Don Papa Masskara, un étui en édition limitée signé Daryl Feril

Pour la fin d’année, Don Papa place Masskara au cœur de sa sélection d’éditions limitées avec « What’s Your Wild », une collaboration inédite avec l’artiste philippin Daryl Feril.

Pour imaginer ce nouvel écrin, Don Papa s’est associé à Daryl Feril, artiste et illustrateur philippin, qui livre sa propre interprétation de Sugarlandia et de l’île de Negros. Son illustration mêle figures humaines, faune et flore locales dans une composition inspirée du terroir de Sugarlandia. Un lien direct avec Sugarlandia, où Don Papa est vieilli en fûts de chêne au pied du volcan Kanlaon, sous un climat tropical qui accélère les échanges entre le rhum et le bois.

Au-delà de son nouvel écrin, Don Papa Masskara s’inspire du festival MassKara, qui réunit chaque mois d’octobre à Bacolod, sur l’île de Negros. Élaboré à partir d’une boisson spiritueuse à base de rhum et d’une infusion en alambic pot still d’ingrédients tropicaux provenant des Philippines, Don Papa Masskara dévoile un profil riche, doux, à la fois agrumé et épicé. Le calamansi récolté à la main lui apporte sa fraîcheur et ses notes d’agrumes, tandis que le Siling Labuyo, piment originaire des Philippines, lui confère une touche épicée, complétée par des notes de miel et de canne à sucre.

Étui édition limitée « What’s Your Wild » 40 % vol. – 70 cl : 34,95 €