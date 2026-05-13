La prochaine souris Logitech pourrait bien s’inspirer de l’iPhone Ultra

Logitech travaillerait sur une souris pliable, selon des fuites. Elle pourrait être la solution contre les douleurs liées au pavé tactile (trackpad).

Les smartphones et les tablettes ne seront peut-être pas les seuls appareils pliables à courtiser votre portefeuille cette année ; l’humble souris PC pourrait elle aussi adopter une conception à charnière.

Des images dénichées par WinFuture semblent montrer que Logitech conçoit une souris pliable si délicate qu’elle pourrait tenir dans une poche de chemise. L’appareil ne semble pas si différent de la souris Surface Arc de Microsoft ou de la souris Lenovo Yoga. Ce modèle offre la possibilité de se replier à plat comme un téléphone à clapet, un peu à la manière des téléphones Motorola Razr. Mais en beaucoup, beaucoup plus petit.



Selon les images publiées aujourd’hui, l’appareil serait ergonomiquement supérieur et causerait « 22 % de fatigue musculaire en moins » par rapport au pavé tactile d’un ordinateur portable. Ainsi, si vous ne transportez pas de souris à cause de l’encombrement, Logitech semble proposer ceci comme la solution idéale.

Le rapport révèle la présence d’une « zone de défilement tactile adaptative » située entre les deux boutons de la souris. Elle est compatible aussi bien avec les gauchers qu’avec les droitiers, ainsi qu’avec « plusieurs systèmes d’exploitation ».

Ce que nous savons (et ce qu’il reste à découvrir)

• Connectivité : Elle est gérée par Bluetooth.

• Écosystème : Le design est conçu pour s’associer au clavier compact Keys-To-Go, vendu séparément.

• Inconnues : On ne sait pas encore quand Logitech annoncera officiellement l’accessoire, ni son prix ou ses caractéristiques techniques finales — notamment si cette taille réduite pourra tout de même offrir une autonomie de batterie digne de ce nom.



Étant donné que la fuite présente des supports marketing déjà finalisés, l’annonce officielle ne devrait plus tarder. Logitech semble vraiment vouloir s’attaquer au segment des travailleurs nomades avec ce design. Est-ce qu’une souris pliable pourrait vous convaincre de délaisser votre trackpad en déplacement ?