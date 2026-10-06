Les nouvelles montres Seamaster d’Omega célèbrent James Bond… et Spectre

Omega met les méchants à l’honneur sur une Seamaster pour la première fois, avec six nouvelles montres Diver 300M qui vous demandent si vous êtes de l’équipe Bond ou de l’équipe Spectre.



Après une campagne de teasing très amusante, Omega a lancé une nouvelle collection de six montres Seamaster Diver 300M pour le James Bond Day, comprenant trois modèles arborant les armoiries de Bond et trois autres ornés de la pieuvre du Spectre. Les six montres partagent le même boîtier de 42 mm ainsi que le même mouvement, le calibre Co-Axial Master Chronometer 8806. Ce sont les détails esthétiques qui permettent de les différencier. Bond incarne le devoir, la discipline et la loyauté, tandis que le Spectre représente l’indépendance et l’égocentrisme. La question posée par Omega est la suivante : quel camp allez-vous choisir ?



On adore l’idée. Tout le monde a une montre Bond préférée, mais sortir des modèles Spectre apporte une touche d’espièglerie bienvenue. C’est un peu de folie de méchant directement au poignet. Le cœur de la gamme est constitué de deux éditions en acier inoxydable :

• Le modèle James Bond dispose d’un anneau de lunette en titane grade 5 et d’un cadran en aluminium bleu. Le cadran est gravé au laser d’un motif de vagues, avec les armoiries de Bond en guise d’index à 12 heures.

• La version Spectre est, bien entendu, plus ténébreuse. Elle est dotée d’un anneau de lunette en céramique noire et d’un cadran noirci à l’effet grenu.

Les deux modèles sont montés sur un bracelet en maille brossée (mesh).

À l’arrière, la montre Bond arbore un superbe motif de canon de pistolet sur la masse oscillante (rotor), tandis que le modèle Spectre présente une pieuvre noire. Ces deux modèles sont disponibles dès aujourd’hui dans les boutiques Omega et sur le site internet de la marque au prix de 8400 €.

Des coffrets collectors exclusifs

Ensuite, les choses deviennent beaucoup plus exclusives. La collection comprend également deux coffrets en édition limitée, l’un dédié à James Bond et l’autre au Spectre, chacun édité à seulement 77 exemplaires numérotés. Chaque coffret associe une montre en acier inoxydable à un modèle en or-platine monté sur un bracelet en cuir (il est impossible d’acheter l’une ou l’autre montre séparément).

Le modèle en acier inoxydable porte son numéro de série individuel sur une plaque située à 9 heures. Pour les quatre montres, le fond de boîtier est poli et brossé, reprend le design à vagues caractéristique d’Omega et est verrouillé par le système Naiad Lock.

Sur les modèles en or-platine, l’anneau de lunette est en céramique polie, l’échelle de plongée est réalisée en platine, et le cadran est en or blanc 18 carats avec un dégradé PVD : bleu avec un motif de canon de pistolet pour James Bond, et gris foncé avec une pieuvre pour le Spectre (réf. 210.83.42.20.01.001). Si vous les retournez, l’emblème du rotor est en or Moonshine 18 carats sur les deux modèles en or-platine.

Les écrins sont également de véritables petits trésors. Chaque coffret contient un bracelet NATO supplémentaire, un outil pour changer de bracelet, des boutons de manchette, un bracelet en cordon et une loupe d’horloger. On y trouve aussi une pochette de voyage en cuir et un porte-cartes, ainsi qu’un certificat d’authenticité. Le coffret Bond possède des passants de bracelet gravés « 007 » et une pochette bleue. Le coffret Spectre arbore des emblèmes du Spectre sur les passants et une pochette noire. En gros, c’est tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir comme un agent secret international (le Walther PPK en moins) ou un super-vilain (le chat blanc en moins).

La collection est disponible dès aujourd’hui dans les boutiques Omega et sur leur site web.