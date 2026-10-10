Looki débarque en France avec le premier compagnon IA portable

Looki, entreprise pionnière dans le domaine des objets connectés à intelligence artificielle, annonce le lancement en France du Looki L1, le premier compagnon IA portable. Conçu pour accompagner le quotidien de son utilisateur, l’appareil se porte comme un pendentif, se transporte facilement ou se pose sur son socle. Associé à l’application Looki, il capture les moments de la journée et les transforme en récapitulatifs réguliers, bandes dessinées personnalisées et analyses sur mesure, aidant chacun à repérer ses habitudes de vie, à atteindre ses objectifs et à identifier ce qui compte vraiment pour lui.



Comment le L1 s’intègre au quotidien ? Concrètement, le L1 peut se porter tout au long d’une journée. L’appareil capture en continu son environnement, et les données sont synchronisées avec l’application Looki, disponible sur smartphone. C’est depuis cette application que l’utilisateur retrouve ses récapitulatifs quotidiens, ses bandes dessinées personnalisées et ses insights, qu’il peut consulter, organiser et partager à tout moment.



Chacun peut y trouver son usage : une personne âgée souffrant de troubles de la mémoire y retrouve le fil de ses journées, ses routines et ses rendez-vous médicaux. Un parent revit les moments en famille sans avoir eu à sortir son téléphone pour prendre des photos ou faire des vidéos. Un voyageur, lui, peut faire du L1 une caméra de “lifelog” qui immortalise son périple, doublée d’un guide touristique capable de le renseigner sur l’environnement qui l’entoure.

Une intelligence qui anticipe plutôt qu’elle ne réagit

Le Looki L1 s’appuie sur le Personal Intelligence Engine (PIE), un moteur d’intelligence propriétaire capable d’agir sans attendre de commande de l’utilisateur. Il applique au quotidien la logique du « data flywheel » issue des systèmes de conduite autonome : plus l’utilisateur interagit avec l’appareil, plus celui-ci affine sa compréhension de son contexte de vie.

Cette architecture repose sur deux piliers principaux :

● une Memory Bank, qui structure les souvenirs sous forme de moments vécus, d’habitudes récurrentes et de synthèses contextuelles ;

● un Personal Context Model, qui actualise en continu la compréhension des traits de caractère, des habitudes et des événements marquants de chaque utilisateur.



Le contrôle utilisateur au cœur de l’architecture Le contenu capturé par le Looki L1 est, en premier lieu, stocké directement sur l’appareil. Pour bénéficier pleinement des services de “compagnon de vie”, ce contenu doit toutefois être transféré vers le cloud, où des modèles tiers comme GPT ou Gemini génèrent en retour bandes dessinées, vlogs, insights personnels…

Une fois ce transfert effectué, les données stockées localement sur l’appareil sont automatiquement supprimées dans un délai de 12 heures. Les données sont cryptées à la fois pendant leur transfert et une fois stockées dans le cloud Looki. Pour les utilisateurs européens, l’hébergement s’effectue dans le centre de données AWS (Amazon Web Services) de Francfort, en Allemagne. Chaque utilisateur conserve un contrôle total sur l’accès, la gestion et la suppression de ses propres données.



Un produit déjà plébiscité outre-Atlantique

Lancé en août 2025 en Amérique du Nord, le Looki L1 compte déjà plus de 40 000 utilisateurs dans le monde, porté en moyenne 9,4 heures par jour, avec une croissance mensuelle proche de 30 % outre-Atlantique. Un succès qui s’accompagne de partenariats stratégiques de premier plan, noués avec Qualcomm, Microsoft et Google, annoncés lors du CES 2026.