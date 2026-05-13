Swatch x Audemars Piguet : tout ce qu’il faut savoir sur la Royal Pop

C’était donc vrai : la collaboration entre Swatch et Audemars Piguet arrive bientôt, et cela pourrait être le plus gros lancement horloger depuis des années.

Lorsque la MoonSwatch est sortie en 2022, elle a cassé Internet et provoqué d’interminables files d’attente devant les boutiques Swatch. Aujourd’hui, le monde de l’horlogerie est de nouveau en ébullition, et cette fois, les enjeux pourraient être encore plus élevés. La collaboration entre Swatch et Audemars Piguet vient d’être confirmée par les deux marques. La sortie de cette collab inspirée de la légendaire Royal Oak est imminente. Rendez-vous le 16 mai prochain…

À l’heure qu’il est, vous avez probablement vu les rendus IA envahir votre flux Instagram ou lu quelques gros titres. Vous avez aussi sans doute vu les mots « Royal Pop » plus de fois que vous ne pouvez l’imaginer… Si vous avez perdu le fil entre le vrai et le faux, voici regroupés au même endroit chaque fuite, détail officiel et spéculation concernant la rumeur de collaboration Swatch x Audemars Piguet.

Est-ce que tout cela est vrai ?

Oui, le 8 mai, Swatch a confirmé que cette collaboration voyait le jour et nous avons maintenant tous les détails officiels. Certains y voient un coup de génie, prédisant des files d’attente qui feront paraître le lancement de la MoonSwatch bien ordonné. D’autres, convaincus qu’AP ne s’associerait jamais à une marque vendant des montres à moins de 100 $, affirment que cela dévaloriserait le statut légendaire de la Royal Oak. C’est un reproche familier, qui avait aussi été adressé à la MoonSwatch. Je ne pense pas que c’était justifié à l’époque, et je ne pense pas que ce soit vrai aujourd’hui non plus.

Audemars Piguet n’a jamais été une maison qui joue la sécurité. Les collaborations avec Marvel ou le partenariat avec Travis Scott ont montré un fabricant prêt à s’engager dans la culture populaire et à prendre des risques. Quand la Royal Pop sortira, la Royal Oak restera l’une des montres les plus désirées de la planète. Le chef-d’œuvre de Gérald Genta ne va nulle part. Au contraire, faire découvrir cette silhouette octogonale à une nouvelle génération, même via une montre de poche Pop Swatch abordable, ne peut que renforcer la légende.

L’histoire jusqu’ici…

Tout a commencé par un message cryptique sur le site de Swatch à la mi-avril, alors que toute la presse horlogère était concentrée sur le salon Watches and Wonders. Les visiteurs de la page d’accueil de Swatch étaient accueillis par une seule ligne mystérieuse : « Les vraies merveilles arrivent en mai. » En dessous, un espace vide et le format désormais familier : X Swatch.

Nous avons déjà vu ce logo. Omega X Swatch nous a donné la MoonSwatch. Blancpain X Swatch nous a donné la Scuba Fifty Fathoms. Les deux ont poussé les fans à faire la queue autour du pâté de maisons et ont rendu le marché de l’occasion frénétique. Quoi qu’il arrive en mai, Swatch pensait manifestement que cela valait le coup de faire du bruit.

En plus du premier teaser, on trouvait des passants en cuir. Huit au total, disposés en forme de fleur. Tous cousus, et chacun d’une couleur différente. Quelques semaines plus tard, des publicités pleine page dans les journaux montraient des fragments abstraits du mouvement Sistem51 accompagnés d’une date unique : le 16 mai.

Puis, dans la nuit du 6 mai, deux nouvelles affiches sont apparues. L’une disait « Royal », l’autre « Pop », en utilisant la même police de caractères que l’Audemars Piguet Royal Oak. Internet a perdu la tête. Et honnêtement ? C’est compréhensible. Maintenant, plus de doute, c’est confirmé !

Date de sortie et disponibilité

Marquez le 16 mai dans votre calendrier. Toutes les images teasers de Swatch affichent cette date. C’est la même stratégie de lancement un samedi que pour la MoonSwatch originale, choisie délibérément pour toucher un public plus large quand les gens ne travaillent pas.

L’annonce officielle complète devrait tomber avant cette date ; si le schéma de la MoonSwatch se répète, la révélation et la ruée vers les boutiques se suivront de très près.

Aucun prix n’a été confirmé, mais la MoonSwatch a été lancée à 260 $, la Blancpain un peu plus cher, et une Swatch x AP Royal Oak pourrait raisonnablement se situer un peu plus haut, tout en ne représentant qu’une fraction du coût de la vraie (plus de 24 000 €).

Attendez-vous à un lancement mondial en magasin, à des stocks initiaux limités et à des files d’attente interminables. Si vous tenez absolument à en avoir une, réglez votre réveil à une heure indécente. Nous serons devant la porte dès 4 heures du matin.

Le Nom

Il est confirmé que la nouvelle collaboration s’appelle la « Royal Pop ». C’est écrit noir sur blanc dans le teaser publié par Swatch sur Instagram. « Royal » sur l’une, « Pop » sur l’autre, le tout écrit dans une police de caractères qui est indéniablement celle de l’Audemars Piguet Royal Oak. Swatch ne fait pas dans la dentelle…

Le nom annonce clairement la couleur : marier le modèle le plus emblématique d’AP avec l’esprit ludique et coloré de la ligne Pop Swatch de Swatch. C’est un bon nom. Il est apparu depuis que Swatch a officiellement déposé le nom « Royal Pop » dans les catégories horlogères. Nous avons vu d’autres surnoms circuler en ligne, comme la Royal Swoak ou la Royal Broke… mais je doute qu’ils restent.

La Royal Pop sera-t-elle une édition limitée ?



L’une des grandes questions est de savoir s’il s’agira d’une édition limitée. À notre avis, ce ne sera presque certainement pas le cas, du moins pas pour la collection principale. Tout comme la MoonSwatch et la Scuba Fifty Fathoms, aucune de ces collections initiales n’était limitée, et il n’y a aucune raison de penser que Swatch changera d’approche ici.

Pourrait-on voir des modèles spéciaux ou limités plus tard ? Absolument. Mais la gamme Royal Pop de base ? Nous serions très surpris que Swatch fixe une limite. En réalité, en faire une édition limitée irait à l’encontre de tout ce que représente Swatch. Tout l’intérêt de ces collaborations est l’accessibilité : l’idée démocratique que le grand design et l’horlogerie mécanique ne devraient pas être la réserve exclusive des personnes capables de dépenser des fortunes pour une Royal Oak.

Si vous êtes tenté mais que vous n’avez pas envie de camper devant une boutique Swatch le jour du lancement, ne paniquez pas, et surtout, ne payez pas des prix de revente délirants en ligne. Comme pour la MoonSwatch, l’effervescence finira par retomber, les files d’attente disparaîtront. Et, dans quelques mois, vous pourrez entrer et en acheter une sans drame.

Le Design

Oubliez tout ce que vous pensiez savoir d’après les montages photos IA. Tous ces concepts de Royal Oak colorées qui inondaient votre flux ? Jetez-les. La Royal Pop n’est pas du tout une montre-bracelet : c’est une montre de poche.

Le concept s’inspire de deux sources : la Royal Oak et la Pop Swatch, une montre à clip conçue pour être épinglée aux vêtements, aux sacs ou à un bracelet. En les combinant, on obtient un boîtier en Biocéramique de 40 mm qui peut être porté autour du cou sur un cordon, clipsé à un sac ou posé sur un bureau grâce au support inclus. Swatch ne propose pas la Pop sur bracelet, mais on peut imaginer des fabricants tiers combler ce vide.

Esthétiquement, elle est très inspirée de la Royal Oak. On y retrouve la lunette octogonale, les huit vis, le cadran Petite Tapisserie, ainsi que les aiguilles et index en forme de baignoire avec Super-LumiNova. Avec seulement 8,4 mm d’épaisseur, on n’est pas loin des dimensions d’une véritable Royal Oak Jumbo.

La Royal Pop bénéficie de verres saphir à l’avant et à l’arrière plutôt que de verre synthétique, et le cordon est en cuir ; c’est donc clairement une montée en gamme par rapport à la MoonSwatch ou à la Scuba Fifty Fathoms. À l’intérieur se trouve un Sistem51 à remontage manuel (une première pour ce calibre) avec une réserve de marche de 90 heures et un spiral Nivachron. Le fond est transparent et le mouvement est décoré d’un imprimé pop-art à la Roy Lichtenstein.

La collection se décline en huit coloris (un clin d’œil à la lunette octogonale), chacun nommé d’après le chiffre huit dans une langue différente : Otto Rosso, Huit Blanc, Green Eight, Blaue Acht, Orenji Hachi, Lan Ba, Ocho Negro, et Otg Roz. Six modèles n’affichent que les heures et minutes (style Lépine, couronne à 12h), et deux ajoutent une petite seconde et une couronne à 3h (style savonnette).

L’Histoire

Ce n’est pas la première fois que Swatch et AP sont liés. Après le lancement de la MoonSwatch, François-Henry Bennahmias — alors PDG d’Audemars Piguet — avait publiquement salué le partenariat Omega x Swatch comme une idée brillante qui apporte une énergie nouvelle à l’industrie horlogère suisse et éduque les jeunes générations aux icônes de l’horlogerie.

Ensuite, lors du lancement Swatch x Blancpain, le compte Instagram officiel d’AP s’est immiscé dans la conversation en demandant simplement : « quand est-ce qu’on lance ? ». Ajoutez à cela la relation personnelle étroite entre Bennahmias et le PDG de Swatch, Nick Hayek, et les bases d’un tel projet pourraient avoir été posées il y a des années.

Il y a aussi une logique commerciale évidente. AP a certainement observé avec intérêt l’engouement pour la G-Shock « CasioOak ». Une collaboration comme celle-ci leur permet de profiter encore davantage de l’un des designs les plus iconiques jamais créés, tout en s’ouvrant à un public entièrement nouveau.

Et maintenant ?

Certains crient au génie, prédisant des files d’attente qui feront passer le lancement de la MoonSwatch pour un événement ordonné. D’autres étaient convaincus qu’AP ne s’associerait jamais à une marque qui vend des montres à moins de 100 €, arguant que cela dévaluerait la mythologie de la Royal Oak, et commencent à mâcher leur chapeau. C’est une plainte familière, déjà entendue pour la MoonSwatch. Elle était justifiée à l’époque, et on ne pense pas qu’elle le soit plus ici.

Audemars Piguet n’a jamais été une maison qui joue la sécurité. Les collaborations Marvel et le partenariat avec Travis Scott ont montré un fabricant prêt à s’engager dans la culture populaire et à prendre des risques. Quand la Royal Pop va sortir, la Royal Oak restera l’une des montres les plus désirables au monde. Le chef-d’œuvre de Gérald Genta ‘en souffrira pas. Au contraire, faire découvrir cette silhouette octogonale à une nouvelle génération, même via une montre de poche Pop Swatch abordable, ne peut que renforcer sa légende.