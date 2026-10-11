HONOR Pad 20 Pro et HONOR Pad 20 : l’expérience PC boostée à l’IA sur un écran de 12,1 pouces

Un écran 3K à taux de rafraîchissement élevé, le multitâche intelligent et une grande autonomie réunis dans deux appareils polyvalents pour le travail, les études et le divertissement.

HONOR, acteur mondial des écosystèmes d’appareils dotés d’IA, dévoile aujourd’hui les HONOR Pad 20 Pro et HONOR Pad 20. Cette nouvelle série élargit la gamme de tablettes HONOR avec deux appareils grand écran conçus pour accompagner les utilisateurs dans leurs activités professionnelles, leurs études et leurs moments de divertissement.

Modèle phare de cette nouvelle série, la HONOR Pad 20 Pro associe une expérience de productivité de niveau PC dopée à l’IA, un écran 3K 165 Hz de 12,1 pouces, la plateforme mobile Snapdragon 8s Gen 4 et une batterie de 10 100 mAh dans un boîtier tout en métal de seulement 6,29 mm d’épaisseur. La HONOR Pad 20 complète cette gamme avec une expérience polyvalente pensée pour passer facilement du travail au divertissement, tout en bénéficiant des fonctionnalités intelligentes de MagicOS 10. Elle embarque la plateforme mobile Snapdragon 7 Gen 3 et un écran 3K de 12,1 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz.

Une expérience visuelle fluide, confortable et durable

L’écran LCD 3 000 × 1 872 de la HONOR Pad 20 Pro offre tout l’espace nécessaire aux documents, à la création et au divertissement. Son taux de rafraîchissement s’adapte sur cinq niveaux (165 Hz, 144 Hz, 120 Hz, 90 Hz et 60 Hz) afin de concilier fluidité visuelle et économie d’énergie selon le contenu. La dalle atteint 700 nits en mode haute luminosité, tandis que la résolution de 292 ppp, la couverture colorimétrique DCI-P3 et la prise en charge de 1,07 milliard de couleurs garantissent la précision des textes, images et vidéos.

Les technologies d’affichage HONOR Eye Comfort sont conçues pour réduire la fatigue visuelle lors d’une utilisation prolongée. Le filtrage matériel de la lumière bleue réduit l’exposition à la lumière bleue, tandis que la technologie Global DC Dimming limite le scintillement, l’AI Circadian Night Display et le Nature Tone Display adaptent l’affichage aux conditions ambiantes et à l’heure de la journée. Les fonctions AI Defocus Display et Motion Sickness Relief renforcent ce confort en cas de visionnage prolongé ou en déplacement. L’écran a obtenu les certifications TÜV Rheinland Low Blue Light (solution matérielle) et Flicker Free.

Pour soutenir ces longues sessions, la batterie d’une capacité typique de 10 100 mAh offre environ 9 heures de lecture vidéo locale dans les conditions de laboratoire HONOR — de quoi tenir une journée de cours, de réunions successives ou un long vol sans chercher de prise.

Une productivité de niveau PC pour une expérience bureau optimisée La HONOR Pad 20 Pro est conçue autour de la productivité IA de niveau PC plutôt que de limiter le grand écran à une seule application. Une fois le clavier Smart Bluetooth (optionnel) connecté, le mode PC s’ouvre automatiquement, affichant un bureau, une barre des tâches et des contrôles de fenêtres familiers. Les utilisateurs peuvent redimensionner et positionner librement les applications, conserver jusqu’à 15 fenêtres ouvertes et basculer entre des modèles d’affichage séparés en trois ou quatre parties6. La gestion de fichiers de niveau PC ajoute des aperçus en miniature, des raccourcis habituels et la prise en charge des flux de travail clavier-souris.



Pour les professionnels, l’application AI Memo accompagne le travail avant, pendant et après une réunion en regroupant l’enregistrement, la reconnaissance vocale et le compte rendu automatique dans un seul flux. HONOR Connect assure la continuité entre les appareils : le transfert en un geste permet de déplacer des contenus entre la tablette et les smartphones ou tablettes HONOR compatibles8.

HONOR PAD 20 : fluidité et confort visuel La HONOR Pad 20 est équipée d’un écran 3K de 12,1 pouces offrant un niveau de détail élevé avec une densité de 292 ppi. Son taux de rafraîchissement peut atteindre 120 Hz et sa luminosité maximale s’élève à 700 nits, pour une bonne lisibilité, même dans les pièces bien éclairées. La large couverture de l’espace colorimétrique DCI-P3 garantit des couleurs précises et éclatantes pour les films, les jeux et la lecture de près.



L’écran a également été conçu pour résister à une utilisation prolongée. HONOR y a intégré un ensemble complet de technologies de confort visuel, à commencer par la fonction AI Defocus Eye Protection. Présentée comme une première dans le secteur, cette technologie permettrait, selon l’entreprise, une amélioration moyenne de 13 degrés de la myopie transitoire dans plus de 2 000 scénarios testés.

Performances réactives et système audio immersif à six haut-parleurs Propulsée par la plateforme mobile Snapdragon 8s Gen 4, la HONOR Pad 20 Pro conserve sa fluidité lors du passage entre documents, réunions, jeux et divertissements. MagicOS 10.0, basé sur Android 169, rassemble cette expérience de productivité, tandis qu’une configuration de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage offre tout l’espace nécessaire. La prise en charge du Wi-Fi 7 permet d’exploiter les réseaux sans fil à haut débit compatibles. Sur une utilisation quotidienne, cela se traduit par un multitâche plus fluide avec plusieurs applications ouvertes simultanément, des transferts de fichiers et des téléchargements plus rapides, ainsi que moins d’attente lors du passage d’une tâche professionnelle à un jeu ou une série.

Le système audio à six haut-parleurs sépare les hautes et basses fréquences pour un son plus riche. Les technologies HONOR Sound et HONOR Spatial Audio apportent de l’ampleur aux films, à la musique et aux appels vidéo sans qu’un casque soit nécessaire. Le boîtier métallique mesure 277,07 × 179,28 × 6,29 mm pour environ 537 g (batterie incluse), ce qui rend ce grand écran facile à transporter.

Des accessoires pour passer de la saisie à l’écriture manuscrite Le clavier Smart Bluetooth HONOR Pad 20 Pro (optionnel) sert aussi de protection et maintient la tablette selon un angle de travail de 60 degrés. Sa course de touche de 1,6 mm offre une frappe confortable, tandis que la détection des appareils à proximité et les raccourcis de dictée vocale simplifient l’utilisation.

Pour l’écriture et le dessin, le stylet HONOR Magic-Pencil 4s prend en charge 4 096 niveaux de pression, des pointes interchangeables et des commandes physiques dédiées. Ensemble, le clavier et le stylet permettent aux utilisateurs de choisir la méthode de saisie adaptée à leur tâche, sans avoir à changer d’appareil.



La HONOR Pad 20 Pro et la HONOR Pad 20 seront proposées en coloris Grey. Offre de lancement valable du 9 octobre au 1er novembre 2026

• HONOR Pad 20 Pro 256 Go — prix public 599,90 € ou 449,90 € avec le coupon de 150 € ou 499,90 € en pack avec clavier + Magic Pencil 4s + HONOR Choice Earbuds Lite

• HONOR Pad 20 128 Go — prix public 449,90 €