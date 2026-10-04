Essai – Yamaha Tricity 300 Airbag, le 3 roues qui vous protège

Yamaha innove à nouveau en dotant le Tricity 300, un chouette scooter à trois roues qui peut se conduire avec le permis auto, d’un airbag. Un atout majeur en termes de sécurité. On l’a essayé. Par Philippe Guillaume

C’est quoi ?

On ne va pas se mentir : c’est le Piaggio MP3 qui a ouvert la voie. Il fut le premier à offrir aux automobilistes la possibilité de rouler sur un gros scooter, moyennant une formation de 7 heures. La vie de nombreux commuters a ainsi changé avec cette capacité à se jouer des embouteillages. Ensuite, tant Peugeot que Yamaha sont venus sur ce marché, la firme japonaise doublant même son offre avec les Tricity 125 et 300. Pour 2026, ce dernier se remet à jour et offre une belle innovation. Mentionnons aussi Kymco avec le CV3…

Justement, qu’est-ce qu’il y a de nouveau ?

Évidemment, c’est l’airbag, conçu pour se déclencher en cas de collision frontale, son activation étant commandée par deux capteurs de forces G situés dans le centre du scooter. L’airbag occupe la place qui était avant dédiée au vide-poche, et Yamaha affirme que le système en entier ne pèse que 2 kilos. C’est indolore, donc. L’algorithme est paramétré pour que l’airbag ne se déclenche pas en cas de collision arrière, ou en cas de chute à l’arrêt, par exemple. Voilà de quoi rassurer ceux qui passent leur vie en ville ou à faire de l’interfile dans les embouteillages. Mais ce n’est pas tout. Pour accompagner cette innovation, le Tricity 300 a revu sa présentation. La face avant a été redessinée, avec un éclairage à LEDs et une meilleure protection aux intempéries. La signature visuelle a également été revue à l’arrière. L’instrumentation a été revue, avec une dalle TFT couleur nettement plus moderne, d’un diamètre de 4,2 pouces. Il est connecté, peut faire monter une navigation conçue par Garmin. Enfin, et c’est important, l’apparition d’une centrale inertielle permet à l’ABS de fonctionner de manière optimale en courbe. On le voit, côté sécurité, le Tricity 300 ne laisse rien au hasard.

Et le moteur ?

Désormais conforme à la norme Euro 5+, le monocylindre n’a pas changé. Il cube 292 cm3, développe 28 chevaux et 29 Nm de couple. Malgré le poids conséquent (242 kilos), il se révèle largement assez performant pour un usage quotidien, s’insère dans le trafic sans aucune difficulté et se montre même assez vif au démarrage, avec des reprises très correctes jusque 110 km/h. En bonus, on apprécie son absence de vibration, son niveau sonore assez réduit et sa belle sobriété.

Et au guidon, ça donne quoi ?

La hauteur de selle est assez raisonnable, à 795 mm. Si vous savez conduire un scooter, le Tricity ne vous perturbera pas : malgré une petite lourdeur du train avant à très basse vitesse et lors des slaloms entre les voitures arrêtées dans les embouteillages, il se conduit avec une grande facilité. Les commandes sont parfaitement calibrées, le moteur est doux et réactif à la fois. On fera juste attention au système de blocage du train avant, pas aussi rigide que le système Piaggio (une béquille latérale est d’ailleurs là pour le stationnement). Le démarrage sans clé facilite la vie, le nouveau tableau de bord est bien plus fonctionnel et efficace que l’ancien, la possibilité d’y faire monter un écran de navigation est fort utile en ville (où ailleurs, puisque les performances de ce 300 lui permettent de voyager sans soucis, du moins sur le réseau secondaire). Le châssis se comporte de manière naturelle et ne demande pas d’astuces particulières à la conduite. Bref, le Tricity 300 est l’arme absolue du commuter péri-urbain.

Son point fort ?

Bien looké, bien équipé, sobre et suffisamment performant, le Tricity 300 abat son atout majeur avec son airbag, un élément de sécurité essentiel… que l’on espère ne jamais déclencher ! Une version sans airbag reste proposée, pour 800 € de moins, mais ce serait dommage de s’en priver…

Le verdict de Stuff

Excellente nouvelle pour les automobilistes que ce Tricity 300 Airbag. Eux qui sont habitués à rouler dans des autos bardées de systèmes de sécurité seront ravis de pouvoir compter sur ce nouvel opus de Yamaha, avec son ABS sur l’angle, son contrôle de traction et, bien évidemment, l’airbag. De quoi se jouer des embouteillages avec l’esprit tranquille.

Les chiffres clé

Moteur : mono cylindre, refroidi par eau

Cylindrée : 292 cm3

Puissance : 28 ch à 7250 tr/mn

Couple : 28,9 Nm à 5750 tr/mn

Boîte de vitesse : variateur

Poids : 242 kilos avec les pleins

Vitesse maxi : env 140 km/h

Prix : partir de 10399 €