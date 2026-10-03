Essai – Nissan Qashqai e-Power, le roi du pragmatisme

Si les SUV compacts sont légion, le Nissan Qashqai e-Power affirme sa singularité avec une chaîne de traction assez peu commune. L’agrément au quotidien est réel, l’efficience énergétique est au rendez-vous. Un choix incontournable, qui perpétue la tradition… Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

A l’heure où les autos électriques sont un rien anxiogènes avec leur autonomie limitée, le Nissan Qashqai e-Power annonce carrément 1250 kilomètres entre deux arrêts à la pompe. En réalité, nous n’avons pas pu atteindre cette valeur (on a fait un peu plus de 800, ce qui est déjà très bien), mais son agrément et son efficience restent à citer en exemple. L’on rappellera que, depuis 2007, le Qashqai est devenu une référence dans le monde des SUV familiaux, en étant même l’un des grands animateurs de ce segment qu’il a contribué à créer ; preuve étant qu’il s’est déjà vendu à plus de 4 millions d’exemplaires. Fiable, abordable et hyper polyvalent, le Qashqai est pour beaucoup synonyme de mètre-étalon en termes d’auto familiale capable de tout faire. Le nouvel opus ne déroge pas à la règle et bonifie toutes ses qualités.

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Tout ! La plateforme, le design, la techno, la qualité de la finition, disons-le tout net : ce Qashqai n’a rien à voir avec ceux des générations précédentes. Le véhicule est entièrement nouveau, à l’intérieur comme à l’extérieur. Ses lignes sont plus tranchées et c’est peu de dire qu’il sait mixer avec talent une relative discrétion, sans toutefois renoncer à avoir sa propre personnalité esthétique. Avec 4,43 m de long, le gabarit est idéal : logeable pour la famille, encore maniable en ville.

Et sous le capot ?

Dans le monde des hybrides, le Qashqai joue sa propre partition et se distingue un peu de la concurrence. L’essentiel est que l’agrément de conduite soit au rendez-vous et que la promesse de sobriété soit tenue. Ainsi, dans la fiche technique ci-dessous, on a souvent la mention « moteur essence + moteur électrique », mais la spécificité de la motorisation e-Power Nissan, c’est que l’on va plutôt inscrire « moteur électrique + moteur essence ». En effet, seul le moteur électrique entraîne les roues, et donc l’auto. Le rôle du moteur thermique est de servir d’unité de puissance, en quelque sorte, de générateur, et d’alimenter les batteries qui vont fournir l’énergie nécessaire au moteur électrique. La puissance cumulée du système grimpe à 204 chevaux et les reprises sont plus que correctes, permettant de doubler en toute sécurité.

Et au volant, ça donne quoi ?

Depuis la dernière génération de X-Trail, il faut saluer la montée en gamme des intérieurs Nissan. Entre les matériaux et les assemblages, tout est plus qualitatif que par le passé et l’on se sent bien dans ce Qashqai, qui incite au voyage, notamment avec une belle présence de cuir et d’Alcantara sur les finitions haut de gamme. L’ergonomie globale n’appelle pas de critique, d’autant que des boutons physiques restent présents, notamment pour la climatisation. La technologie retenue par Nissan vous met également dans une ambiance assez zen : on a plus l’impression d’être dans une auto électrique (avec les avantages que cela comporte, douceur, silence, fluidité, freinage régénératif…) que dans une hybride, même si, de temps en temps, on entend en bruit de fond le moteur thermique se remettre en marche pour jouer le rôle de générateur. Le silence a bord a été particulièrement travaillé, avec une réduction des bruits de roulements, des joints de portes renforcés, des vitres plus épaisses, et un système de réduction du bruit actif via les haut-parleurs. Ensuite, les bonnes nouvelles : la sobriété promise est au rendez-vous : la conso, c’est 5 l/100 en ville, 6 l/100 sur route. Pas si mal. On se doute qu’un SUV a vocation familiale n’a rien d’une voiture de rallye, mais cependant, le train avant permet d’enchainer quelques séries de virages sans que l’auto ne se vautre plus que de raison. Un brin de plaisir reste au rendez-vous derrière le volant. Enfin, les aspects pratiques ne sont pas négligés, et c’est essentiel vu la vocation de l’auto : 455 l de coffre, plancher modulable, c’est toujours appréciable.

Son point fort ?

C’est sa douceur de conduite, son équipement complet, et son efficience énergétique. Le système e-Power est assez singulier dans la production (Honda, toutefois, utilise une technologie similaire) et parfaitement transparent à l’usage. A l’heure où la concurrence fait rage chez les SUV hybrides, le Qashqai conserve de sérieux atouts dans sa manche.

Le verdict de Stuff

Dès sa sortie, la première génération de Qashqai s’est imposée comme une auto incontournable dans le segment. Cette version ne trahit pas la lignée.

Les chiffres clé

Moteur : moteur essence (3 cylindres en ligne)+ moteur électrique

Cylindrée : 1487 cm3

Puissance : 204 ch

Couple : 330 Nm

Boîte de vitesse : continue

Poids : 1637 kilos

Vitesse maxi : 170 km/h

0 à 100 km/h : 7,6 secondes

Conso officielle / de l’essai : 4,5 l/100 / 5,5 l/100

Prix : gamme Nissan Qashqai à partir de 25990 €, version e-Power à partir de 33300 €