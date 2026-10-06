MOVA 1000 : laissez tomber la tondeuse, il s’occupe de tout

Plus besoin d’enterrer un câble dans le jardin ou de trouver l’emplacement parfait pour une antenne RTK. Avec son LiDAR 3D UltraView, le MOVA 1000 cartographie son environnement à 360°, évite les obstacles et s’occupe de pelouses allant jusqu’à 1 000 m² avec un minimum d’intervention. Une tondeuse particulièrement séduisante pour ceux qui veulent automatiser leur jardin sans transformer son installation en chantier.

Les robots tondeuses sont censés nous débarrasser d’une corvée. Pourtant, leur installation a longtemps ressemblé à une punition : câble périmétrique à poser autour du jardin, obstacles à contourner, zones interdites à définir et, sur les générations plus récentes, antenne RTK à installer dans un endroit parfaitement dégagé. Avant même la première tonte, il fallait parfois consacrer une bonne partie du week-end à préparer le terrain.

Le MOVA 1000 adopte une approche beaucoup plus séduisante. Pas de câble périphérique et surtout pas de station RTK. Son arme secrète est un système baptisé UltraView, reposant sur un LiDAR 3D capable d’analyser son environnement à 360° sur une distance pouvant atteindre environ 30 mètres. Le robot cartographie ainsi directement le jardin et utilise ensuite ses algorithmes pour se repérer et éviter les obstacles.

La différence se ressent surtout au moment de l’installation. Les limites du terrain sont virtuelles et se configurent depuis l’application MOVAhome. Plus besoin de sortir une bobine de câble ou de chercher le meilleur emplacement pour une antenne : on définit les zones de travail, les espaces interdits et les différents paramètres depuis son smartphone. Pour un jardin dont l’aménagement évolue régulièrement, cette souplesse est particulièrement appréciable.

L’application permet également de gérer plusieurs zones, y compris lorsqu’elles sont séparées les unes des autres, de personnaliser les cycles de tonte et de surveiller le fonctionnement du robot à distance. L’ensemble participe à cette sensation que le MOVA 1000 appartient davantage à la génération des appareils domestiques intelligents qu’à celle des tondeuses automatisées traditionnelles.

Mais le véritable intérêt du LiDAR apparaît lorsque le robot commence à circuler. Plutôt que de se déplacer de manière aléatoire jusqu’à rencontrer un obstacle, le MOVA 1000 construit une représentation de son environnement et adapte ses trajectoires. Mobilier de jardin, arbres ou objets présents sur la pelouse peuvent ainsi être détectés et contournés. Le système est également conçu pour identifier les obstacles mobiles, ce qui apporte une sécurité supplémentaire dans un jardin fréquenté par des animaux domestiques.

Cette capacité à comprendre le terrain est particulièrement intéressante dans les jardins complexes, où un robot traditionnel équipé d’un simple câble périmétrique peut rapidement montrer ses limites. Le MOVA ne se contente pas de savoir où il doit tondre : il cherche à comprendre comment y parvenir efficacement.

Un robot qui n’a pas peur des terrains compliqués

Avec ses grandes roues tout-terrain, le MOVA 1000 est également conçu pour quitter les pelouses parfaitement planes. Il peut affronter des pentes atteignant 45 %, soit environ 24 degrés, une capacité suffisamment importante pour répondre aux besoins de nombreux jardins vallonnés. Les roues cherchent également à préserver la pelouse en limitant les pertes d’adhérence et les dérapages lors des changements de direction.

Son gabarit est en revanche conséquent. Avec environ 21 kg sur la balance, il ne fait clairement pas partie des robots que l’on déplacera sous le bras à chaque occasion. Ce poids participe à sa stabilité sur les terrains irréguliers, mais devient nettement moins séduisant lorsqu’il faut le transporter pour l’entretien ou le ranger pour une longue période.

La coupe repose sur une largeur de travail de 20 cm. Elle permet au robot d’évoluer assez facilement dans différentes configurations de jardin, mais elle reste relativement modeste pour une machine destinée à entretenir jusqu’à 1 000 m². Sur les plus grandes surfaces, le MOVA devra donc multiplier les passages davantage que certains concurrents équipés d’un plateau de coupe plus large. Ce n’est pas rédhibitoire pour un appareil autonome, mais cela signifie qu’il faudra lui laisser suffisamment de temps pour accomplir son travail.

C’est d’ailleurs tout le principe d’un robot tondeuse moderne. Il ne s’agit plus d’attendre que l’herbe soit haute pour lancer une grande séance hebdomadaire, mais de laisser la machine effectuer des passages réguliers afin de maintenir constamment la pelouse à la bonne hauteur. Une fois les programmes configurés, l’intervention humaine devient donc minimale.

Le MOVA 1000 marque également des points grâce à sa simplicité générale. Là où certains robots très sophistiqués accumulent les accessoires et les contraintes de configuration, son approche LiDAR permet de concentrer l’essentiel de l’expérience dans le robot et son application. C’est précisément ce qui le rend intéressant : la technologie est bien présente, mais elle sert avant tout à supprimer des contraintes.

Cette sophistication a évidemment un prix. Affiché autour de 900 € dans le document fourni, le MOVA 1000 se positionne sensiblement au-dessus de nombreux robots tondeuses conventionnels. On trouve moins cher pour entretenir une petite pelouse parfaitement plate, surtout si l’installation d’un câble périphérique ne vous dérange pas.

En revanche, la comparaison devient plus intéressante dès que l’on possède un terrain compliqué ou que l’on souhaite absolument éviter une installation filaire. Face à plusieurs modèles traditionnels utilisant encore un câble périmétrique, le MOVA bénéficie de son LiDAR, de ses limites virtuelles et d’une détection d’obstacles plus évoluée. Sa capacité à accepter jusqu’à 45 % de pente constitue également un argument sérieux pour les jardins vallonnés.

La garantie de trois ans apporte enfin une tranquillité supplémentaire appréciable pour un appareil qui va passer une bonne partie de sa vie dehors. Sur une machine aussi technologique et relativement coûteuse, cette couverture plus longue que celle de plusieurs concurrents est loin d’être anecdotique.

Le MOVA 1000 n’est donc pas nécessairement le robot tondeuse à choisir si votre priorité absolue est le prix. Ses 21 kg ne facilitent pas les manipulations et sa largeur de coupe de 20 cm paraît un peu juste pour couvrir rapidement les plus grandes surfaces. Mais ces concessions deviennent beaucoup plus faciles à accepter lorsqu’on considère ce qu’il apporte en échange.

Son véritable luxe n’est finalement ni son LiDAR ni son application : c’est la simplicité. Plus de câble à enterrer, pas d’antenne RTK à installer et une cartographie qui peut évoluer avec le jardin. On définit son terrain, on configure ses préférences et on laisse le robot travailler.

Pour une pelouse pouvant atteindre 1000 m², particulièrement lorsqu’elle comporte des obstacles, plusieurs zones ou des pentes importantes, le MOVA 1000 apparaît ainsi comme une proposition particulièrement cohérente. Il ne réinvente pas la tonte robotisée, mais élimine plusieurs des contraintes qui empêchaient encore cette technologie d’être réellement transparente au quotidien. Et lorsqu’un robot de jardin réussit à nous faire oublier à la fois la tondeuse et son installation, c’est probablement qu’il a compris l’essentiel.