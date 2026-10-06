Even Realities G2 : les lunettes connectées qui misent enfin sur l’utilité plutôt que sur l’effet « waouh »

Et si les lunettes intelligentes les plus intéressantes étaient justement celles qui cherchent à se faire oublier ? Alors que certains fabricants multiplient les caméras, les haut-parleurs et les fonctionnalités spectaculaires, Even Realities prend une direction différente avec ses G2. Ici, pas question de transformer votre visage en laboratoire ambulant. L’idée est beaucoup plus simple : afficher les bonnes informations au bon moment, directement devant vos yeux, sans vous couper du monde extérieur.

À première vue, les Even Realities G2 ressemblent à de véritables lunettes de vue. Leur monture élégante et relativement discrète dissimule pourtant un système d’affichage capable de projeter des informations dans le champ de vision. Pas de grand écran virtuel ni d’images en trois dimensions : l’interface se limite à des indications monochromes vertes, volontairement minimalistes. Un choix qui peut sembler modeste sur le papier, mais qui prend tout son sens à l’usage.

L’objectif n’est pas de remplacer votre smartphone, encore moins de regarder des films devant vos yeux. Les G2 cherchent plutôt à vous éviter de sortir votre téléphone toutes les cinq minutes. Une notification, une traduction, une indication de navigation ou quelques lignes de texte apparaissent discrètement dans votre champ de vision. Vous consultez l’information, puis reprenez naturellement votre activité.

L’un des aspects les plus intéressants de ces lunettes réside dans leur philosophie de conception. Contrairement à de nombreuses concurrentes, les G2 ne possèdent aucune caméra. Impossible donc de photographier discrètement votre entourage ou de filmer une conversation à l’insu de vos interlocuteurs. Cette absence constitue un véritable parti pris, particulièrement appréciable dans les environnements professionnels ou les situations où la confidentialité reste essentielle.

Mais c’est surtout du côté des fonctionnalités que les Even Realities G2 dévoilent leur potentiel. Le téléprompteur figure parmi les plus convaincantes. Imaginez devoir présenter un projet, prononcer un discours ou intervenir devant une caméra. Votre texte apparaît directement dans vos lunettes et défile à votre rythme. Plus besoin de consulter vos notes ou de détourner constamment le regard. Pour les professionnels amenés à prendre régulièrement la parole, cette fonction peut rapidement devenir précieuse.

La traduction en temps réel constitue un autre argument particulièrement séduisant. Lorsqu’une personne s’exprime dans une langue étrangère, les lunettes peuvent afficher la traduction de ses paroles directement devant vos yeux. Une fonctionnalité qui prend tout son intérêt en voyage, lors d’une réunion internationale ou simplement pour échanger avec un interlocuteur dont vous ne maîtrisez pas parfaitement la langue. Le traitement demande parfois quelques secondes, mais le principe est particulièrement pertinent : vous pouvez suivre la conversation sans avoir à consulter un écran extérieur.

Les G2 intègrent également Even AI, un assistant intelligent accessible par commande vocale. Il peut répondre à certaines questions, créer des rappels ou organiser des listes rapides. L’intérêt n’est pas tant de disposer d’une intelligence artificielle supplémentaire que de pouvoir y accéder sans interrompre ce que vous êtes en train de faire.

La navigation fait également partie des possibilités offertes. Les lunettes peuvent afficher une représentation simplifiée de votre itinéraire pour vous aider à vous orienter à pied ou à vélo. Le système reste moins complet qu’une application de cartographie traditionnelle, mais il évite de marcher les yeux rivés sur son téléphone.

L’autre pièce maîtresse de l’écosystème est sans conteste la bague connectée R1. Cet accessoire constitue l’un des éléments les plus originaux de l’expérience proposée par Even Realities. Plutôt que de multiplier les commandes vocales ou de tapoter constamment les branches de ses lunettes, l’utilisateur peut piloter l’interface directement depuis son doigt.

La bague permet de faire défiler les informations, de naviguer dans les menus, de valider une sélection ou encore de contrôler le défilement du téléprompteur. Les gestes restent discrets et demandent très peu de mouvements. Dans une réunion ou lors d’une présentation, cette manière d’interagir prend tout son sens : personne ne remarque nécessairement que vous êtes en train de consulter ou de faire défiler des informations devant vos yeux.

C’est précisément cette discrétion qui distingue l’association G2 et R1 de nombreuses autres solutions. L’interaction devient presque invisible, sans nécessiter de parler à voix haute ni de sortir son smartphone. Les commandes tactiles intégrées à la monture restent disponibles, mais la bague apporte une dimension supplémentaire en matière de confort et de précision. Elle transforme les lunettes en un véritable outil de consultation mains libres, ou presque.

Autre point intéressant, l’application compagnon permet de centraliser les réglages, les fonctionnalités de traduction et les outils de productivité. L’ensemble forme un écosystème relativement cohérent, même si certaines fonctions nécessitent encore un smartphone connecté pour fonctionner pleinement.

L’autonomie constitue également un élément important pour un appareil destiné à être porté au quotidien. Selon les observations rapportées dans le test de référence, les lunettes peuvent accompagner une journée de travail, tandis que la bague R1 fonctionne plusieurs jours avant de nécessiter une recharge. L’étui de transport joue également le rôle de batterie externe : il suffit d’y ranger les lunettes pour commencer à les recharger. Une solution pratique qui évite de multiplier les câbles.

Tout n’est évidemment pas parfait. L’affichage monochrome impose certaines limites et ne conviendra pas à ceux qui recherchent une expérience de réalité augmentée spectaculaire. La navigation reste relativement basique et les possibilités de l’intelligence artificielle dépendent encore largement de l’évolution logicielle. Quant aux utilisateurs portant des verres correcteurs, ils devront veiller à choisir une configuration adaptée à leur vue pour profiter confortablement de l’affichage.

Mais c’est peut-être justement là que réside la force des Even Realities G2. Plutôt que de chercher à impressionner avec une accumulation de technologies, elles privilégient des fonctions simples, directement exploitables dans la vie quotidienne. La traduction, le téléprompteur, les rappels et les informations contextuelles répondent à des besoins concrets. Associées à la bague R1, ces lunettes proposent une manière d’interagir avec le numérique qui paraît étonnamment naturelle.

Les Even Realities G2 ne sont donc pas les lunettes connectées les plus spectaculaires du marché, et c’est précisément ce qui les rend intéressantes. Elles montrent qu’une technologie portable peut trouver sa place dans notre quotidien sans chercher constamment à attirer l’attention. Une approche élégante et pragmatique, qui pourrait bien préfigurer l’avenir des lunettes intelligentes.