifs réduisent considérablement cette durée. Le test de référence rapporte même une autonomie d’environ une heure lorsque musique et téléprompteur fonctionnent simultanément. Heureusement, la recharge rapide permettrait de récupérer 80 % de batterie en une vingtaine de minutes. Un étui de recharge optionnel peut également prolonger l’expérience.

Enfin, les Rokid Glasses bénéficient d’une certification IPX4 contre les éclaboussures et peuvent accueillir des inserts correcteurs magnétiques. Deux détails appréciables pour un produit destiné à accompagner son propriétaire au quotidien.

Proposées à 699 dollars au tarif promotionnel indiqué dans le document de référence, les Rokid Glasses ne sont évidemment pas un achat anodin. Elles ne cherchent toutefois pas à remplacer un casque de réalité virtuelle ni à transformer votre salon en cinéma géant. Leur ambition est différente : rendre l’information accessible d’un simple regard, au moment où vous en avez besoin.